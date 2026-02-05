05 feb. 2026

Vita huset kan inte fly från USA:s ekonomiska rävsax

Bitcoin rasar: Så mycket har du förlorat om du köpte i oktober

Bitcoin och en graf som pekar nedåt
Den som köpte Bitcoin i oktober har fått följa med på en dyster resa. (Bild: Realtid / Pexels)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 05 feb. 2026Publicerad: 05 feb. 2026

Oktober 2025 noterade bitcoin ett rekord på över 124 000 dollar. Sedan dess har stora delar av värdet gått upp i rök.

Efter en stark uppgång från årets början var efterfrågan på bitcoin som högst i oktober i fjol. Som mest fick man betala 124 000 dollar för en bitcoin. Sedan dess har valutan dalat kraftigt två gånger.

I skrivande stund är kryptovalutan ner 7 procent på en dag.

Bitcoin mot dollarn
Bitcoin fortsätter att rasa. (Bild: Google)

Mardröm för bitcoin: Finansministern sätter ned foten

Det var under ett förhör i representanthusets finansutskott som den amerikanske finansministern Scott Bessent gav ett besked som sänkte kryptomarknaden ytterligare.

Bitcoin rasar – varning för kryptovinter

På frågan om finansdepartementet har befogenhet att köpa upp bitcoin eller andra kryptovalutor var svaret kort och koncist:

”Jag har inte den befogenheten”.

Uttalandet har skapat en djup osäkerhet kring statligt stöd för krypto, vilket fick bitcoin på fall igen.

Dödsspiral och hökaktiga signaler

Pressen på världens största kryptovaluta ökar nu från flera håll. Den kände investeraren Michael Burry, mannen bakom den berömda blankningen av bostadsbubblan 2008, varnar nu för en ”dödsspiral” som kan leda till massiv värdeförstörelse, skriver Yahoo Finance.

Enligt Burry har bitcoin nu avslöjats som en rent spekulativ tillgång snarare än det skydd mot inflation som många hoppats på.

Samtidigt tyngs marknaden av politiska skiften. President Donald Trumps val av Kevin Warsh som näste Fed-chef ses av analytiker som en hökaktig signal jämfört med vad markanden väntat sig, vilket ytterligare dämpar riskaptiten för digitala tillgångar.

Med ett tapp på över 20 procent sedan årsskiftet letar investerare nu febrilt efter en botten, men enligt strateger på 10X Research finns det för närvarande ingen brådska att ”köpa dippen”.

Så mycket har du gått back om du köpte i oktober

Först och främst, tekniskt sett är inget förlorat förs det är sålt. Men om du köpte en bitcoin för 124 000 dollar i början av oktober och sålde den i dag hade du förlorat 53 300 dollar. Lägger man till att dollarn har backat femtio öre sen dess, så har du förlorat drygt 25 000 kronor till.

Sek to dollar
Den svaga dollarn borde egentligen ge en dyrare bitcoin – men andra faktorer har sänkt krypto. (Bild: Google)

I svenska kronor har ditt bitcoinköp då kostat dig 535 000 kronor. Omkring 45 procent av värdet är i dag förlorat, på bara fem månader.

Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

