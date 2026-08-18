Långräntorna stiger nästan överallt. Räntan på den amerikanska 30-åriga statsobligationen nådde i måndags sin högsta nivå sedan 2007 och rörelsen är en del av en bredare global flykt från långa statspapper som pressar upp lånekostnaderna för regeringar världen över.
Global våg av ränteökningar: Högsta nivåerna sedan krisåret 2007
Räntan steg på den så kallade långa obligationen nästan sex punkter till 5,31 procent på måndagen och passerade därmed en topp från förra månaden till den högsta nivån sedan 2007.
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Rörelsen fick genomslag även i Kanada, där 30-årsräntan nådde sin högsta nivå sedan 2010, och i Europa, där de tyska räntorna låg på 2011 års nivåer, skriver Bloomberg.
Global – inte bara amerikansk – oro
Bilden är likartad över hela världen. Franska lånekostnader nådde sin högsta nivå sedan 2008, medan brittiska motsvarande statsobligationsräntor närmar sig 6 procent och japanska ligger nära sin högsta notering någonsin.
Bakom uppgången ligger flera strukturella krafter: oro för att en alltmer splittrad världsordning gör ekonomier mer utsatta för utbudschocker och ihållande inflationstryck, farhågor om att stater inte lyckas hålla igen på utgifterna, samt vikande efterfrågan från tidigare stabila köpare som pensionsfonder.
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En bidragande orsak är också konkurrensen från företagsobligationer. Bloomberg pekar på att teknikbolag som finansierar sina AI-investeringar i allt högre grad lånar på långa löptider och tappar utländska marknader, bland annat med Alphabets planerade debutemission i australiska dollar.
Inflation och underskott i fokus
Uppgången kom trots svagare amerikanska konjunktursignaler, med de svagaste detaljhandelssiffrorna sedan maj 2025, och utländska innehav av statspapper föll i juni, då de största innehavarna Storbritannien, Kina och Japan alla minskade sina positioner, skriver CNBC.
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Enligt uppgifter från Wall Street Journal spelade även förnyad geopolitisk oro in, sedan osäkerhet kring en vapenvila mellan Iran och USA skakade marknaderna.
Samtidigt tynger de amerikanska statsfinanserna: budgetkontoret CBO väntas se ett underskott på 1 900 miljarder dollar under budgetåret 2026, medan nettoräntekostnaderna beräknas nå omkring 1 000 miljarder dollar.
Press på Vita huset
De stigande räntorna är ett bekymmer för president Donald Trump och finansminister Scott Bessent inför höstens mellanårsval.
Bloomberg noterar att de höga statliga finansieringskostnaderna sipprar vidare ut i bolåne- och konsumentkrediter.
För europeiska och svenska låntagare är utvecklingen relevant eftersom de tyska räntorna, som fungerar som eurozonens riktmärke, dras med i uppgången, vilket på sikt kan påverka finansieringskostnader även i Europa.