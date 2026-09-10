Tre av världens största betalaktörer ska ta fram gemensamma regler för AI-agenter som handlar åt konsumenter. Tanken är att en agent som godkänts i ett nätverk ska kunna betala i alla.
Betaljättarnas drag: Nu ska AI-agenter handla åt dig
Singaporebaserade Ant International, som knoppades av från kinesiska Ant Group för knappt tre år sedan, har fått med Visa och Mastercard i arbetet med ett gemensamt ramverk för att identifiera och verifiera AI-agenter som genomför köp åt användare. Det rapporterar Reuters.
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Initiativet kallas Know-Your-Agent, en blinkning till bankernas krav på kundkännedom. Det ska göra det möjligt för kortnätverk, digitala plånböcker, agentplattformar och marknadsplatser att känna igen betrodda AI-agenter över systemgränserna. Varje nätverk behåller samtidigt sina egna godkännande- och riskprocesser.
”Om en agent registrerar sig hos Ant behöver den inte registrera sig igen hos Visa eller Mastercard”, säger Jiang-Ming Yang, innovationschef på Ant International, till CNBC.
Tre byggstenar
Enligt TNGlobal vilar ramverket på tre delar. Varje agent ska kunna spåras till en validerad operatör, kortinnehavare eller ett företag. Agenterna ska bedömas mot gemensamma krav på säkerhet och beteende. Transaktionerna ska övervakas löpande, där identitets- och betalsignaler vägs samman.
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Arbetet bygger vidare på de protokoll som bolagen lanserat var för sig det senaste året: Visas Trusted Agent Protocol, Mastercards Verifiable Intent och Ants Agentic Mobile Protocol. Samarbetet ska bedrivas via BuildFin.ai, en branschplattform som samordnas av Singapores centralbank MAS.
Yang pekar på risken att AI-agenter hallucinerar. ”Vi måste se till att folk känner sig trygga”, säger han till CNBC. ”Förtroende är grunden för AI-omställningen.”
Plånböckerna möter korten
Bolagen hänvisar till McKinsey-prognoser om att AI-agenter kan hantera 3 000–5 000 miljarder dollar av den globala konsumenthandeln år 2030.
Samarbetet för samman två betalvärldar. Visa och Mastercard dominerar i utvecklade ekonomier, medan många tillväxtländer betalar via e-plånböcker. Över 50 sådana är anslutna till Ants Alipay+. Digitala plånböcker stod för 56 procent av det globala e-handelsvärdet och 33 procent av betalningarna i butik 2025, totalt över 13 000 miljarder dollar, enligt betalbolaget Worldpay.
”Interoperabilitet mellan Know-Your-Agent-ramverk är avgörande för att agentisk handel ska fungera i stor skala”, säger Pablo Fourez, digitalchef på Mastercard. Han betonar att handlare och betalförmedlare behöver ett enhetligt sätt att avgöra vilka AI-agenter de kan lita på.
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Satsningen befinner sig dock fortfarande på ritbordet. Bolagen har inte presenterat någon tidplan, teknisk specifikation eller lista över handlare och banker som ska testa ramverket. Frågor om ansvar vid felköp, tvistehantering och datadelning är också obesvarade.
Användare i Kina kan nu be appen att köpa en iskaffe från Starbucks klockan tio varje dag, varpå beställningen läggs automatiskt. Betalningen måste dock fortfarande godkännas av användaren. Samma AI-verktyg hanterar redan återkommande taxibeställningar via Didi.
Första svenska köpet i juni
Kortjättarna har länge byggt in AI-agenter i sina betalflöden, och i somras tog Visa nästa steg med en tjänst där AI köper varorna åt konsumenten.
I juni genomförde Mastercard och SEB det första kortköpet i Sverige där en AI-agent skötte både köp och betalning. Agenten köpte en kaffeprovning och betalade med ett SEB-kort.
Mastercard presenterade i veckan en rapport som spår att mer än var tionde konsument i världen regelbundet kommer att låta AI-agenter handla och betala online 2030, skriver Ehandel.se. Rapporten pekar ut Know Your Agent som något som väntas bli standard i branschen.
Förtroendet är dock inte riktigt där ännu. Många svenskar oroar sig för felköp och obehöriga transaktioner när agenterna tar över kassan.