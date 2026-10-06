Putins guld hittar ny väg – via Hongkong in i Kina

Porten till världens största guldmarknad

Det mesta av guldet stannar inte i Hongkong.

”Det mesta går vidare till Fastlandskina, eftersom Kina inte har infört sanktioner mot ryskt guld”, säger Vita Spivak, senior konsult på Gatehouse Advisory Partners, till CNBC.

Enligt henne handlar Hongkongs roll om mer än att kringgå sanktioner: staden ger direkt tillgång till världens största guldkonsumerande marknad.

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Att guldet köps och lagras just i Hongkong beror delvis på att Kina har kvoter för guldimport, medan Hongkong saknar motsvarande begränsningar. Det sade Debajit Saha, analytiker på London Stock Exchange Group, till Financial Times i september.

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Enligt FT:s genomgång har aktörer i Hongkong köpt ryskt guld för 276 miljarder Hongkongdollar, runt 35 miljarder amerikanska dollar, sedan 2022.

Kapplöpning med Singapore

Hongkong bygger samtidigt ut sin infrastruktur för lagring, clearing och handel. I juli startade staden ett nytt clearingsystem för guld på försök, enligt FT.

”Hongkong har alltid varit en viktig omlastningshamn för guld på väg in i Kina”, säger Rhona O’Connell, analyschef för EMEA och Asien på StoneX, till CNBC.

Shanghai har visserligen tagit marknadsandelar de senaste åren, men enligt O’Connell ligger Hongkong nu i en kapplöpning med Singapore om att bli regionens guldnav, och har ungefär ett halvårs försprång när det gäller infrastruktur.

Peking har dock öppnat fler importvägar, bland annat via Shenzhen och Peking, vilket enligt S&P Global har minskat Hongkongs andel av den kinesiska guldimporten.

Kina fortsätter köpa

De ryska flödena kommer samtidigt som Kina självt bunkrar guld. Landet har klassat guld som en strategisk mineral och uppmuntrar hushållen att spara i fysiskt guld. Centralbanken har länge köpt guld till reserverna, och enligt S&P Global ökade de officiella innehaven med mer än 40 ton under första halvåret 2026, över dubbelt så mycket som ett år tidigare.

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”Oavsett om det är PBOC eller kinesiska konsumenter så har alla köpt ganska mycket guld”, säger Charles Chang, Kinachef för företagsbetyg på S&P Global Ratings, till CNBC.

”I tider av hög osäkerhet vill konsumenter skydda sina besparingar, och guld är ett sätt att göra det”, säger han.

Den växande handeln innebär också risker. Västerländska banker, raffinaderier och logistikbolag i Hongkong kan riskera amerikanska sekundärsanktioner om deras motparter hanterar ryskt guld, enligt FT. Redan 2024 sanktionerade det amerikanska finansdepartementet flera Hongkongbaserade bolag för deras roll i ett nätverk för tvätt av ryskt guld.