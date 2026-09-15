Dubais konstgjorda öar hänförde världen – nu är hela projektet i kris

Fick stor uppmärksamhet

Projektet har samtidigt drabbats av minskat inflöde av internationella turister och ökade kostnader för diesel till de generatorer som driver anläggningen.

För att locka gäster har flera hotell vänt sig till lokalbefolkningen med erbjudanden och rabatter.

Utvecklaren uppger att beläggningen steg från 27 procent i mars till 56 procent i maj. Målet är att nå 80 procent och öppna fem hotell till 2027.

The Heart of Europe är en del av den omfattande byggboom som började i Dubai för mer än två decennier sedan.

World Islands lanserades som ett spektakulärt projekt med konstgjorda öar formade som en världskarta.

Läs mer: Så ska Dubai räddas från turistfiasko. Dagens PS

ANNONS

Fick problem under finanskrisen

Efter finanskrisen 2008 stannade utvecklingen av och öarna blev en symbol för Dubais överambitiösa fastighetsprojekt.

Även andra delar av ögruppen har drabbats. Ett resortprojekt med Maldiverna som förebild stängde i april efter en kombination av externa faktorer.

På fastlandsmarknaden har bostadsaffärerna minskat kraftigt. Under maj var transaktionsvolymerna ungefär hälften av nivåerna ett år tidigare, enligt ValuStrat.

Bostadsmarknaden har fallit omkring tio procent sedan kriget började.

Flera stora utvecklare, däribland Sobha och Azizi, har sagt upp hundratals anställda för att minska kostnaderna. Samtidigt har obligationslån som emitterades före kriget hamnat under press.

Finns vissa som investerar

Utvecklingen väntas påskynda en konsolidering i branschen.

ANNONS

Dubais fastighetssektor har mer än 2 000 aktiva utvecklare, och myndigheterna har börjat förbereda sig på att större bolag kan behöva ta över mindre och ekonomiskt pressade konkurrenter.

Trots problemen fortsätter flera stora aktörer att investera. Emaar har presenterat planer på ett nytt stadsområde för 55 miljarder dollar, medan Brookfield har meddelat nya fastighetsinvesteringar i Dubai.

Lyxutvecklaren DarGlobal fortsätter också sina projekt, bland annat ett 80 våningar högt Trump-märkt torn. Bolagets ledning uppger att efterfrågan på exklusiva bostäder fortfarande är stark.

Läs mer: Kina skärper kontrollen vid gränsen – vill stoppa kapitalflykt. Dagens PS