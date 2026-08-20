700 miljoner euro i pantbrev försvann hos bank: Kan det hända i Sverige?

Skulden finns kvar

Hur kan detta hända? Ett pantbrev är i grunden bara ett bevis på att en fastighet är intecknad som säkerhet för ett lån. Skulden i sig finns kvar även om beviset försvinner.

Problemet är att långivaren, om säkerheten saknas, kan få svårt att kräva betalning från just den fastigheten om låntagaren skulle hamna på obestånd.

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Skadestånd för kostnader

Ansvaret för att förvara handlingen säkert ligger på den som har den i sin vård. I det här fallet är det banken.

Något som öppnar för att Euroports kan kräva skadestånd av Wilmington Trust för de kostnader som uppstår.

Kan detta hända i Sverige?

För de svenska företag som sitter på pantbrev är det naturligt att fråga om detta kan hända här. Risken är i praktiken kraftigt begränsad, tack vare att svenska pantbrev sedan flera år tillbaka i de allra flesta fall är digitala.

Enligt Lantmäteriet, som administrerar det svenska registret över inteckningar och pantbrev genom det så kallade Pantsystemet, kan digitala datapantbrev aldrig försvinna eller förstöras fysiskt eftersom de bara existerar som en registrering i myndighetens system.

Digitala fördelar

Fördelen är just att värdehandlingen inte är knuten till ett fysiskt papper som kan tappas bort, brinna upp eller som i det finländska fallet försvinna.

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Risken kvarstår dock för äldre, fortfarande existerande pappersbaserade pantbrev, som ännu inte konverterats till digital form. Det är just den typen av fysisk handling som ligger bakom det finländska fallet: Euroports Finland hade lämnat sina pantbrev i förvar hos Wilmington Trust i London, en etablerad, av bolaget själva vald förvarare, inte en felaktig mottagare, men handlingarna har ändå försvunnit någonstans i bankens interna hantering.

Ansöka hos Lantmäteriet

I Sverige gäller att om ett fysiskt pantbrev tappas ett sådant bort måste ägaren ansöka hos Lantmäteriet om att få det dödförklarat. En process som enligt myndigheten tar minst sex månader, eftersom ansökan måste kungöras offentligt innan ett beslut kan fattas.

Lantmäteriets eget råd är därför tydligt: konvertera kvarvarande papperspantbrev till digitala så snart som möjligt, just för att undvika den typ av situation som nu drabbat det finländska hamnbolaget.