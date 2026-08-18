Norges största bank stramar åt reglerna för hemarbete och möter internt uppror. På bankens medarbetarplattform kallar anställda ledningens motivering för ”corporate bs” och ”tunn soppa”. Genom ägandet av DNB Carnegie är banken numera också en tung arbetsgivare i svensk finans.
Upprop efter bankens nya hemarbetsregler: ”Corporate bullshit"
Från och med oktober kan DNB:s anställda inte längre räkna med att jobba hemifrån två dagar i veckan. I stället krävs godkännande från närmaste chef för att arbeta på distans, rapporterar E24.
Beskedet har utlöst stark kritik internt. I en meddelandetråd på plattformen Engage, som E24 tagit del av, uttrycker flera anställda tydligt missnöje.
Missa inte: Gen Z tar med sig papper och penna tillbaka till kontoret. Realtid
En medarbetare skriver att förändringen är ett smart sätt att få folk att säga upp sig själva, så att banken slipper göra det: ”Det här är bara ’corporate bullshit”.
En annan efterlyser en genomtänkt förklaring i stället för tomma ”företagsmodeord”: ”Det som serveras här är väldigt tunn soppa.”
I tråden lyfts också farhågor om platsbrist på kontoret, längre pendling, sämre flexibilitet och att DNB blir en mindre attraktiv arbetsgivare.
AI som argument väckte frågor
Enligt E24 motiverar DNB:s koncerndirektör för people and communication, Even Westerveld, förändringen internt med att samarbete, lärande och innovation ofta uppstår i de korta samtalen under arbetsdagen och att arbetssätten förändras i takt med att AI förändrar bankens processer.
Just AI-argumentet fick flera anställda att haja till.
”Jag förstår fortfarande inte vad AI har med det här att göra”, skriver en av dem enligt E24.
Läs även: Arbeta på distans: Vi mår bättre och sover mer. Dagens PS
Kommunikationsdirektör Liselotte Lunde uppger i ett mejl till E24 att banken lagt lång tid på att väga beslutet och varit förberedd på reaktioner.
Hon menar att både stödjande och kritiska svar visar att det finns takhöjd i organisationen. Kritiken är inte heller entydig, någon hyllar beslutet med motiveringen att man kommunicerar bäst ansikte mot ansikte.
Känns igen i svenska storbanker
Konflikten på DNB har tydliga svenska motsvarigheter. I januari 2025 utlöste Handelsbankens skärpta distansregler en intern storm bland de anställda.
Missa inte: Talangkriget i finansbranschen: Upp till två års karantän. Realtid
Beskedet att personalen ”framför allt” ska arbeta från kontoret nådde bankens omkring 8 000 svenska medarbetare och beskrevs internt som både omodernt och centraliserat.
”Det finns ingen riktig motivering”, sa en anonym anställd till Dagens industri. Swedbank valde en annan linje och slog fast att kontoret är bas för alla medarbetare.
Norsk ägare – svensk verksamhet
För svensk del är DNB inte längre bara en norsk aktör.
Sedan förvärvet av Carnegie slutfördes i mars 2025 driver banken verksamheten under varumärket DNB Carnegie, en av Nordens ledande investmentbanker med omkring 1 600 anställda och huvudkontor i Stockholm. Affären värderades till 12 miljarder kronor.
Hur DNB hanterar sin arbetsplatskultur får därmed direkt bäring på svensk finansbransch. Det är dock oklart om de nya kontorsreglerna omfattar även DNB Carnegies svenska verksamhet.