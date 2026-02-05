Bitcoin rasar: Så mycket har du förlorat om du köpte i oktober

Efter en stark uppgång från årets början var efterfrågan på bitcoin som högst i oktober i fjol. Som mest fick man betala 124 000 dollar för en bitcoin. Sedan dess har valutan dalat kraftigt två gånger.

I skrivande stund är kryptovalutan ner 7 procent på en dag.

Bitcoin fortsätter att rasa. (Bild: Google)

Mardröm för bitcoin: Finansministern sätter ned foten

Det var under ett förhör i representanthusets finansutskott som den amerikanske finansministern Scott Bessent gav ett besked som sänkte kryptomarknaden ytterligare.

På frågan om finansdepartementet har befogenhet att köpa upp bitcoin eller andra kryptovalutor var svaret kort och koncist:

”Jag har inte den befogenheten”.

Uttalandet har skapat en djup osäkerhet kring statligt stöd för krypto, vilket fick bitcoin på fall igen.