Upprop efter bankens nya hemarbetsregler: ”Corporate bullshit"

Från och med oktober kan DNB:s anställda inte längre räkna med att jobba hemifrån två dagar i veckan. I stället krävs godkännande från närmaste chef för att arbeta på distans, rapporterar E24.

Beskedet har utlöst stark kritik internt. I en meddelandetråd på plattformen Engage, som E24 tagit del av, uttrycker flera anställda tydligt missnöje.

Missa inte: Gen Z tar med sig papper och penna tillbaka till kontoret. Realtid

En medarbetare skriver att förändringen är ett smart sätt att få folk att säga upp sig själva, så att banken slipper göra det: ”Det här är bara ’corporate bullshit”.

En annan efterlyser en genomtänkt förklaring i stället för tomma ”företagsmodeord”: ”Det som serveras här är väldigt tunn soppa.”

I tråden lyfts också farhågor om platsbrist på kontoret, längre pendling, sämre flexibilitet och att DNB blir en mindre attraktiv arbetsgivare.

AI som argument väckte frågor

Enligt E24 motiverar DNB:s koncerndirektör för people and communication, Even Westerveld, förändringen internt med att samarbete, lärande och innovation ofta uppstår i de korta samtalen under arbetsdagen och att arbetssätten förändras i takt med att AI förändrar bankens processer.

ANNONS

Just AI-argumentet fick flera anställda att haja till.

”Jag förstår fortfarande inte vad AI har med det här att göra”, skriver en av dem enligt E24.

Läs även: Arbeta på distans: Vi mår bättre och sover mer. Dagens PS

Kommunikationsdirektör Liselotte Lunde uppger i ett mejl till E24 att banken lagt lång tid på att väga beslutet och varit förberedd på reaktioner.

Hon menar att både stödjande och kritiska svar visar att det finns takhöjd i organisationen. Kritiken är inte heller entydig, någon hyllar beslutet med motiveringen att man kommunicerar bäst ansikte mot ansikte.