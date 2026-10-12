Abramovitj undvek skatt med förfalskade dokument – Deloitte godkände dem

Dokument ska ha förfalskats för att dölja Roman Abramovitjs tillgångar och undvika skatt.

Det visar en granskning av BBC Panorama och Bureau of Investigative Journalism.

Dokumenten ska bland annat ha fått lyxyachter, fastigheter och privatflygplan värda 672 miljoner dollar, över sex miljarder kronor, att försvinna ur ett av oligarkens bolags räkenskaper.

Tusentals dokument har läckt

Granskningen pekar samtidigt ut revisionsjätten Deloitte, som enligt de läckta dokumenten granskade och godkände vissa av de bakdaterade handlingarna, skriver BBC.

Abramovitjs jurister förnekar att oligarken har undanhållit skatt eller dolt sin förmögenhet och framhåller att det saknas bevis för att han kände till eller godkände förfalskningarna. Deloitte Cyprus uppger att bolaget följer gällande lagar.

Materialet består av tusentals läckta dokument om Abramovitjs ekonomi och ett nätverk av offshorebolag som administrerades från Cypern mellan 1995 och 2022.

Enligt granskningen användes bolagen bland annat för att hantera vinster från Abramovitjs ryska oljeaffärer.

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