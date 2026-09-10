Betaljättarnas drag: Nu ska AI-agenter handla åt dig

Singaporebaserade Ant International, som knoppades av från kinesiska Ant Group för knappt tre år sedan, har fått med Visa och Mastercard i arbetet med ett gemensamt ramverk för att identifiera och verifiera AI-agenter som genomför köp åt användare. Det rapporterar Reuters.

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Initiativet kallas Know-Your-Agent, en blinkning till bankernas krav på kundkännedom. Det ska göra det möjligt för kortnätverk, digitala plånböcker, agentplattformar och marknadsplatser att känna igen betrodda AI-agenter över systemgränserna. Varje nätverk behåller samtidigt sina egna godkännande- och riskprocesser.

”Om en agent registrerar sig hos Ant behöver den inte registrera sig igen hos Visa eller Mastercard”, säger Jiang-Ming Yang, innovationschef på Ant International, till CNBC.

Tre byggstenar

Enligt TNGlobal vilar ramverket på tre delar. Varje agent ska kunna spåras till en validerad operatör, kortinnehavare eller ett företag. Agenterna ska bedömas mot gemensamma krav på säkerhet och beteende. Transaktionerna ska övervakas löpande, där identitets- och betalsignaler vägs samman.

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Arbetet bygger vidare på de protokoll som bolagen lanserat var för sig det senaste året: Visas Trusted Agent Protocol, Mastercards Verifiable Intent och Ants Agentic Mobile Protocol. Samarbetet ska bedrivas via BuildFin.ai, en branschplattform som samordnas av Singapores centralbank MAS.

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Yang pekar på risken att AI-agenter hallucinerar. ”Vi måste se till att folk känner sig trygga”, säger han till CNBC. ”Förtroende är grunden för AI-omställningen.”