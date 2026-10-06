Kunden fick 600 miljoner från Dubai – nu ifrågasätts DNB:s kontroll

Norska affärstidningen Dagens Næringsliv har i en granskning kartlagt hur hundratals miljoner kronor förts från bolag i Dubai till den 31-årige it-entreprenören Dyar Al-Ashtaris norska bolag Pear.

Al-Ashtari har köpt fastigheter i Oslo för flera hundra miljoner kronor, bland annat en villa på Frogner för 150 miljoner norska kronor. Enligt skattelistorna, som E24 och Utrop har rapporterat om, hade han 2024 en inkomst på drygt 45 miljoner och en taxerad förmögenhet på omkring 353 miljoner norska kronor.

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I en kommentar ifrågasätter nu DN:s Bård Bjerkholt hur Pears bank, DNB, har hanterat kunden.

”Det är kort sagt så många röda flaggor i berättelsen om Al-Ashtaris pengar att det verkar märkligt att Norges största bank skulle ha förbisett dem alla”, skriver han enligt DN.

Bolaget har lagts ned

Banker ska inte bara veta varifrån pengarna i en enskild transaktion kommer, utan också känna till ursprunget till kundens förmögenhet. Ovanliga transaktionsmönster, snåriga bolagsstrukturer och kopplingar till högriskländer ska leda till skärpt kontroll. I värsta fall ska kundrelationen avslutas och Økokrim underrättas.

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Enligt DN har Dubaibolaget Perago fört över mer än 600 miljoner norska kronor till Pears konto i DNB de senaste åren. Peragos webbplats finns inte längre. Nederländaren Babak Rabiee Hanjani, som var med och drev bolaget, säger till DN att verksamheten har lagts ned och att bolaget bara var ”en mellanhand för betalningar”.

DN har också rapporterat att Perago tidigare planerade att bygga kryptoanläggningar i Mellanöstern. Dubaibaserade Sam Farao, som var central i bolaget, har enligt tidningen felaktigt påstått att han var partner med DNB.