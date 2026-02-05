Oktober 2025 noterade bitcoin ett rekord på över 124 000 dollar. Sedan dess har stora delar av värdet gått upp i rök.
Bitcoin rasar: Så mycket har du förlorat om du köpte i oktober
Efter en stark uppgång från årets början var efterfrågan på bitcoin som högst i oktober i fjol. Som mest fick man betala 124 000 dollar för en bitcoin. Sedan dess har valutan dalat kraftigt två gånger.
I skrivande stund är kryptovalutan ner 7 procent på en dag.
Mardröm för bitcoin: Finansministern sätter ned foten
Det var under ett förhör i representanthusets finansutskott som den amerikanske finansministern Scott Bessent gav ett besked som sänkte kryptomarknaden ytterligare.
På frågan om finansdepartementet har befogenhet att köpa upp bitcoin eller andra kryptovalutor var svaret kort och koncist:
”Jag har inte den befogenheten”.
Uttalandet har skapat en djup osäkerhet kring statligt stöd för krypto, vilket fick bitcoin på fall igen.
Dödsspiral och hökaktiga signaler
Pressen på världens största kryptovaluta ökar nu från flera håll. Den kände investeraren Michael Burry, mannen bakom den berömda blankningen av bostadsbubblan 2008, varnar nu för en ”dödsspiral” som kan leda till massiv värdeförstörelse, skriver Yahoo Finance.
Enligt Burry har bitcoin nu avslöjats som en rent spekulativ tillgång snarare än det skydd mot inflation som många hoppats på.
Samtidigt tyngs marknaden av politiska skiften. President Donald Trumps val av Kevin Warsh som näste Fed-chef ses av analytiker som en hökaktig signal jämfört med vad markanden väntat sig, vilket ytterligare dämpar riskaptiten för digitala tillgångar.
Med ett tapp på över 20 procent sedan årsskiftet letar investerare nu febrilt efter en botten, men enligt strateger på 10X Research finns det för närvarande ingen brådska att ”köpa dippen”.
Så mycket har du gått back om du köpte i oktober
Först och främst, tekniskt sett är inget förlorat förs det är sålt. Men om du köpte en bitcoin för 124 000 dollar i början av oktober och sålde den i dag hade du förlorat 53 300 dollar. Lägger man till att dollarn har backat femtio öre sen dess, så har du förlorat drygt 25 000 kronor till.
I svenska kronor har ditt bitcoinköp då kostat dig 535 000 kronor. Omkring 45 procent av värdet är i dag förlorat, på bara fem månader.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
