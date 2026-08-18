Knut Wicksell: Den bortglömde svensken bakom världens räntebeslut

Svårfångad ränta

Ekonomerna Thomas Laubach och Williams utvecklade 2003 en modell för att skatta den svårfångade räntan, som fortfarande uppdateras och publiceras av New York Fed fyra gånger om året.

Även Sveriges Riksbank bygger sitt ramverk på samma grund.

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Knut Wicksell lanserade naturlig ränta

I en av Riksbankens egna rapporter konstateras rakt av att begreppet neutral eller ”naturlig” ränta introducerades av Wicksell runt sekelskiftet 1900, och att centralbanker inte kan påverka den neutrala räntan men måste förhålla sig till den när de sätter sin styrränta.

Skillnaden mellan styrräntan och den neutrala räntan är det som avgör hur expansiv eller åtstramande penningpolitiken faktiskt är.

Visionär syn på penningsystem

Wicksell tänkte sig själv ett penningsystem utan guldmyntfot, där räntan skulle bli centralbankernas viktigaste styrmedel. I praktiken det system världen lever i sedan Bretton Woods föll på 1970-talet.

Idén har fått ny aktualitet kring USA:s statsskuld. Ekonomer på Deutsche Bank har enligt Fortune använt Wicksells resonemang för att förklara varför investerare fortsätter köpa amerikanska statsobligationer trots skuldbergets storlek: hög produktivitet inom tech och AI gör landet attraktivt för kapital.

Ond cirkel risk i AI-boom

Jonung är skeptisk och varnar istället för en ond cirkel – tappar AI-boomen fart samtidigt som underskotten växer, kan förtroendet för amerikanska tillgångar naggas i kanten.

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Enligt den logik Knut Wicksell formulerade riskerar detta att leda till högre inflation.

Vägrade att gifta sig

Även privat var Knut Wicksell en fritänkande person. Han dömdes bland annat till fängelse för hädelse.

År 1888 träffade han Anna Bugge i Köpenhamn. Hon deltog i ett kvinnosaksmöte; han i en kongress för ekonomer. De blev förälskade och året därpå flyttade de ihop. Men utan att gifta sig. Ett otänkbart beslut i det Oscarianska Sverige.

Knut Wicksell. Foto: TT