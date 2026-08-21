HSBC gjorde sig 2025 av med 134 av sina högst uppsatta, mest riskklassade medarbetare, den största sådana neddragningen sedan finanskrisen 2008. Notan landade på 67,5 miljoner dollar, och siffran är den tydligaste signalen hittills på att Europas storbanker riktar sina besparingar mot det dyraste ledarskiktet snarare än mot personalen i stort.
HSBC skar i toppen: 68 miljoner dollar för att bli av med 134 chefer
Brittiska storbanken HSBC minskade under 2025 sin grupp av så kallade ”material risk takers” med 134 personer, motsvarande omkring 10 procent av hela gruppen.
Banken betalade totalt 67,5 miljoner dollar i avgångsvederlag för det, enligt Financial Times genomgång av bankernas egna redovisningar. Det gör det till HSBC:s största årliga minskning av just den kategorin sedan finanskrisen 2008.
Vad är material risktakers?
När man pratar om material risktakers menar man medarbetare på hög nivå, som sitter på roller som kan påverka bankens övergripande riskprofil.
De har med andra ord strategiska beslutsfattande roller med betydande riskexponering.
Omstrukturering ligger bakom
Neddragningen är en del av vd Georges Elhederys bredare omstrukturering av banken, för att i stället fokusera resurserna på Asien och Mellanöstern.
Konkret har det bland annat inneburit att HSBC stängt delar av sin M&A-rådgivning och aktiemarknadsverksamhet i USA, Storbritannien och Europa.
Varför sker det nu?
Den bakomliggande orsaken är hur olika delar av investmentbankverksamheten presterat: handelsverksamheten hos Europas storbanker har gynnats av ökad marknadsvolatilitet, medan rådgivning inom kapitalmarknader och företagsaffärer återhämtat sig betydligt långsammare.
Eftersom Europa fortsatt släpar efter USA när det gäller dealaktivitet krävs andra insatser. Och den här typen av rådgivningstunga, dyra seniorroller blir ett naturligt mål när kostnaderna ska ner.
Större neddragning än konkurrenterna
Europas storbanker gjorde som grupp den största samlade minskningen av högavlönade seniora bankanställda sedan pandemiåret 2020 under förra året.
Men HSBC sticker ut jämfört med konkurrenterna. De 134 avgångarna är nästan tre gånger så många som Santanders 49 eller Deutsche Banks 48. BNP Paribas minskade med 39 personer och Barclays med 32.
Stor variation på avgångsvederlag
Avgångspaketen skiljer sig desto mer åt i storlek. Société Générale betalade den högsta genomsnittliga ersättningen per person, 870 000 euro, följt av Santander med 736 000 euro och Deutsche Bank med 437 500 euro.
Santander stod dessutom för det enskilt största avgångsvederlaget i hela den granskade gruppen: 8,3 miljoner euro till en enda anställd.
UBS mot strömmen
Ett avvikande jämförelsefall är UBS. Trots att UBS betalade minst totalt till just sina mest riskklassade medarbetare bland de jämförda bankerna, spenderade koncernen totalt 942 miljoner dollar på avgångsvederlag under 2025.
Det är en ökning med en tredjedel jämfört med året innan, fördelat på över 7 500 anställda med ett snitt på 125 000 dollar per person. Ökningen hänger ihop med den pågående integrationen av Credit Suisse, snarare än en riktad neddragning av toppskiktet likt HSBC:s.