Det har inte blivit som Donald Trump har tänkt med tillsättningen av en ny Fed-chef. Framöver är det nämligen mer troligt att centralbanken tvingas höja räntan, enligt bedömare.
Trump gjorde allt för att sänka räntan – nu är höjningen nära
USA:s nytillträdde centralbankschef Kevin Warsh står inför en oväntad utmaning när Federal Reserve samlas för sitt första räntemöte under hans ledning.
När Warsh nominerades av Donald Trump tidigare i år var förväntningarna att den amerikanska centralbanken skulle fortsätta sänka räntan efter flera nedjusteringar under 2025.
En svagare arbetsmarknad och avtagande inflation talade då för billigare lån och lägre finansieringskostnader.
Högre inflation
Men utvecklingen har tagit en annan riktning, rapporterar Wall Street Journal.
Sysselsättningen har återhämtat sig samtidigt som inflationen stigit över tre procent. Därmed har diskussionen inom Federal Reserve snabbt förskjutits från räntesänkningar till risken för nya höjningar.
Vid onsdagens räntebesked väntas centralbanken lämna styrräntan oförändrad i intervallet 3,5–3,75 procent. Fokus ligger i stället på signalerna om den framtida penningpolitiken.
Flera ledamöter som tidigare argumenterat för räntesänkningar har under våren blivit betydligt mer försiktiga.
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Har ändrat inställning
Centralbanksledamoten Christopher Waller, som så sent som i januari stödde en sänkning, har nu öppnat för att räntan kan behöva höjas senare under året om inflationstrycket består.
Liknande tongångar hörs från andra delar av centralbanken. Ledamoten Lisa Cook har betonat att hon är beredd att stödja räntehöjningar om inflationen inte börjar falla inom rimlig tid.
Samtidigt har flera av Feds traditionellt mer hökaktiga företrädare blivit ännu tydligare i sina varningar om att nuvarande räntenivå kanske inte längre bromsar ekonomin tillräckligt.
En viktig faktor bakom omsvängningen är den kraftiga investeringsvågen inom artificiell intelligens.
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Pressat upp kostnaderna
Satsningarna på datacenter, elförsörjning och halvledare har skapat ökad efterfrågan i ekonomin och bidragit till nya inflationsimpulser.
Även de stigande energipriserna efter konflikten med Iran har pressat upp kostnaderna.
Federal Reserves nya prognoser väntas därför visa att en majoritet av ledamöterna inte längre räknar med några räntesänkningar under 2026.
Frågan är i stället hur många som bedömer att nästa ränteförändring blir uppåt.
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