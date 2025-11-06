JP Morgan får jätteböter – tonen skärps mot banker

Att ha ett effektivt och genomtänkt arbete mot penningtvätt är ett krav på alla banker.

Nu visar det sig att en av de mer välkända bankerna i världen, JP Morgan Chase, inte har hållit måttet på det planet i sin tyska verksamhet.

Tysklands finansinspektion BaFin har nu utfärdat en rekordstor sanktionsavgift på 45 miljoner euro, eller uppemot 500 miljoner kronor, mot storbanken, skriver Financial Times.

Speglar bankens storlek

BaFin konstaterar att JP Morgans tyska dotterbolag, som fungerar som nav för bankens europeiska verksamhet, under perioden oktober 2021 till september 2022 systematiskt misslyckades med att rapportera misstänkta transaktioner i tid.

Enligt myndigheten speglar bötesbeloppet både överträdelsernas omfattning och bankens betydande storlek.

Det är den största sanktionsavgift som BaFin hittills har utfärdat mot ett kreditinstitut.