Efter alla skriverier – Revolut får licens till slut

Det har tagit lång tid och många rubriker, men nu är projektet slutligen i hamn.

Fintechbolaget Revolut har efter flera års väntan fått en fullständig banklicens i Storbritannien.

Beslutet gör det möjligt för bolaget att erbjuda ett bredare utbud av finansiella tjänster, bland annat utlåning till privatpersoner och företag, skriver CNBC.

Kan få verksamheten att växa

Revolut ansökte om banklicensen redan 2021 och fick 2024 ett preliminärt godkännande från tillsynsmyndigheten Prudential Regulation Authority.

Under den så kallade mobiliseringsfasen fick bolaget endast hålla en begränsad mängd kundinsättningar, vilket innebar att verksamheten som bank var kraftigt nedbantad.

Med det slutliga godkännandet kan företaget nu lansera bankkonton i större skala och konkurrera mer direkt med etablerade brittiska banker som Barclays och HSBC.

Vill ha banklicens i USA

Revolut är ett av Europas mest värdefulla privata teknikbolag och värderades till omkring 75 miljarder dollar under 2025. Bolaget uppger att det i dag har cirka 70 miljoner kunder globalt.

Samtidigt fortsätter expansionen internationellt. Företaget har nyligen ansökt om banklicens i USA och planerar att lansera sina tjänster på upp till 30 nya marknader före 2030.