100 miljarder dollar: bitcoin faller som ett korthus

Den populära, och ofta kontroversiella, kryptovalutan bitcoin river ner stora rubriker igen. Den här gången är det måndagens ras som väcker reaktioner. Allmän oro på marknaden kopplat till tullar tros ligga bakom utvecklingen.

Resultatet: Ras på omkring 3 procent, eller 100 miljarder dollar i förlorade värden, bara på måndag morgon.

Bitcoin har tappat drygt 24 000 dollar bara i år. (Källa: Google)

Kaoset som sänker bitcoin

Det som tog sin början i fredags, när landets högsta domstol underkände Donald Trumps handelstullar, har snabbt utvecklats till en öppen maktkamp.

Presidenten svarade med trots. Han hävdar att tullarna ska bestå, och signalerar dessutom att de kan skärpas med ytterligare 15 procent utöver dagens nivåer.

Samtidigt gick USA:s handelsrepresentant Jamieson Greer ut och meddelade att de handelsavtal som redan har förhandlats fram fortsatt ska gälla, trots Högsta domstolens beslut.

Marknaderna reagerar kraftigt. På måndagsmorgonen är det inte bara bitcoin som faller. Även ether och flera andra kryptovalutor rasar.

Enligt CoinGecko har omkring 100 miljarder dollar i marknadsvärde utraderats från kryptomarknaden det senaste dygnet, skriver Affärsvärlden.

Volatil kurs

Redan senare på måndagen har bitcoin återhämtat delar av morgonens ras och den volatila kursen fortsätter sin svängiga resa.