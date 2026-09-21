Det stormar kring Polymarket. Nya uppgifter gör gällande att stulna kreditkort i vintras användes för att försöka tvätta pengar. Men jätten satsar ändå på en stor börsnotering.
Larmet inifrån Polymarket: 80 procent av insättningsförsöken var bedrägerier
Polymarkets snabba expansion på den amerikanska marknaden har inte gått många i finansbranschen förbi.
Men framgången har också kantats av bedrägeriförsök, tekniska problem och brister i kontrollsystemen.
Ändå förbereder bolaget en ny kapitalrunda och positionerar sig inför en möjlig börsnotering.
Tog inte tag i problemen
I februari utsattes Polymarket US för ett omfattande bedrägeriförsök där tjuvar kopplade stulna betalkort till tusentals nya konton, skriver Wall Street Journal.
Målet var att sätta in pengar med de stulna korten, handla på plattformen och därefter ta ut pengarna till andra kort eller konton. Försöken omfattade minst tio miljoner dollar.
Betalningsföretaget Checkout.com avvisade vid ett tillfälle mer än 80 procent av insättningarna som bedrägliga. Normalt ligger motsvarande nivå i branschen kring en procent.
Polymarkets anställda uppmärksammade vd och grundaren Shayne Coplan på problemen. Enligt personer med insyn i händelserna prioriterade ledningen fortsatt tillväxt.
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Lämnade bolaget efter rapport
Dessutom tog bolaget senare bort en regel som krävde att pengar skulle tas ut till samma betalningskälla som de satts in från. Regeln hade varit en viktig spärr mot penningtvätt.
I april lämnade Polymarkets compliancechef Andrew Clifford bolaget efter att ha skickat en rapport till ledningen om bedrägeriproblemen.
Kort därefter fick den amerikanska verksamhetens vd lämna bolaget, samtidigt som chefer med ansvar för reglering och penningtvätt också försvann.
En intern utredning av advokatfirman Sullivan & Cromwell kom enligt personer med insyn fram till att bolaget hade följt gällande regler.
Polymarket uppger samtidigt att bedrägerinivåerna hade återförts till branschens normala nivåer i maj, bland annat genom begränsningar av hur många betalkort användare kan koppla till sina konton.
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Fortsatta problem med bedrägerier
Problemen har dock fortsatt. I slutet av juli drabbades omkring 500 användare av ett nytt bedrägeri som enligt uppgifter utnyttjade en teknisk säkerhetsbrist.
Angripare kunde genom att använda en befintlig användares personuppgifter få tillgång till kontot och kopplade betalningsmetoder utan att känna till lösenordet.
Samtidigt granskas Polymarket av amerikanska myndigheter och möter flera rättsliga processer. Bolaget har också kritiserats för sin marknadsföring och för hur nya funktioner lanserats.
Trots problemen fortsätter expansionen. Polymarket tar in omkring 1 miljard dollar i nytt kapital i en finansieringsrunda som väntas värdera bolaget till cirka 21 miljarder dollar.
Bolaget har dessutom rekryterat erfarna chefer, däribland tidigare Amazon-chefen Warren Jenson som finanschef.
Polymarket uppges förbereda sig för en möjlig börsnotering under nästa år.
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