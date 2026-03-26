Bankchef: AI kan innebära slutet för kapitalismen

En av världens mest inflytelserika bankprofiler varnar nu för att den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens kan hota själva grunden för dagens ekonomiska system.

Jay Collins, toppchef på Citigroup, menar att kapitalismen riskerar ett “tragiskt slut” om inte politiker och näringsliv agerar i tid.

I en intervju beskriver Collins hur AI och robotisering redan nu börjar förändra arbetsmarknaden i grunden.

Riskerar att hamna efter

Till skillnad från tidigare teknologiska skiften är det inte fabriksjobb som påverkas först – utan kvalificerade tjänstemannayrken.

”Den första vågen är kognitiva jobb. Det börjar med tjänstemän, inte arbetarklassen. Det påverkar universitetsstudenter som trodde att en universitetsexamen var allt”, säger han till Business Insider.

Utvecklingen riskerar att förstärka de ekonomiska klyftorna ytterligare. Collins pekar på en så kallad “K-ekonomi”, där en liten grupp höginkomsttagare med stora tillgångar drar ifrån resten av befolkningen.

Samtidigt står medelklassen stilla – och riskerar att hamna efter när AI-driven produktivitet främst gynnar kapitalägare.