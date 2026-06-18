"Inflation är ett val" – räntehöjning kan komma

”Inflation är ett val”, sade Warsh och underströk att kommittén ”entydigt och enhälligt” står bakom att säkerställa prisstabilitet efter fem år av missat inflationsmål, skriver Nyhetsbyrån Direkt.

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Beskedet kommer efter en oväntad omsvängning i den amerikanska penningpolitiken.

Skulle sänka räntan

När Kevin Warsh nominerades av Donald Trump tidigare i år var förväntningarna att Fed skulle fortsätta sänka räntan efter flera nedjusteringar under 2025.

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En svagare arbetsmarknad och avtagande inflation talade då för billigare lån.

Sedan dess har bilden förändrats. Sysselsättningen har återhämtat sig samtidigt som inflationen stigit över tre procent, vilket snabbt förskjutit diskussionen inom Fed från sänkningar till risken för nya höjningar.