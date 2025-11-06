Nästan en halv miljard kronor. Så mycket får JP Morgan betala för att ha slarvat med arbetet mot penningtvätt.
JP Morgan får jätteböter – tonen skärps mot banker
Att ha ett effektivt och genomtänkt arbete mot penningtvätt är ett krav på alla banker.
Nu visar det sig att en av de mer välkända bankerna i världen, JP Morgan Chase, inte har hållit måttet på det planet i sin tyska verksamhet.
Tysklands finansinspektion BaFin har nu utfärdat en rekordstor sanktionsavgift på 45 miljoner euro, eller uppemot 500 miljoner kronor, mot storbanken, skriver Financial Times.
Speglar bankens storlek
BaFin konstaterar att JP Morgans tyska dotterbolag, som fungerar som nav för bankens europeiska verksamhet, under perioden oktober 2021 till september 2022 systematiskt misslyckades med att rapportera misstänkta transaktioner i tid.
Enligt myndigheten speglar bötesbeloppet både överträdelsernas omfattning och bankens betydande storlek.
Det är den största sanktionsavgift som BaFin hittills har utfärdat mot ett kreditinstitut.
Har expanderat kraftigt
Tidigare rekord uppgick till 40 miljoner euro och riktades mot Deutsche Bank 2015, också då på grund av brister i rapporteringen av misstänkta transaktioner.
Åtgärden markerar en mer offensiv linje från den tyska tillsynsmyndigheten, som de senaste åren försökt stärka sin trovärdighet efter kritik mot för svagt agerande i flera uppmärksammade fall, bland annat Wirecard-skandalen.
JP Morgan, som med ett marknadsvärde på omkring 850 miljarder dollar är världens största börsnoterade bank, har de senaste åren kraftigt expanderat sin verksamhet i Europa.
Nya rutiner har införts
Frankfurt har blivit centrum för bankens EU-operationer efter Storbritanniens utträde ur unionen.
Enligt uppgifter har banken efter BaFins granskning genomfört omfattande förändringar i sina interna kontrollsystem.
Antalet anställda inom avdelningen för finansiell brottsbekämpning har tredubblats sedan 2021, och nya rutiner för övervakning och rapportering har införts.
Blir tuffare mot banker
”Vi är djupt engagerade i att upptäcka, förebygga och rapportera penningtvätt och ekonomisk brottslighet”, säger banken i en kommentar, enligt Reuters.
BaFins beslut kommer i en tid då tillsynsmyndigheter i Europa generellt skärper tonen mot bristande regelefterlevnad inom finanssektorn.
EU arbetar samtidigt med att etablera en gemensam europeisk myndighet för penningtvättstillsyn, AMLA, som väntas få sitt säte i Frankfurt.
