Den brittiska skuggbanken Market Financial Solutions kraschade i februari mitt i misstankar om dubbelpantsättning. Nu har kollapsen blivit en guldgruva för Londons affärsjurister och förvaltare, och arvodena räknas redan i tiotals miljoner pund.
Skuggbankens kollaps blev guldgruva för jurister
När den brittiska fastighetslångivaren Market Financial Solutions (MFS) kollapsade i februari föll bankaktierna kraftigt på Wall Street, som Dagens PS rapporterade. Nu sprider sig effekterna till juridik- och konsultbranschen.
Kampen mellan MFS förre chef och bolagets fordringsägare har gett upphov till minst 20 aktiva rättsprocesser. Konkurrerande grupper tävlar om att först lägga beslag på det som finns kvar, rapporterar The Telegraph.
MFS var specialiserat på brygglån och buy-to-let-bolån. Bolaget anklagas för att ha använt samma fastigheter som säkerhet för flera lån samtidigt, så kallad dubbelpantsättning. Långivarna står inför ett underskott på omkring 1,3 miljarder pund, cirka 17 miljarder kronor.
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Grundaren Paresh Raja anklagas för att ha fått mer än 400 miljoner pund, cirka 5 miljarder kronor, från fonder som MFS förvaltade. Pengarna ska ha gått till personliga bankkonton i Storbritannien, Monaco, Singapore och Förenade Arabemiraten. Raja förnekar bestämt anklagelserna och har hela tiden hävdat att det inte förekommit något bedrägeri eller någon ohederlighet.
Arvoden i tiotals miljoner
För en del av de inblandade bolagen kan summorna bli avgörande. Förvaltaren Begbies Traynor och dess medförvaltare Coots & Boots föreslog till en början arvoden på sammanlagt runt 74 miljoner pund. Det motsvarar nästan hälften av vad Begbies drar in på ett år.
Konsultjätten AlixPartners förvaltar MFS huvudbolag och flera andra enheter. Firman har fakturerat omkring 16,1 miljoner pund under de första sex månaderna, även om det mesta ännu inte har betalats ut.
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AlixPartners stämmer Raja personligen på 1,3 miljarder pund. Till sin hjälp har firman den amerikanska advokatbyrån Kirkland & Ellis och Andrew Green KC, mest känd för att ha försvarat Mirror-koncernen mot prins Harrys stämning om telefonavlyssning. Kirkland & Ellis och andra har redan dragit på sig juristkostnader på 12,4 miljoner pund för MFS huvudbolag.
Rajas försvar är minst lika tungt bemannat. Där ingår Richard Hill KC, som var med i försvaret för framlidne Mike Lynch i det som beskrevs som Storbritanniens största civilrättsliga bedrägerimål. Raja har också fått tillstånd att flytta 3 miljoner pund från ett fryst konto för att betala advokatbyrån Mishcon de Reya.
Barclays sitter på kontona
Det som återstår att slåss om finns i huvudsak på tre ställen. Det rör sig om 173 miljoner pund på över 200 bankkonton, en okänd summa hos Raja själv och den största potten: lyxfastigheter i Mayfair, Belgravia och andra exklusiva delar av London, värda uppemot 900 miljoner pund. Förvaltarna oroar sig för att en samtidig försäljning skulle kunna pressa bostadspriserna i hela huvudstaden.
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De flesta kontona finns hos Barclays, som har en fordran på omkring 500 miljoner pund på MFS. Banken vägrar lämna ut pengarna till förvaltarna och menar att det är domstolarnas sak att avgöra vem de tillhör. Enligt City AM höll Barclays mer än 160 miljoner pund tillhörande MFS och dess finansieringsbolag när administrationen inleddes, och banken har släppt 21 miljoner pund till Grant Thornton efter en rättslig prövning i april. Barclays bokförde en kreditförlust på 228 miljoner pund kopplad till MFS under första kvartalet, enligt Banking Exchange.
”Inbördes krig”
Begbies har gått igenom fler än 8 000 transaktioner i ett av MFS-bolagen. Bland dem fanns omkring 400 betalningar som tycks ha koppling till Raja eller hans familj, bland annat för antika pennor, konst, lyxklockor, bilar och sportmemorabilia. Hittills har 200 000 pund återvunnits från en lyxvaruhandlare. Enligt Begbies kan över 400 miljoner pund stå på spel för fordringsägarna.
Rajas jurister anklagar fordringsägarna för att föra ett inbördes krig. Av en inlaga som Bloomberg tagit del av framgår att Raja har upp till sex stämningar att hantera, och att han uppmanat fordringsägarna att samordna sig. Förvaltarna för enheten MFS International har krävt honom på 278 miljoner pund.
Även domaren Mr Justice Tower har läxat upp parterna. Han säger sig vara förvånad över den bristande samarbetsviljan, rapporterar Telegraph.
Hittills har mindre än en miljon pund återvunnits ur MFS huvudbolag. Uppstädningen väntas ta flera år.
Kollapsen har bidragit till oron kring private credit, där långivarna nu stramar åt villkoren. Finansinspektionen har inlett en kartläggning av svenska bankers kopplingar till marknaden för privata krediter.
Samtliga parter har avböjt att kommentera för Telegraph.