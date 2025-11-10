Konsumentverket går nu vidare med rättsliga åtgärder mot TF Bank, Resurs Bank och Serafim Finans efter att ha granskat hur banker hanterar så kallade räntefria lån.
Rättsstrid väntar: Banker kan ha lurat kunder med räntefria lån
Myndighetens huvudkritik riktas mot hur avtalsvillkoren i praktiken kan slå hårt mot konsumenter som missar en enda betalning, skriver Finanswatch.
Problemet handlar om erbjudanden som marknadsförs som räntefria lån, ofta kopplade till köp av hemelektronik.
Men i det finstilta framgår att om en konsument gör en försenad betalning, omvandlas hela lånet retroaktivt till ett räntebärande lån med full listränta, ända från lånets start.
Svåra att hitta villkoren
Konsumentverket inledde granskningen i slutet av förra året efter anmälningar från kunder och tips från Konsumenternas bank- och finansbyrå.
Totalt granskades fem aktörer: TF Bank, Resurs Bank, Serafim Finans, Svea Bank och Länsförsäkringar Finans.
”Bolagen själva uppger att just den här typen av villkor är väldigt, väldigt vanligt i den här branschen”, säger Emelie Rogner, jurist på Konsumentverket, till Finanswatch.
Hon påpekar att myndigheten själv har haft svårt att hitta de exakta avtalsvillkoren hos de granskade bolagen.
I flera fall har Konsumentverket tvingats begära in villkoren direkt från företagen eftersom de inte gått att hitta på egen hand.
TF Bank har redan agerat
De tre banker som nu riskerar rättsliga åtgärder, TF Bank, Resurs Bank och Serafim Finans, har getts möjlighet att inkomma med yttranden innan ärendena föredras för Konsumentombudsmannen.
Om parterna inte kommer överens kan det sluta i domstol.
TF Banks vd Joakim Jansson uppger till Finanswatch att banken redan har justerat sin hantering utifrån Konsumentverkets rekommendationer. De övriga bankerna har ännu inte kommenterat ärendet.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
