Bitcoin: Historiska raset öppnar för ny gryning

Värdet på Bitcoin har rasat som ett korthus. Men det finns fortfarande en stabil pelare som talar för den största kryptovalutan på marknaden.

Det institutionella kapitalet, främst i form av ETF:er, finns till stor del kvar. Wall Street är fortfarande med. Och även om vissa har klivit av finns det många långsiktiga investerare kvar på tåget, menar Bloomberg.

Bitcoin inget för mainstream

På nedsidan lyfter man det uppenbara. Bitcoin fortsätter att rasa och har gjort ett av sina största ras någonsin. Tusentals miljarder kronor har gått upp i rök med värderingen.

Man menar att nästan 45 procent av alla mynt på marknaden i dag är värda mindre än vad dagens ägare betalat för dessa. Och mycket kapital flödar ut ur ETF:erna. Att få bitcoin att bli mainstream har helt enkelt inte varit något succé.

