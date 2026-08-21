HSBC skar i toppen: 68 miljoner dollar för att bli av med 134 chefer

Omstrukturering ligger bakom

Neddragningen är en del av vd Georges Elhederys bredare omstrukturering av banken, för att i stället fokusera resurserna på Asien och Mellanöstern.

Konkret har det bland annat inneburit att HSBC stängt delar av sin M&A-rådgivning och aktiemarknadsverksamhet i USA, Storbritannien och Europa.

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Varför sker det nu?

Den bakomliggande orsaken är hur olika delar av investmentbankverksamheten presterat: handelsverksamheten hos Europas storbanker har gynnats av ökad marknadsvolatilitet, medan rådgivning inom kapitalmarknader och företagsaffärer återhämtat sig betydligt långsammare.

Eftersom Europa fortsatt släpar efter USA när det gäller dealaktivitet krävs andra insatser. Och den här typen av rådgivningstunga, dyra seniorroller blir ett naturligt mål när kostnaderna ska ner.

Större neddragning än konkurrenterna

Europas storbanker gjorde som grupp den största samlade minskningen av högavlönade seniora bankanställda sedan pandemiåret 2020 under förra året.

Men HSBC sticker ut jämfört med konkurrenterna. De 134 avgångarna är nästan tre gånger så många som Santanders 49 eller Deutsche Banks 48. BNP Paribas minskade med 39 personer och Barclays med 32.

Stor variation på avgångsvederlag

Avgångspaketen skiljer sig desto mer åt i storlek. Société Générale betalade den högsta genomsnittliga ersättningen per person, 870 000 euro, följt av Santander med 736 000 euro och Deutsche Bank med 437 500 euro.

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Santander stod dessutom för det enskilt största avgångsvederlaget i hela den granskade gruppen: 8,3 miljoner euro till en enda anställd.

UBS mot strömmen

Ett avvikande jämförelsefall är UBS. Trots att UBS betalade minst totalt till just sina mest riskklassade medarbetare bland de jämförda bankerna, spenderade koncernen totalt 942 miljoner dollar på avgångsvederlag under 2025.

Det är en ökning med en tredjedel jämfört med året innan, fördelat på över 7 500 anställda med ett snitt på 125 000 dollar per person. Ökningen hänger ihop med den pågående integrationen av Credit Suisse, snarare än en riktad neddragning av toppskiktet likt HSBC:s.