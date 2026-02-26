Bitcoin har, räknat i svenska kronor, halverats sedan toppen i oktober. Det är, beroende på måttstock, ett av de värsta rasen i kryptovalutans historia.
Bitcoin: Historiska raset öppnar för ny gryning
Värdet på Bitcoin har rasat som ett korthus. Men det finns fortfarande en stabil pelare som talar för den största kryptovalutan på marknaden.
Det institutionella kapitalet, främst i form av ETF:er, finns till stor del kvar. Wall Street är fortfarande med. Och även om vissa har klivit av finns det många långsiktiga investerare kvar på tåget, menar Bloomberg.
Bitcoin inget för mainstream
På nedsidan lyfter man det uppenbara. Bitcoin fortsätter att rasa och har gjort ett av sina största ras någonsin. Tusentals miljarder kronor har gått upp i rök med värderingen.
Man menar att nästan 45 procent av alla mynt på marknaden i dag är värda mindre än vad dagens ägare betalat för dessa. Och mycket kapital flödar ut ur ETF:erna. Att få bitcoin att bli mainstream har helt enkelt inte varit något succé.
Argumenten för krypto
Här menar Bloomberg att bitcoins försvarare att dessa utflöden behöver kontext. Sedan början av 2024 har tiotals miljarder dollar investerats i Bitcoin-ETF:er. Av detta har bara omkring 6 procent plockats ut på sistone.
Man menar att det snarare handlar om en konsolidering än total flykt. Bara i fjärde kvartalet 2025 ökade 17 av 25 stora ETF:er sina positioner.
Optimism trots raset
En annan viktig faktor som talar för kryptovalutan är att den underliggande infrastrukturen inte bara är intakt, utan fortsätter att växa. Till skillnad från tidigare krascher, som när börsen FTX kollapsade, har det nuvarande raset inte berott på att marknadens fundamentala system har gått sönder.
Matthew Hougan, investeringschef på Bitwise Asset Management, menar att de grundläggande drivkrafterna för Bitcoin är lika starka i dag som de varit de senaste 15 åren.
Han pekar på en värld som blir alltmer digital, en växande global oro för traditionella fiat-valutor och att regelverken kring krypto stadigt förbättras. Dessutom blir den generation som vuxit upp med Bitcoin både rikare och äldre för varje år som går.
Väntar på vändningen
Just nu befinner sig marknaden i en dragkamp mellan de tekniska graferna och de fundamentala argumenten. Björnarna har för tillfället kontroll över narrativet och priskurvan, men för den som vågar gå mot strömmen finns det tecken på att en rekyl kan bli kraftfull.
Eftersom utbudet av Bitcoin på börserna fortsätter att krympa samtidigt som priserna faller, menar analytiker att en framtida ”snap-back” kan bli betydligt skarpare än vad marknaden just nu räknar med.