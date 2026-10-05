Nederländska betaljätten Mollie lanserar en egen kontobetalning som tar sikte på Wero, den europeiska betalplånbok som storbankerna bygger. Men där Wero inför köpskydd för konsumenterna går Mollie åt andra hållet.
Betaljätten utmanar bankernas Wero – men kunden blir utan skydd
Betaltjänsten Mollie, som har drygt 350 000 företagskunder, främst i Europa, lanserar en ny onlinebetalning under namnet Pay by Bank. Det rapporterar Financieele Dagblad.
Tjänsten rullas först ut i Nederländerna och Storbritannien och ska enligt nyhetsbyrån ANP bli tillgänglig i resten av Europa under första halvåret 2027. Systemet har direkta kopplingar till över 2 500 banker.
”Vi börjar i Nederländerna eftersom vi här direkt kan bevisa i stor skala att det fungerar”, säger Mollies vd Koen Köppen till ANP.
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Enligt Köppen ska Pay by Bank bli den infrastruktur som nästa generation europeiska betalningar körs på.
En kopia av iDeal – nästan
Mollie själva vill inte kalla tjänsten en kopia av iDeal, den nederländska betalmetod som dominerar näthandeln i landet och som nu fasas in i Wero. Men enligt FD delar Pay by Bank flera av iDeals kännetecken, framför allt att betalningarna är oåterkalleliga.
Konsumenten kan alltså inte i efterhand vända sig till sin bank och få tillbaka pengarna. Där skiljer sig tjänsten från Wero, som är byggd med ett köpskydd.
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Betalningarna går direkt mellan köparens och säljarens konton, så kallad account to account, utan en tredje part emellan, skriver Emerce. Uppdateringen gör det också möjligt att hantera återkommande betalningar via autogiro, till exempel för prenumerationer.
Pay by Bank är den första produkten som Mollie har tagit fram tillsammans med sitt nya dotterbolag GoCardless.
Vem betalar när handlaren går omkull?
Köpskyddet låter konsumenten kräva tillbaka pengarna om en vara aldrig levereras eller kommer fram skadad. Konsumentorganisationer förespråkar sådana skydd, men betaltjänstbranschen är betydligt mer tveksam, rapporterar ANP.
Skälet är vem som till slut står för notan. Går en nätbutik i konkurs kan kunderna kräva tillbaka sina pengar via köpskyddet och då riskerar kostnaden att hamna hos betalningsförmedlaren. Handlare oroar sig dessutom för bedrägerier, där kunder får sina varor men hävdar motsatsen för att få pengarna tillbaka.
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Mollie bekräftar att Pay by Bank saknar köpskydd. Det innebär att konsumenten själv måste se till att handla hos en pålitlig motpart.
Till det kommer prisfrågan. Handelns organisationer och betaltjänstleverantörer befarar att Wero blir dyrare än iDeal när den nuvarande övergångsperioden löper ut i slutet av 2028. Mollies lansering kommer alltså mitt i en växande oro i Nederländerna kring vad bytet till Wero kommer att kosta.
Swish står vid sidan av
Wero finns ännu inte i Sverige. Men Sverige ingår i det avtal som bankägda EPI, bolaget bakom Wero, har slutit med alliansen EuroPA. Där ingår bland andra spanska Bizum, italienska Bancomat och nordiska Vipps MobilePay, med omkring 130 miljoner användare sammantaget.
Planen är att gränsöverskridande betalningar mellan privatpersoner ska rullas ut i år, följt av e-handel och butiksbetalningar 2027.
Den svenska kopplingen går dock via Vipps MobilePay. Swish eller andra svenska aktörer deltar inte i samarbetet, konstaterar Riksbanken.
I våras uppmanade Riksbankens direktion Getswish, som äger Swish, att ompröva beslutet att stå utanför de europeiska samarbetena. Direktionen krävde också att storbankerna presenterar nya tjänster för omedelbara betalningar, eller en tydlig plan, före mars 2027, annars bör lagstiftning införas.
Hittills har bankerna avvaktat. Trots att Riksbanken öppnat sitt system för omedelbara betalningar för fler tjänster än Swish har ingen storbank hoppat på, har Realtid tidigare rapporterat. Svensk betalinfrastruktur vilar i praktiken på kort och Swish.
Modellen som Mollie nu lanserar, direktbetalning från bankkontot i kassan, är för övrigt inte ny för svenska konsumenter. Det är samma grundidé som svenska Trustly har byggt sin affär på.
Om Mollies utrullning i resten av Europa 2027 även omfattar Sverige framgår inte.