Federal Reserves nytillträdde ordförande Kevin Warsh lämnade vid onsdagens räntebesked styrräntan oförändrad, men markerade tydligt att centralbankens fokus nu ligger på att pressa ner inflationen.
"Inflation är ett val" – räntehöjning kan komma
”Inflation är ett val”, sade Warsh och underströk att kommittén ”entydigt och enhälligt” står bakom att säkerställa prisstabilitet efter fem år av missat inflationsmål, skriver Nyhetsbyrån Direkt.
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Beskedet kommer efter en oväntad omsvängning i den amerikanska penningpolitiken.
Skulle sänka räntan
När Kevin Warsh nominerades av Donald Trump tidigare i år var förväntningarna att Fed skulle fortsätta sänka räntan efter flera nedjusteringar under 2025.
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En svagare arbetsmarknad och avtagande inflation talade då för billigare lån.
Sedan dess har bilden förändrats. Sysselsättningen har återhämtat sig samtidigt som inflationen stigit över tre procent, vilket snabbt förskjutit diskussionen inom Fed från sänkningar till risken för nya höjningar.
AI och energipriser
Ledamöter som tidigare förespråkat sänkningar, däribland Christopher Waller och Lisa Cook, under våren öppnat för att räntan kan behöva höjas om inflationstrycket består.
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En viktig drivkraft bakom omsvängningen är den kraftiga investeringsvågen inom artificiell intelligens, där satsningar på datacenter, elförsörjning och halvledare pressat upp kostnaderna.
Även stigande energipriser efter konflikten med Iran har bidragit.
Vill inte ge prognos
Warsh ville inte ge någon framåtblickande vägledning. Han var den ende av 19 ledamöter som avstod från att lägga en egen räntepunkt i den så kallade dot plot-prognosen, med motiveringen att sådan guidning inte lämpar sig för det nuvarande läget.
Han uppgav också att det enbart förekommit en begränsad diskussion om att sänka räntan, beskriven som en ”bra familjegräl”, men att det bara fanns ett beslut på bordet.
Den nya Fed-ledningen sjösätter samtidigt fem arbetsgrupper som ska se över bland annat kommunikation, balansräkning, datakällor och inflationsramverket före årsskiftet.
Warsh var särskilt kritisk till äldre statistik och menade att rapporter som jobbrapporten är ”historiska ekon” snarare än en bild av ekonomin 2026.