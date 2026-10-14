Rapport: Trump-supportrar blev av med banktjänster

Flera av USA:s största banker har nekat företag och organisationer banktjänster på grund av politiskt känsliga verksamheter och kopplingar.

Det framgår av en granskning från den amerikanska banktillsynsmyndigheten OCC.

Det ökar nu pressen på finanssektorn under Donald Trumps andra mandatperiod, menar experter.

Stängde konto med politiska budskap

I en rapport på 45 sidor redovisar myndigheten exempel på hur banker, däribland JPMorgan Chase och Bank of America, har avstått från att erbjuda tjänster till kunder inom bland annat vapenindustrin, kryptosektorn och abortrelaterad verksamhet, skriver Wall Street Journal.

Granskningen inleddes efter anklagelser från Trumpadministrationen om att banker ägnat sig åt politiskt motiverad så kallad debanking, där kunder stängs ute från finansiella tjänster.

Ett av exemplen gäller betalningsbolaget WePay, som förvärvades av JPMorgan.

Enligt rapporten stängde bolaget 2021 ett konto för en handlare som sålde produkter med politiska budskap till stöd för Donald Trump och ifrågasatte Joe Bidens valseger.

ANNONS

Läs mer: ”Trump är desperat”: Danmark avfärdar nytt Grönlands-utspel. Dagens PS