Citi-chefen: ”AI har raderat vårt informationsövertag”

Citi, USA:s tredje största bank sett till tillgångar, växlar upp rådgivningen kring företagsförvärv, börsnoteringar och kapitalanskaffning i Norden.

Det säger Kasper Dichow, som i början av året tillträdde som en av två chefer för bankens nordiska investment banking, i en intervju med danska Børsen.

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Dichow kom från Nordea, där han var nordisk chef för corporate finance och aktiekapitalmarknad med ett team på över 100 personer, enligt Citis pressmeddelande. Dessförinnan ledde han Credit Suisses nordiska investmentbank.

Det är inte första gången Citi hämtar folk från Nordea. Bankens förre vd Casper von Koskull tog tidigare plats i Citis styrelse.

Svensk co-chef i Stockholm

Dichow delar chefskapet med svenske Tobias Åkermark, baserad i Stockholm. Åkermark kom närmast från Barclays, där han var Sverigechef, och har dessförinnan femton år på Morgan Stanley bakom sig, bland annat som chef för nordisk M&A.

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Bloomberg beskrev rekryteringarna som en expansionssatsning när de blev kända i oktober i fjol. Citi har parallellt byggt ut sin affärsbank i regionen och har tidigare prisats som bästa investmentbank i Sverige av Euromoney. I fjol fick banken samma utmärkelse i Norge.

”I en värld som rör sig mot ökande globalisering är det helt avgörande som bank att vara närvarande på de marknader som är relevanta för våra kunder”, säger Kasper Dichow till Børsen.