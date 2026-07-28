Nationalekonomen och Nobelpristagaren Daron Acemoglu har utmanat världens rikaste person Elon Musk att skänka bort hela sin förmögenhet på omkring 1 000 miljarder dollar senast 2036. Överraskande nog svarade Musk att han ”faktiskt tänker göra något i den stilen”.
Nobelpristagare till Musk: "Ge bort förmögenheten" – Här är svaret
I ett inlägg på X i måndags uppmanade Daron Acemoglu Musk att sätta handling bakom orden, rapporterar Fortune.
Utmaningen tar avstamp i Elon Musks egen tes om att pengar snart blir irrelevanta. Om så är fallet, varför då inte lova bort hela förmögenheten till välgörenhet före 2036?
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Det skulle enligt Acemoglu ge trovärdighet åt Musks tro på AI och teknik, och samtidigt lugna dem som oroas över miljardärers politiska och sociala makt.
Välgörenhetsorganisationerna borde väljas ut av ett oberoende organ och vara effektiva och icke-ideologiska, tillade han.
Musks tes om att pengar snart förlorar sin betydelse presenterade han i höstas på ett amerikansk-saudiskt investeringsforum i Washington, då han spådde att AI och robotar gör arbete valfritt inom 10–20 år. Musk, som är god för mer än 4 000 miljarder kronor, målar upp en vision om att jobb blir valfritt och pengar irrelevanta.
En helomvändning i synen på filantropi
Beskedet är en total kursändring. Musk har tidigare kallat välgörenhet ”väldigt svårt” och hans stiftelse stod vid utgången av 2025 på cirka 14 miljarder dollar, enligt uppgifter New York Times tagit del av.
Merparten av gåvorna har gått till ändamål som ligger nära hans egna bolag, bland annat en skola i Texas nära där många av hans anställda bor.
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Han har dessutom varit öppet kritisk mot andra givare. Elon Musk kallade nyligen MacKenzie Scotts donationer för något som ”tyvärr gör världen sämre”, en formulering Melinda French Gates bemötte med att Scotts handlingar ”talar starkare än ord”.
Andra miljardärer har redan gått långt
Kontrasten mot Musks nollresultat är slående.
Scott har sedan 2020 skänkt bort mer än 26 miljarder dollar, motsvarande cirka 240 miljarder kronor, och blev under 2025 USA:s största enskilda storgivare.
Hon har därmed gett bort 46 procent av sin förmögenhet.
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Bill Gates går ännu längre. Microsoftgrundaren har beslutat att ge bort så gott som alla sina pengar, hisnande 200 miljarder dollar, motsvarande nästan 2 000 miljarder kronor, enligt Dagens PS.
Den amerikanske bankmagnaten T. Denny Sanford hann ge bort mer än 4 miljarder dollar, strax under 39 miljarder kronor, till välgörenhet innan han dog den 18 juli, 90 år gammal, med orden ”Jag vill dö pank”.
Få infriar sina löften
Frågan är om Musk verkligen menar allvar.
Av de drygt 250 miljardärer som skrivit under Giving Pledge, Warren Buffetts löfte om att ge bort minst hälften av förmögenheten, har hittills bara nio uppfyllt det.
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Ingen svensk finns med bland undertecknarna. Om världens rikaste person lever upp till det han skrev på sin egen plattform återstår att se.