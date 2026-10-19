Skuggbankens kollaps blev guldgruva för jurister

När den brittiska fastighetslångivaren Market Financial Solutions (MFS) kollapsade i februari föll bankaktierna kraftigt på Wall Street, som Dagens PS rapporterade. Nu sprider sig effekterna till juridik- och konsultbranschen.

Kampen mellan MFS förre chef och bolagets fordringsägare har gett upphov till minst 20 aktiva rättsprocesser. Konkurrerande grupper tävlar om att först lägga beslag på det som finns kvar, rapporterar The Telegraph.

MFS var specialiserat på brygglån och buy-to-let-bolån. Bolaget anklagas för att ha använt samma fastigheter som säkerhet för flera lån samtidigt, så kallad dubbelpantsättning. Långivarna står inför ett underskott på omkring 1,3 miljarder pund, cirka 17 miljarder kronor.

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Grundaren Paresh Raja anklagas för att ha fått mer än 400 miljoner pund, cirka 5 miljarder kronor, från fonder som MFS förvaltade. Pengarna ska ha gått till personliga bankkonton i Storbritannien, Monaco, Singapore och Förenade Arabemiraten. Raja förnekar bestämt anklagelserna och har hela tiden hävdat att det inte förekommit något bedrägeri eller någon ohederlighet.

Arvoden i tiotals miljoner

För en del av de inblandade bolagen kan summorna bli avgörande. Förvaltaren Begbies Traynor och dess medförvaltare Coots & Boots föreslog till en början arvoden på sammanlagt runt 74 miljoner pund. Det motsvarar nästan hälften av vad Begbies drar in på ett år.

Konsultjätten AlixPartners förvaltar MFS huvudbolag och flera andra enheter. Firman har fakturerat omkring 16,1 miljoner pund under de första sex månaderna, även om det mesta ännu inte har betalats ut.

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AlixPartners stämmer Raja personligen på 1,3 miljarder pund. Till sin hjälp har firman den amerikanska advokatbyrån Kirkland & Ellis och Andrew Green KC, mest känd för att ha försvarat Mirror-koncernen mot prins Harrys stämning om telefonavlyssning. Kirkland & Ellis och andra har redan dragit på sig juristkostnader på 12,4 miljoner pund för MFS huvudbolag.

Rajas försvar är minst lika tungt bemannat. Där ingår Richard Hill KC, som var med i försvaret för framlidne Mike Lynch i det som beskrevs som Storbritanniens största civilrättsliga bedrägerimål. Raja har också fått tillstånd att flytta 3 miljoner pund från ett fryst konto för att betala advokatbyrån Mishcon de Reya.