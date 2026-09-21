Larmet inifrån Polymarket: 80 procent av insättningsförsöken var bedrägerier

Polymarkets snabba expansion på den amerikanska marknaden har inte gått många i finansbranschen förbi.

Men framgången har också kantats av bedrägeriförsök, tekniska problem och brister i kontrollsystemen.

Ändå förbereder bolaget en ny kapitalrunda och positionerar sig inför en möjlig börsnotering.

Tog inte tag i problemen

I februari utsattes Polymarket US för ett omfattande bedrägeriförsök där tjuvar kopplade stulna betalkort till tusentals nya konton, skriver Wall Street Journal.

Målet var att sätta in pengar med de stulna korten, handla på plattformen och därefter ta ut pengarna till andra kort eller konton. Försöken omfattade minst tio miljoner dollar.

Betalningsföretaget Checkout.com avvisade vid ett tillfälle mer än 80 procent av insättningarna som bedrägliga. Normalt ligger motsvarande nivå i branschen kring en procent.

Polymarkets anställda uppmärksammade vd och grundaren Shayne Coplan på problemen. Enligt personer med insyn i händelserna prioriterade ledningen fortsatt tillväxt.

ANNONS

Läs mer: Miljardtrenden på väg till Sverige – trots insiderskandaler. Dagens PS