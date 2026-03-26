En klass av superrika – och så de som inte hänger med. Det kan vara det som drar sönder både det ekonomiska systemet och demokratin, varnar en högt uppsatt bankchef i USA.
Bankchef: AI kan innebära slutet för kapitalismen
En av världens mest inflytelserika bankprofiler varnar nu för att den snabba utvecklingen inom artificiell intelligens kan hota själva grunden för dagens ekonomiska system.
Jay Collins, toppchef på Citigroup, menar att kapitalismen riskerar ett “tragiskt slut” om inte politiker och näringsliv agerar i tid.
I en intervju beskriver Collins hur AI och robotisering redan nu börjar förändra arbetsmarknaden i grunden.
Riskerar att hamna efter
Till skillnad från tidigare teknologiska skiften är det inte fabriksjobb som påverkas först – utan kvalificerade tjänstemannayrken.
”Den första vågen är kognitiva jobb. Det börjar med tjänstemän, inte arbetarklassen. Det påverkar universitetsstudenter som trodde att en universitetsexamen var allt”, säger han till Business Insider.
Utvecklingen riskerar att förstärka de ekonomiska klyftorna ytterligare. Collins pekar på en så kallad “K-ekonomi”, där en liten grupp höginkomsttagare med stora tillgångar drar ifrån resten av befolkningen.
Samtidigt står medelklassen stilla – och riskerar att hamna efter när AI-driven produktivitet främst gynnar kapitalägare.
Pekar ut problemet
Han beskriver AI-utvecklingen i flera steg: från dagens generativa AI till så kallad agentisk AI som kan agera självständigt, vidare till fysisk AI i kombination med robotar – och slutligen artificiell generell intelligens (AGI), där maskiner överträffar människans kapacitet brett.
Det är i de senare faserna som hotet mot kapitalismen blir som störst.
”Vi måste komma samman och lösa detta, för om vi inte har ett svar kan det faktiskt innebära ett tragiskt slut för kapitalismen och potentiellt för demokratin”, säger Collins.
Samtidigt menar han att traditionella ekonomiska verktyg, som de som används av centralbanker, riskerar att bli mindre effektiva i en AI-driven ekonomi.
Ingen populär lösning
När värdet av mänskligt arbete pressas ned, krävs i stället politiska lösningar kring skatter, omfördelning och sociala skyddsnät.
En möjlig väg framåt är enligt Collins något han kallar en “produktivitetsutdelning” – en variant av basinkomst där vinsterna från AI delas bredare i samhället.
Det skulle kunna finansieras genom exempelvis skatter på företag, teknik eller kapital.
Men lösningen är långt ifrån okontroversiell. Kritiker menar att sådana reformer riskerar att underminera incitamenten att arbeta och skapa stora kostnader för staten.
