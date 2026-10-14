Donald Trump har kritiserat banker som gör sig av med kunder av politiska skäl. Nu tycks han få uppbackning av en ny myndighetsrapport.
Rapport: Trump-supportrar blev av med banktjänster
Flera av USA:s största banker har nekat företag och organisationer banktjänster på grund av politiskt känsliga verksamheter och kopplingar.
Det framgår av en granskning från den amerikanska banktillsynsmyndigheten OCC.
Det ökar nu pressen på finanssektorn under Donald Trumps andra mandatperiod, menar experter.
Stängde konto med politiska budskap
I en rapport på 45 sidor redovisar myndigheten exempel på hur banker, däribland JPMorgan Chase och Bank of America, har avstått från att erbjuda tjänster till kunder inom bland annat vapenindustrin, kryptosektorn och abortrelaterad verksamhet, skriver Wall Street Journal.
Granskningen inleddes efter anklagelser från Trumpadministrationen om att banker ägnat sig åt politiskt motiverad så kallad debanking, där kunder stängs ute från finansiella tjänster.
Ett av exemplen gäller betalningsbolaget WePay, som förvärvades av JPMorgan.
Enligt rapporten stängde bolaget 2021 ett konto för en handlare som sålde produkter med politiska budskap till stöd för Donald Trump och ifrågasatte Joe Bidens valseger.
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Nekades tjänster
JPMorgan uppger att bankens riktlinjer förbjuder diskriminering av kunder på grund av politiska eller religiösa uppfattningar.
Banken har samtidigt sagt att rutinerna hos WePay inte motsvarade dess förväntningar och att problemen åtgärdades. Verksamheten har sedan dess avvecklats.
Rapporten innehåller även exempel på hur andra banker fattat beslut om kunder med politiska kopplingar. TD Bank avstod från att förlänga ett krislån till en organisation med en restriktiv invandringspolitisk profil.
Capital One nekade i sin tur tjänster till en organisation som arbetar för reproduktiva rättigheter, däribland aborträtten.
Enligt OCC var bankernas bedömningar av anseenderisk och deras miljömässiga och sociala riktlinjer några av de främsta faktorerna bakom besluten.
Myndigheten anser att bankerna i stor utsträckning saknade tydliga kriterier för vad som utgör en anseenderisk.
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Lättare för förmögna kunder
Trumpadministrationen har tidigare utfärdat en presidentorder som anklagar banker för att diskriminera konservativa kunder och kryptoföretag.
Myndigheterna överväger nu åtgärder mot banker som bedöms ha stängt ute kunder på otillåtna grunder, även om den rättsliga grunden för eventuella sanktioner är oklar.
Även demokratiska politiker har kritiserat banker för att neka kunder tillgång till finansiella tjänster, men har främst lyft fram låginkomsttagare, invandrare och personer med kriminell bakgrund.
OCC pekar samtidigt på att banker ofta varit mer benägna att behålla lönsamma kunder inom förmögenhetsförvaltning trots att dessa haft offentliga kontroverser.
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