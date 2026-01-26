Svenskarna som tjänat miljarder på Revolut

Det tydligaste exemplet är riskkapitalbolaget Sprints, grundat av Henrik Persson och Pierre Siri. Bolaget gick in i Revolut redan 2018, när värderingen låg kring 1,7 miljarder dollar.

I dag kan Sprints innehav, trots utspädning, vara värt över 10 miljarder kronor enligt Di:s beräkningar. Även investmentbanken GP Bullhound, med svenska grundare i ägarledet, sitter på aktier värda omkring 1,6 miljarder kronor.

Fler svenska ägare

Till detta kommer mer diskreta innehav. Cristina Stenbeck äger privat aktier för runt 100 miljoner kronor, medan Rausingfamiljens Longbow Finance har en post värd omkring en halv miljard, skriver Dagens PS.

Kinneviks styrelseordförande Cristina Stenbeck (Bild: TT)

Sammantaget visar affären hur svenska investerare, ofta via Londonbaserade strukturer, varit tidigt positionerade i Europas snabbast växande fintechbolag.

Revolut fortsätter att växa

Bakom värderingslyftet finns inte bara förväntningar. Revolut har under 2024 och 2025 levererat starka siffror. Omsättningen ökade med 72 procent till motsvarande cirka 40 miljarder kronor, samtidigt som vinsten före skatt steg kraftigt till runt 14 miljarder kronor. Bolaget är därmed en av få stora neobanker som kombinerar snabb tillväxt med lönsamhet, skriver Reuters.

Affärsmodellen bygger på bredd. Från valutaväxling och korttjänster har Revolut byggt ett ekosystem med sparande, investeringar, kryptohandel och företagsbank. Samtidigt har bolaget expanderat geografiskt, med nya banklicenser i bland annat Mexiko och Colombia och sikte på Indien, enligt Revolut.

Med över 65 miljoner kunder globalt, varav omkring en miljon i Sverige, har Revolut nu nått en skala som gör jämförelser med traditionella storbanker relevant. För svenska investerare som var med tidigt är det redan en fullträff – och det hela är ett bra exempel på hur småsparare ofta går miste om tillväxtresor som sker utanför börsen.