Med hjälp av förfalskade dokument på Cypern kunde Roman Abramovitj undvika skatt. Det är kontentan i ett nytt avslöjande.
Abramovitj undvek skatt med förfalskade dokument – Deloitte godkände dem
Dokument ska ha förfalskats för att dölja Roman Abramovitjs tillgångar och undvika skatt.
Det visar en granskning av BBC Panorama och Bureau of Investigative Journalism.
Dokumenten ska bland annat ha fått lyxyachter, fastigheter och privatflygplan värda 672 miljoner dollar, över sex miljarder kronor, att försvinna ur ett av oligarkens bolags räkenskaper.
Tusentals dokument har läckt
Granskningen pekar samtidigt ut revisionsjätten Deloitte, som enligt de läckta dokumenten granskade och godkände vissa av de bakdaterade handlingarna, skriver BBC.
Abramovitjs jurister förnekar att oligarken har undanhållit skatt eller dolt sin förmögenhet och framhåller att det saknas bevis för att han kände till eller godkände förfalskningarna. Deloitte Cyprus uppger att bolaget följer gällande lagar.
Materialet består av tusentals läckta dokument om Abramovitjs ekonomi och ett nätverk av offshorebolag som administrerades från Cypern mellan 1995 och 2022.
Enligt granskningen användes bolagen bland annat för att hantera vinster från Abramovitjs ryska oljeaffärer.
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Fick stora ränteintäkter
Ett exempel gäller bolaget Amiscan Investments. När Cypern införde nya regler som krävde att bolagens räkenskaper skulle offentliggöras riskerade tillgångar på 672 miljoner dollar att bli synliga.
Bland tillgångarna fanns lyxfastigheter, privatjet, helikoptrar och superyachten Pelorus.
Dokumenten visar hur tillgångarna flyttades till ett moderbolag på Brittiska Jungfruöarna och hur överföringen bakdaterades tre år.
Ett annat fall rör Kravin Investments, som hade närmare två miljarder dollar på banken 2003 och genererade stora ränteintäkter.
Enligt BBC diskuterade MeritServus och Deloitte hur bolagets bokföring skulle ändras genom bakdaterade dokument, så att det skulle framstå som att pengarna tillhörde ett bolag på Brittiska Jungfruöarna. Därmed kunde skatten på ränteinkomster undvikas.
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Kommenterar inte anklagelserna
Även Abramovitjs större förmögenhet på över tio miljarder dollar ska ha hanterats på liknande sätt.
Dokument ska ha bakdaterats för att få det att framstå som att tillgångarna ägdes av ett offshorebolag på Brittiska Jungfruöarna.
När det cypriotiska bolagets räkenskaper offentliggjordes såg det därför ut att endast ha tillgångar på 145 000 dollar.
Abramovitjs jurister säger att han inte var involverad i den dagliga driften av bolagen och att det var legitimt att förlita sig på professionella rådgivare.
Deloitte uppger att man inte kan kommentera de specifika anklagelserna eftersom dokumenten är mer än 20 år gamla.
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