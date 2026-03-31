Bankerna höjer i smyg – kunderna får ingen varning

Flera banker har den senaste veckan höjt sina rörliga bolåneräntor. Detta motiveras med ökade upplåningskostnader, bland annat på grund av det geopolitiska läget.

Men kunder får inget besked direkt från bankerna trots att kostnadsökningen för bolån kan vara stor. I stället är de hänvisade till att hitta informationen på bankens hemsida, skriver Placera.

Detta är något Finansinspektionen kan komma att se över.

”I dag finns ingen skyldighet att meddela kunderna på annat sätt än att snitträntan ska framgå tydligt på hemsidan. Vi behöver fundera på om det är tillräckligt,” säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen.

Stora kostnadsökningar för bolån

Flera storbanker har den senaste veckan justerat upp den rörliga bolåneräntan med 0,15 procent. För ett bolån på fem miljoner kronor innebär det en årlig kostnadsökning på 7 500 kronor.

Även om Finansinspektionen ifrågasätter om bankernas kommunikation gentemot kunderna är tillräckligt, lägger de ett ansvar på kunden. För kunder som har tidsbegränsade rabatter på lån är det viktigt att själv ta initiativ till ny förhandling när rabatten löpt ut.

”Man kan inte räkna med att banken agerar i ens intresse. Kunderna behöver vara pålästa och följa sina villkor,” säger Moa Langemark.

