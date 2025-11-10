Rättsstrid väntar: Banker kan ha lurat kunder med räntefria lån

Myndighetens huvudkritik riktas mot hur avtalsvillkoren i praktiken kan slå hårt mot konsumenter som missar en enda betalning, skriver Finanswatch.

Problemet handlar om erbjudanden som marknadsförs som räntefria lån, ofta kopplade till köp av hemelektronik.

Missa inte:

Nordea satsar stort – börsen svarar med kursfall. Realtid

Men i det finstilta framgår att om en konsument gör en försenad betalning, omvandlas hela lånet retroaktivt till ett räntebärande lån med full listränta, ända från lånets start.

Svåra att hitta villkoren

Konsumentverket inledde granskningen i slutet av förra året efter anmälningar från kunder och tips från Konsumenternas bank- och finansbyrå.

Totalt granskades fem aktörer: TF Bank, Resurs Bank, Serafim Finans, Svea Bank och Länsförsäkringar Finans.

Läs även:

Statliga insättningsgarantin höjs – med 100 000 kronor. Dagens PS

ANNONS

”Bolagen själva uppger att just den här typen av villkor är väldigt, väldigt vanligt i den här branschen”, säger Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket, till Finanswatch.

Hon påpekar att myndigheten själv har haft svårt att hitta de exakta avtalsvillkoren hos de granskade bolagen.

I flera fall har Konsumentverket tvingats begära in villkoren direkt från företagen eftersom de inte gått att hitta på egen hand.