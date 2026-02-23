Storbank stängde konton: Innehavarna stämmer banken

Stängda och spärrade bankkonton har blivit en vanligare syn i takt, bland annat i och med att bankerna agerar hårdare mot bedrägerier.

Men det här handlar inte om några ”vanliga” misstänkta transaktioner, utan om misstänkta kopplingar till ryska Gazprom.

Undersöker stängda konton

Banker som stänger konton, så kallad ”debanking”, påstås ha blivit vanligare. Privatpersoner som påverkas när rutinerna slår fel kan drabbas hårt.

Finansinspektionen utreder nu bankernas agerande i frågan.

”Idag är det oerhört problematiskt att leva utan tillgång till betalkonton”, sa Malin Aspen, områdeschef för betalningar på Finansinspektionen, till Svenska Dagbladet i fjol.

Ovanligt fall

Sveriges Radio Ekot skriver att 60 miljoner kronor ska ha skickats till svenska konton av en ledande figur vid energibolaget Gazprom. Det handlar enligt Ekot om Olga Pavlova, tidigare ledamot i Gazproms styrelse.

SEB har noterat flera stora överföringar och började misstänka brott och har sagt upp konton för två ryska medborgare i Sverige.

Dessa två har stämt SEB eftersom de inte anser sig ha gjort något brottsligt.