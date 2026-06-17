Trump gjorde allt för att sänka räntan – nu är höjningen nära

USA:s nytillträdde centralbankschef Kevin Warsh står inför en oväntad utmaning när Federal Reserve samlas för sitt första räntemöte under hans ledning.

När Warsh nominerades av Donald Trump tidigare i år var förväntningarna att den amerikanska centralbanken skulle fortsätta sänka räntan efter flera nedjusteringar under 2025.

En svagare arbetsmarknad och avtagande inflation talade då för billigare lån och lägre finansieringskostnader.

Högre inflation

Men utvecklingen har tagit en annan riktning, rapporterar Wall Street Journal.

Sysselsättningen har återhämtat sig samtidigt som inflationen stigit över tre procent. Därmed har diskussionen inom Federal Reserve snabbt förskjutits från räntesänkningar till risken för nya höjningar.

Vid onsdagens räntebesked väntas centralbanken lämna styrräntan oförändrad i intervallet 3,5–3,75 procent. Fokus ligger i stället på signalerna om den framtida penningpolitiken.

Flera ledamöter som tidigare argumenterat för räntesänkningar har under våren blivit betydligt mer försiktiga.

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