Nobelpristagare till Musk: "Ge bort förmögenheten" – Här är svaret

I ett inlägg på X i måndags uppmanade Daron Acemoglu Musk att sätta handling bakom orden, rapporterar Fortune.

Utmaningen tar avstamp i Elon Musks egen tes om att pengar snart blir irrelevanta. Om så är fallet, varför då inte lova bort hela förmögenheten till välgörenhet före 2036?

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Det skulle enligt Acemoglu ge trovärdighet åt Musks tro på AI och teknik, och samtidigt lugna dem som oroas över miljardärers politiska och sociala makt.

Välgörenhetsorganisationerna borde väljas ut av ett oberoende organ och vara effektiva och icke-ideologiska, tillade han.

Musks tes om att pengar snart förlorar sin betydelse presenterade han i höstas på ett amerikansk-saudiskt investeringsforum i Washington, då han spådde att AI och robotar gör arbete valfritt inom 10–20 år. Musk, som är god för mer än 4 000 miljarder kronor, målar upp en vision om att jobb blir valfritt och pengar irrelevanta.

En helomvändning i synen på filantropi

Beskedet är en total kursändring. Musk har tidigare kallat välgörenhet ”väldigt svårt” och hans stiftelse stod vid utgången av 2025 på cirka 14 miljarder dollar, enligt uppgifter New York Times tagit del av.

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Merparten av gåvorna har gått till ändamål som ligger nära hans egna bolag, bland annat en skola i Texas nära där många av hans anställda bor.

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Han har dessutom varit öppet kritisk mot andra givare. Elon Musk kallade nyligen MacKenzie Scotts donationer för något som ”tyvärr gör världen sämre”, en formulering Melinda French Gates bemötte med att Scotts handlingar ”talar starkare än ord”.