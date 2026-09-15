Redan under finanskrisen 2008 fick sig Dubais spektakulära byggprojekt en rejäl törn. Nu har nya problem uppkommit, enligt initierade uppgifter.
Dubais konstgjorda öar hänförde världen – nu är hela projektet i kris
Dubais fastighetsmarknad pressas av kriget i Mellanöstern.
Internationella besökare har blivit färre, kostnaderna har stigit och flera fastighetsutvecklare har tvingats säga upp personal.
Samtidigt fortsätter de största aktörerna att lansera nya miljardprojekt.
Dussintals har sagts upp
På konstgjorda öar utanför Dubai ligger The Heart of Europe, ett lyxprojekt på World Islands som planerats med inspiration från den franska Rivieran.
Projektet har en prislapp på omkring sex miljarder dollar och har i flera år präglats av förseningar och tekniska problem.
Nu har utvecklaren Kleindienst Group dragit ned på personalen. Enligt personer med insyn har dussintals anställda sagts upp eller placerats på obetald ledighet, skriver Financial Times.
Tidigare anställda har också väckt rättsliga krav om uteblivna löner.
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Fick stor uppmärksamhet
Projektet har samtidigt drabbats av minskat inflöde av internationella turister och ökade kostnader för diesel till de generatorer som driver anläggningen.
För att locka gäster har flera hotell vänt sig till lokalbefolkningen med erbjudanden och rabatter.
Utvecklaren uppger att beläggningen steg från 27 procent i mars till 56 procent i maj. Målet är att nå 80 procent och öppna fem hotell till 2027.
The Heart of Europe är en del av den omfattande byggboom som började i Dubai för mer än två decennier sedan.
World Islands lanserades som ett spektakulärt projekt med konstgjorda öar formade som en världskarta.
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Fick problem under finanskrisen
Efter finanskrisen 2008 stannade utvecklingen av och öarna blev en symbol för Dubais överambitiösa fastighetsprojekt.
Även andra delar av ögruppen har drabbats. Ett resortprojekt med Maldiverna som förebild stängde i april efter en kombination av externa faktorer.
På fastlandsmarknaden har bostadsaffärerna minskat kraftigt. Under maj var transaktionsvolymerna ungefär hälften av nivåerna ett år tidigare, enligt ValuStrat.
Bostadsmarknaden har fallit omkring tio procent sedan kriget började.
Flera stora utvecklare, däribland Sobha och Azizi, har sagt upp hundratals anställda för att minska kostnaderna. Samtidigt har obligationslån som emitterades före kriget hamnat under press.
Finns vissa som investerar
Utvecklingen väntas påskynda en konsolidering i branschen.
Dubais fastighetssektor har mer än 2 000 aktiva utvecklare, och myndigheterna har börjat förbereda sig på att större bolag kan behöva ta över mindre och ekonomiskt pressade konkurrenter.
Trots problemen fortsätter flera stora aktörer att investera. Emaar har presenterat planer på ett nytt stadsområde för 55 miljarder dollar, medan Brookfield har meddelat nya fastighetsinvesteringar i Dubai.
Lyxutvecklaren DarGlobal fortsätter också sina projekt, bland annat ett 80 våningar högt Trump-märkt torn. Bolagets ledning uppger att efterfrågan på exklusiva bostäder fortfarande är stark.
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