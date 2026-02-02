Bitcoin faller mot 76 000 dollar efter helgens kraftiga ras.
Bitcoin tappar ett års ökning: "Botten kan ligga lägre"
Under lördagen och söndagen pressade säljare ned kursen till den lägsta nivån sedan april förra året och marknaden fortsätter att minska sin exponering mot risk. Fallet innebär den fjärde månaden i rad med nedgångar.
Rörelsen tog fart när president Donald Trump nominerade Kevin Warsh till ny Fed-chef. Warshs rykte som hök fick investerare att dra sig ur riskfyllda tillgångar.
Ether och andra kryptovalutor föll i samma drag, samtidigt som guld och silver fortsatte fredagens breda råvaruras.
Analysfirma varnar
10X Research ser ett tydligt skifte i sentimentet. Flödesdata visar att investerare inte kliver in och köper dippen, trots att tekniska indikatorer närmar sig extremnivåer, skriver Yahoo Finance.
”Den nedåtgående trenden ligger fast”, skriver analysfirman och konstaterar att marknaden saknar katalysatorer som kan vända rörelsen.
Handlare fortsätter i stället att minska hävstång och stänga positioner.
Kryptomarknaden visar bred svaghet. Efter en kort uppstuds i december har bitcoin inte lyckats återhämta sig från höstens tvångslikvidationer och stora försäljningar från så kallade whales.
Sedan årsskiftet har bitcoin tappat över 12 procent och ether 23 procent. Totalt har kryptomarknaden förlorat omkring 1,7 biljoner dollar i värde sedan fjolårets topp, enligt 10X Research.
Fundstrats Sean Farrell pekar ut intervallet 74 000–76 000 dollar som ett möjligt stödområde. Han varnar ändå för att botten kan ligga lägre.
”Det här området börjar se mer attraktivt ut relativt sett”, skriver han, men betonar att läget fortfarande talar för försiktighet.
