Efter att först ha slagit ett nytt rekord under månaden rasade bitcoin plötsligt kraftigt tillbaka. Summerat var det den värsta oktober för kryptovalutan på ett decennium.
Mörk oktober för bitcoin – rekord och ras i volatil månad
Det rapporterar fler medier, däribland Affärsvärlden och Reuters, när kryptovalutan föll nära fem procent från starten till slutet av oktober med stor dramatik däremellan.
Läs även: Bitcoin-företag blir Microsofts AI-leverantör – Realtid
Utlösarna: Rekordnivåer och makrofaktorer
Bitcoin nådde tidigare under oktober ett nytt all-time-high vid drygt 126 000 dollar, men vände snabbt nedåt.
Analysplattformen Trakx beskriver hur en massiv likvidation – den största någonsin för kryptomarknaden – bidrog till att marknadskapital på runt 400 miljarder dollar försvann på bara några dagar.
Nytt rekord för bitcoin – igen
Kryptovalutan bitcoin satte natten mot torsdag nytt rekord när den för en stund nådde över 124 000 dollar i kölvattnet av gynnsam lagstiftning i USA.
Handelsspänningar och geopolitisk oro har fått många riskvilliga investerare att dra tillbaka sin exponering. Enligt Barron’s föll Bitcoin 2,2 procent på en dag och var vid ett tillfälle ned 14 procent från toppen.
”Den där utrensningen påminde verkligen folk om att den här tillgångsklassen fortfarande är väldigt smal”, kommenterade Adam McCarthy på analysbolaget Kaiko.
Risken kvar i bitcoin – men också potentialen
Rädslan för att makroläget försämrats har bidragit till ett snabbt tapp i förtroende – även om bitcoin fortfarande är upp cirka 16 procent på året, enligt Reuters.
Och trots raset finns det faktorer som talar för att bitcoin inte nödvändigtvis är färdig för nedgång.
Institutionella investerare fortsätter öka sin närvaro, och regleringsklimatet i USA har blivit mer förutsägbart för digitala tillgångar.
Ändå är riskbilden tydlig: de snabba rörelserna mellan toppar och fall visar att volatiliteten förblir extrem.
November brukar vara stark
Nedgången på månadsbasis var som nämnt den värsta på ett decennium för bitcoin – och enligt CryptoRank den fjärde värsta någonsin för bitcoin sedan 2013.
Novembers första dagar har inlett fortsatt svagt med en nedgång på runt 3 procent. För den som hoppas på en uppgång i närtid får tröst sökas i tidigare statistik.
Flera bedömare pekar på att november vanligtvis är en historiskt stark månad för bitcoin – med en genomsnittligt uppsida på cirka 8,8 procent enligt CoinDesk.
Läs även: Bitcoin-bolag kan gå under när trenden viker – Realtid
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
