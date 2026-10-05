Betaljätten utmanar bankernas Wero – men kunden blir utan skydd

Betaltjänsten Mollie, som har drygt 350 000 företagskunder, främst i Europa, lanserar en ny onlinebetalning under namnet Pay by Bank. Det rapporterar Financieele Dagblad.

Tjänsten rullas först ut i Nederländerna och Storbritannien och ska enligt nyhetsbyrån ANP bli tillgänglig i resten av Europa under första halvåret 2027. Systemet har direkta kopplingar till över 2 500 banker.

”Vi börjar i Nederländerna eftersom vi här direkt kan bevisa i stor skala att det fungerar”, säger Mollies vd Koen Köppen till ANP.

Missa inte: Revolut värderas till 115 miljarder dollar – högre än Barclays och Société Générale. Realtid

Enligt Köppen ska Pay by Bank bli den infrastruktur som nästa generation europeiska betalningar körs på.

En kopia av iDeal – nästan

Mollie själva vill inte kalla tjänsten en kopia av iDeal, den nederländska betalmetod som dominerar näthandeln i landet och som nu fasas in i Wero. Men enligt FD delar Pay by Bank flera av iDeals kännetecken, framför allt att betalningarna är oåterkalleliga.

Konsumenten kan alltså inte i efterhand vända sig till sin bank och få tillbaka pengarna. Där skiljer sig tjänsten från Wero, som är byggd med ett köpskydd.

ANNONS

Läs även: Putin konfiskerar 70 miljarder från oligark. Dagens PS

Betalningarna går direkt mellan köparens och säljarens konton, så kallad account to account, utan en tredje part emellan, skriver Emerce. Uppdateringen gör det också möjligt att hantera återkommande betalningar via autogiro, till exempel för prenumerationer.

Pay by Bank är den första produkten som Mollie har tagit fram tillsammans med sitt nya dotterbolag GoCardless.