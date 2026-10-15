Revolut har omkring 58 miljoner kunder under den litauiska insättningsgarantin. Om alla har ett genomsnittligt saldo motsvarar det nästan en tredjedel av Litauens BNP, enligt Di:s beräkning. Svenska kunder ligger kvar under den litauiska garantin.
Revolut växer – insättningsgarantin kan behöva bära 300 miljarder
Den brittiska fintechjätten Revolut har sitt huvudkontor i London. Den europeiska bankverksamheten drivs dock från Litauen, ett land med 2,9 miljoner invånare.
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Litauen gav Revolut en banklicens 2018 och utökade den till en fullständig licens 2021. Därför omfattas insättningar från kunder i EU och några andra europeiska länder av den litauiska insättningsgarantin. Den täcker, precis som i övriga EU, upp till 100 000 euro per person och bank.
Det skriver Dagens industri i en granskning av bankutmanaren.
58 miljoner kunder under garantin
Revolut svarar inte på Di:s fråga om hur stort belopp som totalt täcks av garantin. Bolaget uppger bara att det rör sig om 58 miljoner kunder. Den litauiska myndighet som ansvarar för garantin hänvisar till Revolut.
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Snittinsättningen hos Revolut ligger kring 5 200 kronor per kund. Om alla 58 miljoner kunder har det beloppet insatt rör det sig om drygt 300 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en tredjedel av Litauens BNP i fjol, enligt Di:s beräkning.
Garantin finansieras av en fond som bankerna betalar in till. Enligt den litauiska garantimyndigheten Indėlių ir investicijų draudimas motsvarade fonden förra sommaren omkring 0,96 procent av de garanterade insättningarna. EU:s miniminivå är 0,8 procent. Myndigheten bedömde då att nivån var tillräcklig och sänkte avgiften till bankerna.
”Nej. Det litauiska insättningsgarantisystemet uppfyller fullt ut alla EU-standarder och krav”, skriver Revolut till Di, på frågan om bolaget ser risker med att en så liten ekonomi garanterar kundernas insättningar.
Svenska kunder ligger kvar i Litauen
Revolut har i dag 1,1 miljoner bankkunder i Sverige. Målet är två miljoner, och att hälften ska använda Revolut som förstabank.
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I augusti fick Revolut en fullständig banklicens i Frankrike. Enligt bolagets pressmeddelande ska den lägga grunden för mer än 30 miljoner kunder i Västeuropa. Kunderna i bland annat Frankrike, Tyskland och Spanien ska gradvis flyttas till den franska banken. Svenska kunder ska enligt Di dock fortsatt ligga under den litauiska garantin, vilket Realtid tidigare rapporterat.
Samtidigt fortsätter värderingen att stiga. I en pågående aktieförsäljning värderas Revolut till 115 miljarder dollar. Grundaren Nik Storonsky räknar med ett börsvärde på 2 000 miljarder kronor.
Åtta av tio anmälningar
Revolut belastar också Litauens myndigheter på andra sätt. Av omkring 100 000 anmälningar om misstänkta transaktioner till den litauiska finansbrottsmyndigheten FNTT i fjol kom runt 80 procent från Revolut. Det sade FNTT-chefen Rolandas Kiškis i ett utskott i det litauiska parlamentet i juli, enligt LRT. De flesta anmälningarna gällde bedrägerier mot privatpersoner.
Revolut säger att andelen speglar kundantalet. Bolaget har ”tiotals gånger fler” kunder än någon annan bank i Litauen. Enligt Revolut upptäcker AI-drivna system misstänkta bedrägerier i realtid och rapporterar dem till myndigheterna.
I april förra året fick Revolut böter på 3,5 miljoner euro av Litauens centralbank. Den hade hittat brister i transaktionsövervakningen och arbetet mot penningtvätt. Det var de högsta böter centralbanken någonsin dömt ut. Enligt Baltic Times motsvarade beloppet 0,38 procent av den europeiska Revolutenhetens intäkter 2023, och inga bekräftade fall av penningtvätt hittades.