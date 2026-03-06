Sluta klaga på jättevinsterna – låt banken betala dina bolån

Nu uppmuntrar han hushållen att skifta perspektiv. Genom att ta rygg på bankerna på börsen kan man förvandla irritation till framtida räntebetalningar.

Banken betalar lånet

Istället för att bara agera bankkund menar Ingnäs att man bör överväga att bli aktieägare. En uträkning baserad på ett svenskt medianbolån på 1,3 miljoner kronor visar på en anmärkningsvärd effekt under det gångna året.

”Om du stör dig på vinsten så har exempelvis Swedbanks aktie gått upp ungefär 54 procent inklusive utdelning om man backar ett år”, förklarar Ingnäs. Den som investerat cirka 54 000 kronor i aktier hade därmed kunnat täcka hela sin räntekostnad på 30 000 kronor enbart genom värdeökningen.

Tre faktorer som måste stämma

Även om räkneexemplet är slagkraftigt understryker Ingnäs att det krävdes att ”tre stjärnor stod rätt” under de senaste 12 månaderna:

Individuellt låneutrymme: Att öka belåningen för att investera kan aktivera amorteringskrav man inte vill ha.



Att öka belåningen för att investera kan aktivera amorteringskrav man inte vill ha. Ränteläget: Strategin bygger på en räntenivå kring 3 procent; i en dyrare miljö krävs ännu högre avkastning.



Strategin bygger på en räntenivå kring 3 procent; i en dyrare miljö krävs ännu högre avkastning. Sektorprestation: Bankaktier har varit en av börsens absolut bästa sektorer, något som inte är garanterat framåt.

Utdelningen från banken som en krockkudde

Även utan en extrem värdetillväxt finns det fördelar med att äga sin bank. Ingnäs pekar på att bankernas utdelningar ofta är stabila och kan fungera som ett direkt tillskott till kassan för att bland annat möta ränteutgifterna.

”Har man bolån och är kund i en bank, ja men var då också ägare i den banken”, uppmanar Ingnäs. Han menar att det ger en möjlighet att över tid få ta del av vinsterna man själv bidrar till.

Ett nytt tankesätt för sparare

Slutsatsen är att den som känner sig motarbetad av bankernas marginaler kan välja att ”byta sida” vid förhandlingsbordet genom aktiemarknaden.

Genom att kombinera rollen som kund och ägare skapas en naturlig säkring mot stigande räntevinster i banksektorn.