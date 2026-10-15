Revolut växer – insättningsgarantin kan behöva bära 300 miljarder

Den brittiska fintechjätten Revolut har sitt huvudkontor i London. Den europeiska bankverksamheten drivs dock från Litauen, ett land med 2,9 miljoner invånare.

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Litauen gav Revolut en banklicens 2018 och utökade den till en fullständig licens 2021. Därför omfattas insättningar från kunder i EU och några andra europeiska länder av den litauiska insättningsgarantin. Den täcker, precis som i övriga EU, upp till 100 000 euro per person och bank.

Det skriver Dagens industri i en granskning av bankutmanaren.

58 miljoner kunder under garantin

Revolut svarar inte på Di:s fråga om hur stort belopp som totalt täcks av garantin. Bolaget uppger bara att det rör sig om 58 miljoner kunder. Den litauiska myndighet som ansvarar för garantin hänvisar till Revolut.

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Snittinsättningen hos Revolut ligger kring 5 200 kronor per kund. Om alla 58 miljoner kunder har det beloppet insatt rör det sig om drygt 300 miljarder kronor. Det motsvarar nästan en tredjedel av Litauens BNP i fjol, enligt Di:s beräkning.

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Garantin finansieras av en fond som bankerna betalar in till. Enligt den litauiska garantimyndigheten Indėlių ir investicijų draudimas motsvarade fonden förra sommaren omkring 0,96 procent av de garanterade insättningarna. EU:s miniminivå är 0,8 procent. Myndigheten bedömde då att nivån var tillräcklig och sänkte avgiften till bankerna.

”Nej. Det litauiska insättningsgarantisystemet uppfyller fullt ut alla EU-standarder och krav”, skriver Revolut till Di, på frågan om bolaget ser risker med att en så liten ekonomi garanterar kundernas insättningar.