Mörk oktober för bitcoin – rekord och ras i volatil månad

Det rapporterar fler medier, däribland Affärsvärlden och Reuters, när kryptovalutan föll nära fem procent från starten till slutet av oktober med stor dramatik däremellan.

Utlösarna: Rekordnivåer och makrofaktorer

Bitcoin nådde tidigare under oktober ett nytt all-time-high vid drygt 126 000 dollar, men vände snabbt nedåt.

Analysplattformen Trakx beskriver hur en massiv likvidation – den största någonsin för kryptomarknaden – bidrog till att marknadskapital på runt 400 miljarder dollar försvann på bara några dagar.

Handelsspänningar och geopolitisk oro har fått många riskvilliga investerare att dra tillbaka sin exponering. Enligt Barron’s föll Bitcoin 2,2 procent på en dag och var vid ett tillfälle ned 14 procent från toppen.

”Den där utrensningen påminde verkligen folk om att den här tillgångsklassen fortfarande är väldigt smal”, kommenterade Adam McCarthy på analysbolaget Kaiko.