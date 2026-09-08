Bankchefen slåss för kundernas utdelning – tjänar själv miljoner

Kunder i den norska sparbanken har kunnat ta del av det årliga överskottet genom utdelningar. Nu vill en statlig utredning sätta stopp för det. Bankens vd Jan Erik Kjerpeseth motsätter sig förslaget. Han äger själv egenkapitalbevis som enligt en professor gynnas av utdelningarna till kunderna.
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Kunder i norska sparbanker har under flera år kunnat få del av bankernas överskott genom utdelning till kunder. Det fungerar ungefär som en bonus där banken delar ut pengar till kunderna utifrån deras engagemang, exempelvis lån och sparande.
För 2025 föreslog banken 1,47 miljarder norska kronor i utdelning till kunderna, utöver 1,53 miljarder kronor till allmännyttiga ändamål. Banken beskriver själv upplägget som en del av sparbanksmodellen och hävdar att både kunder och samhälle ska få del av resultatet.
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Statlig utredning vill stoppa utdelningarna
Det regeringsutsedda Sparebankutvalget har föreslagit att sparbankerna inte längre ska få använda grundfondskapitalets överskott för att betala ut pengar direkt till kunderna.
Utredningen anser att sparbankernas kapital i stället bör användas på ett sätt som ligger närmare den traditionella sparbanksidén – att stärka banken och finansiera allmännyttiga ändamål i lokalsamhället.
Tore Bråthen, professor i affärsjuridik och ordförande för Sparebankutvalget, har, enligt Nationien, argumenterat för att varje krona som går till kunderna innebär mindre pengar till lokala ändamål.
Förslaget har mött hårt motstånd från flera sparbanker.
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FAKTA: Så fungerar sparbanksmodellen
Norge: Norska sparbanker har möjlighet att dela ut en del av vinsten direkt till sina kunder, så kallat kundeutbytte. Hur mycket kunden får kan bland annat baseras på hur stort kundens engagemang är i banken, exempelvis genom lån och sparande. Sparebanken Norge har de senaste åren delat ut miljardbelopp på detta sätt.
Sverige: Svenska sparbanker har i grunden en liknande idé: banken har inga traditionella aktieägare som kräver utdelning på vinsten. Överskottet används i stället för att stärka banken eller återförs till lokalsamhället, bland annat genom stöd till föreningar, kultur och lokala utvecklingsprojekt.
Kjerpeseth försvarar kundeutdelningarna
Sparebanken Norges vd Jan Erik Kjerpeseth har blivit en av de tydligaste försvararna av utdelningen till kunderna. Han har, enligt Dagens Næringsliv, mobiliserat bankens kunder i frågan.
81 000 kunder har skrivit på ett upprop för att behålla kundeutdelningarna.
Kjerpeseths uppbar under 2025 en ersättning som uppgick till drygt 6,7 miljoner norska kronor i fast ersättning inklusive andra förmåner och styrelsearvoden. Därutöver fick han 588 000 norska kronor i bonus hänförlig till föregående räkenskapsår.
Men det finns en annan ekonomisk koppling. Kjerpeseth äger egenkapitalbevis i Sparebanken Norge värda drygt 32 miljoner norska kronor. Enligt Nettavisen gav innehavet honom under fjolåret en sammanlagd vinst på omkring 10 miljoner norska kronor genom utdelningar och värdeökning.
Det är detta Karin S. Thorburn, professor på Norges Handelshøyskole (NHH) kritisk mot. Hon menar att kundutdelningarna bidrar till att hålla värdet på egenkapitalbevisen uppe och kritiserar Kjerpeseth för att inte vara öppen med sitt ägande när han argumenterar för att utdelningarna ska finnas kvar.
Kjerpeseth avvisar kritiken och säger till Nettavisen att det är orimligt att han ska behöva upplysa om sitt ägande varje gång han deltar i debatten.
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Kritiken: en dold rabatt
Kritiken mot utdelningar till kunderna handlar inte bara om vem som får pengarna. Den handlar också om konkurrensen mellan bankerna.
Thorburn skrev tillsammans med kollegan Lars Sørgard en artikel i NHH Bulletin där de lyfte fram att problemet inte är själva utdelningarna, utan hur de finansieras.
Deras argument är att sparbankerna har en särskild form av så kallat grundfondskapital, det vill säga kapital utan traditionella ägare.
När kundeutdelningen finansieras med detta kapital uppstår, enligt forskarna, en snedvridning som påverkar konkurrensen mellan bankerna.
De pekar vidare på på att ett tiotal sparbanker aktivt använder utdelningar för att locka kunder. Sparebanken Vest hade exempelvis en kalkylator som visade hur mycket en kund kund får tillbaka, och bankens rådgivare kunde räkna in utdelningarna när de presenterade den effektiva räntan på lån.
Thorburn och Sørgard menar att upplägget gör utdelningarna till kunderna till en form av rabatt som inte syns lika tydligt när kunder jämför bankernas priser.
Enligt deras resonemang skulle banken i stället kunna sänka bolåneräntan direkt. Då skulle konkurrensen bygga på bankens faktiska kostnader och prissättning, snarare än på en framtida och osäker återbetalning.
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Skattefördelen väcker kritik
Ytterligare en invändning gäller skatten.
Siri Nodland, generalsekreterare för Fundraising Norge, argumenterar i en debattartikel i E24 för att bankens utdelningar till kunderna fungerar som en skattesubventionerad form av marknadsföring.
Hon hävdar att banken får ett ekonomiskt incitament att använda grundfondskapitalet för att finansiera utdelningar till kunderna, vilket enligt henne sker på bekostnad av sparbankernas traditionella samhällsuppdrag.
Nodland skriver också att utdelningarna till kunderna fungerar som en efterhandsrabatt som gör det svårare för kunder att jämföra bankernas faktiska priser. Hon pekar på att lägre bolåneräntor i stället skulle ge kunderna en direkt och transparent prisfördel.
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Bankerna försvarar miljardutdelningarna
Sparebanken Norge avvisar bilden av att utdelningarna till kunderna sker på bekostnad av samhället.
Banken framhåller att den för 2025 avsatte 1,53 miljarder till gåvor och allmännyttiga ändamål.
Banken pekar också på att de norska sparbankernas gåvor till samhällsnyttiga ändamål har ökat kraftigt sedan utdelningarna till kunderna infördes.
Enligt Sparbanken Norge är det alltså ingen konflikt om att sparbankerna ska dela med sig av sina vinster.
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