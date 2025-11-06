Realtid
Realtid.se
Bank & Fintech

JP Morgan får jätteböter – tonen skärps mot banker

jp morgan
Jamie Dimon är JP Morgans globala vd och därmed även ytterst ansvarig för den tyska verksamheten. (Foto: Seth Wenig/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Nästan en halv miljard kronor. Så mycket får JP Morgan betala för att ha slarvat med arbetet mot penningtvätt.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Att ha ett effektivt och genomtänkt arbete mot penningtvätt är ett krav på alla banker.

Nu visar det sig att en av de mer välkända bankerna i världen, JP Morgan Chase, inte har hållit måttet på det planet i sin tyska verksamhet.

Tysklands finansinspektion BaFin har nu utfärdat en rekordstor sanktionsavgift på 45 miljoner euro, eller uppemot 500 miljoner kronor, mot storbanken, skriver Financial Times.

Speglar bankens storlek

BaFin konstaterar att JP Morgans tyska dotterbolag, som fungerar som nav för bankens europeiska verksamhet, under perioden oktober 2021 till september 2022 systematiskt misslyckades med att rapportera misstänkta transaktioner i tid.

Enligt myndigheten speglar bötesbeloppet både överträdelsernas omfattning och bankens betydande storlek.

Det är den största sanktionsavgift som BaFin hittills har utfärdat mot ett kreditinstitut.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Har expanderat kraftigt

ANNONS

Tidigare rekord uppgick till 40 miljoner euro och riktades mot Deutsche Bank 2015, också då på grund av brister i rapporteringen av misstänkta transaktioner.

Åtgärden markerar en mer offensiv linje från den tyska tillsynsmyndigheten, som de senaste åren försökt stärka sin trovärdighet efter kritik mot för svagt agerande i flera uppmärksammade fall, bland annat Wirecard-skandalen.

JP Morgan har utvidgat sin verksamhet i Europa, däribland i Frankrike. (Foto: Michel Euler/AP/TT).

JP Morgan, som med ett marknadsvärde på omkring 850 miljarder dollar är världens största börsnoterade bank, har de senaste åren kraftigt expanderat sin verksamhet i Europa.

Nya rutiner har införts

Frankfurt har blivit centrum för bankens EU-operationer efter Storbritanniens utträde ur unionen.

Enligt uppgifter har banken efter BaFins granskning genomfört omfattande förändringar i sina interna kontrollsystem.

Antalet anställda inom avdelningen för finansiell brottsbekämpning har tredubblats sedan 2021, och nya rutiner för övervakning och rapportering har införts.

ANNONS

Blir tuffare mot banker

”Vi är djupt engagerade i att upptäcka, förebygga och rapportera penningtvätt och ekonomisk brottslighet”, säger banken i en kommentar, enligt Reuters.

BaFins beslut kommer i en tid då tillsynsmyndigheter i Europa generellt skärper tonen mot bristande regelefterlevnad inom finanssektorn.

EU arbetar samtidigt med att etablera en gemensam europeisk myndighet för penningtvättstillsyn, AMLA, som väntas få sitt säte i Frankfurt.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
JP MorganPenningtvättTyskland
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS