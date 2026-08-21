Santander minskar på konsumentfinansiering, ska bli helhetsbank i USA

Inte bara konsumtionslån

Varför är det här ett skifte mot traditionell bankverksamhet? Santanders amerikanska verksamhet har hittills varit starkt inriktad på konsumentfinansiering och investmentbank, med en förhållandevis svag inlåningsbas.

Kvoten mellan utlåning och inlåning låg på 109 procent, vilket betyder att banken lånat mer pengar än den tagit emot i insättningar och därför behövt finansiera mellanskillnaden på dyrare sätt.

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Ökad inlåning via Webster

Webster, en traditionell affärsbank grundad 1935 med stark nisch inom hälsokonto-tjänster (HSA), vänder på det förhållandet: kvoten väntas nu sjunka till omkring 100 procent, vilket sänker Santanders finansieringskostnader.

”Webster tillför precis de förmågor som skulle ta år att bygga från grunden”, säger en ekonom vid Roams. Santander räknar med en avkastning på materiellt eget kapital (RoTE) på 18 procent i USA till 2028, samt kostnadsbesparingar på omkring 800 miljoner dollar.

Flera affärer på gång

Köpet av Webster är inte en isolerad händelse. Samma vecka slutförde Santander även ett köp av kvarvarande minoritetsägare i sin brasilianska verksamhet för 1,9 miljarder euro.

Banken har samtidigt en pågående förhandling om att öka sin ägarandel i tyska Commerzbank tillsammans med UniCredit.

Jakt på lönsamhet

Gemensamt för Santanders senaste affärer är jakten på skala och lönsamhet på marknader banken redan bedömer som strategiskt viktiga, snarare än en satsning på helt nya geografier. Webster-köpet ger banken en billigare finansieringsbas och en fullständigare produktpalett i USA, en marknad Santander pekat ut som särskilt lönsam tack vare djup kapitalmarknad och färre regleringar än i Europa.

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Uppköpet av de brasilianska minoritetsägarna handlar istället om att fullt ut plocka hem vinsten från en redan etablerad och stark marknad, utan att dela den med externa aktieägare.

Större skala inom Euro-zonen

Commerzbank-affären, om den går igenom, syftar till att ge Santander och UniCredit gemensamt större skala inom eurozonen. I linje med Europeiska centralbankens uttalade önskan om färre, större och mer diversifierade banker på en i övrigt fragmenterad kontinental marknad.

Sammantaget speglar mönstret en bredare trend inom global bankverksamhet: i en tid av tunnare räntemarginaler och stigande teknikinvesteringar (AI, cybersäkerhet, digitala plattformar) blir kostnaden per kund lägre ju större och mer diversifierad banken är.