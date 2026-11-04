Amerikanska Citi bygger ut sin nordiska investmentbank. Enligt Nordenchefen Kasper Dichow har AI ätit upp bankernas gamla kunskapsförsprång, och det gör lokal närvaro viktigare än någonsin.
Citi-chefen: ”AI har raderat vårt informationsövertag”
Citi, USA:s tredje största bank sett till tillgångar, växlar upp rådgivningen kring företagsförvärv, börsnoteringar och kapitalanskaffning i Norden.
Det säger Kasper Dichow, som i början av året tillträdde som en av två chefer för bankens nordiska investment banking, i en intervju med danska Børsen.
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Dichow kom från Nordea, där han var nordisk chef för corporate finance och aktiekapitalmarknad med ett team på över 100 personer, enligt Citis pressmeddelande. Dessförinnan ledde han Credit Suisses nordiska investmentbank.
Det är inte första gången Citi hämtar folk från Nordea. Bankens förre vd Casper von Koskull tog tidigare plats i Citis styrelse.
Svensk co-chef i Stockholm
Dichow delar chefskapet med svenske Tobias Åkermark, baserad i Stockholm. Åkermark kom närmast från Barclays, där han var Sverigechef, och har dessförinnan femton år på Morgan Stanley bakom sig, bland annat som chef för nordisk M&A.
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Bloomberg beskrev rekryteringarna som en expansionssatsning när de blev kända i oktober i fjol. Citi har parallellt byggt ut sin affärsbank i regionen och har tidigare prisats som bästa investmentbank i Sverige av Euromoney. I fjol fick banken samma utmärkelse i Norge.
”I en värld som rör sig mot ökande globalisering är det helt avgörande som bank att vara närvarande på de marknader som är relevanta för våra kunder”, säger Kasper Dichow till Børsen.
Amerikanerna dominerar
Satsningen sker samtidigt som nordiska banker oroar sig för de amerikanska jättarnas framfart. Danske Banks vd Carsten Egeriis, som också är ordförande för branschorganisationen Finans Danmark, har varnat för att icke-europeiska banker tar en allt större del av rådgivningen till de stora bolagen, bland annat tack vare lättade regleringar under Trump.
”I Norden domineras sju av de tio största transaktionerna av icke-europeiska banker”, sa han till Børsen i september.
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Enligt Bloombergdata som Børsen redovisar är sex av de tio största M&A-rådgivarna i Europa under årets första tio månader amerikanska. Goldman Sachs toppar med affärer värda 391 miljarder dollar. Citi ligger på åttonde plats med 123 miljarder dollar.
AI ändrar spelplanen
Enligt Dichow har AI i grunden förändrat investmentbankernas arbete.
”Tidigare levde vi med en hög grad av informationsasymmetri. Vi hade data och kunskap om branscher, företag och investerare som andra inte hade. Men med AI har mycket av den skillnaden utjämnats”, säger han till Børsen.
Därför måste råden bli mer specifika, och därför väger den fysiska närvaron tyngre, menar han.
AI driver också affärer. I juni kom franska Schneider Electric överens om att köpa norska industri-AI-bolaget Cognite för 3,1 miljarder dollar, med Citi som rådgivare. Enligt Akers börsmeddelande får Aker, som grundade Cognite 2017, omkring 1,48 miljarder dollar – ungefär 20 gånger investerat kapital.
”Här var analysen att det var mer meningsfullt att köpa de kompetenserna snarare än att utveckla dem själva”, säger Dichow.
Industrin i fokus i Sverige
Dichow ser ett starkt momentum på den nordiska M&A-marknaden, tillbaka kring de höga nivåerna från 2021. Samtidigt varnar han för att stigande räntor ökar risken att bolag betalar för mycket.
Riskkapitalfonderna sitter enligt honom på mycket pengar, men brottas med allt äldre innehav och bolag som kan slås ut av AI-utvecklingen.
Aktiviteten skiljer sig också mellan länderna.
”I Sverige finns ett stort fokus på industriföretag som producerar kapitalvaror, medan energi, och på senare tid även datacenter, upptar en stor plats i Norge, och teknologi i Finland”, säger han.
I Danmark ligger fokus på hälso- och sjukvård. Dichow räknar med att fler nordiska bolag kommer att köpas upp – eller själva gå på förvärvsjakt.