Global våg av ränteökningar: Högsta nivåerna sedan krisåret 2007

Räntan steg på den så kallade långa obligationen nästan sex punkter till 5,31 procent på måndagen och passerade därmed en topp från förra månaden till den högsta nivån sedan 2007.

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Rörelsen fick genomslag även i Kanada, där 30-årsräntan nådde sin högsta nivå sedan 2010, och i Europa, där de tyska räntorna låg på 2011 års nivåer, skriver Bloomberg.

Global – inte bara amerikansk – oro

Bilden är likartad över hela världen. Franska lånekostnader nådde sin högsta nivå sedan 2008, medan brittiska motsvarande statsobligationsräntor närmar sig 6 procent och japanska ligger nära sin högsta notering någonsin.

Bakom uppgången ligger flera strukturella krafter: oro för att en alltmer splittrad världsordning gör ekonomier mer utsatta för utbudschocker och ihållande inflationstryck, farhågor om att stater inte lyckas hålla igen på utgifterna, samt vikande efterfrågan från tidigare stabila köpare som pensionsfonder.

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En bidragande orsak är också konkurrensen från företagsobligationer. Bloomberg pekar på att teknikbolag som finansierar sina AI-investeringar i allt högre grad lånar på långa löptider och tappar utländska marknader, bland annat med Alphabets planerade debutemission i australiska dollar.