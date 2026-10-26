Brittiska NatWest granskas efter nya uppgifter om bankens kopplingar till två misstänkta pyramidupplägg. I den senaste fastighetshärvan har 73,3 miljoner pund passerat konton som utreds. Anklagelserna är ännu inte prövade i domstol.
Storbanken kopplas till ännu ett misstänkt pyramidspel
Det är The Times som rapporterar att NatWest hanterat tiotals miljoner pund åt en redovisningskonsult med enskild firma. Enligt den brittiska finansinspektionen FCA ska personen ha spelat en nyckelroll i ett upplägg som myndigheten beskriver som ett pyramidspel.
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Totalt har 73,3 miljoner pund passerat de konton som nu granskas.
Influencer i centrum
FCA inledde i september en process i High Court mot Osborne Baldwin Limited, som är verksamt under namnen Hunter Jones och Hunter Jones Group.
Enligt myndighetens pressmeddelande säljer bolaget så kallade loan notes – skuldebrev kopplade till fastighetsprojekt – utan att ha tillstånd för det. FCA vill att domstolen stoppar verksamheten och tvingar bolaget att betala tillbaka pengar till investerarna.
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Bolaget leds av grundaren Reece Mennie, som enligt nyhetsbyrån PA har över 76 000 följare på Instagram och en egen podd. Hunter Jones uppger själv att bolaget hjälpt till att ta in mer än 300 miljoner pund till fastighetsinvesteringar.
I oktober skärptes anklagelserna. Enligt juridiksajten Law360 hävdar FCA nu att bolaget marknadsfört ett fastighetsupplägg som i praktiken fungerade som ett pyramidspel.
Mennie har tidigare sagt till City AM att han och bolaget förhandlat med tillsynsmyndigheten och inte fått någon förvarning om att ärendet skulle tas till domstol.
Kopplat till kollapsade Dolphin
Hunter Jones har tidigare förekommit i andra havererade investeringar. Bolaget marknadsförde bland annat det tyska fastighetsupplägget Dolphin, som kollapsade 2020 och drabbade tusentals brittiska och irländska investerare, enligt City AM.
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Den brittiska finansombudsmannen har också i ett ärende slagit fast att Hunter Jones felaktigt klassat en sparare med liten investeringserfarenhet som ”sofistikerad investerare”.
Inte första gången
Det är andra gången på kort tid som NatWest förknippas med ett misstänkt pyramidspel. Förra året rapporterade The Times att banken fortsatte ta emot investerares pengar till fastighetskoncernen 79th Group även sedan polisen gått ut med att den utredde ett misstänkt bedrägeri, enligt Citywire.
79th Group, som också sålde loan notes med säkerhet i fastigheter, gick i administration i april 2025. Förvaltarna har sagt till fordringsägarna att de tror att verksamheten drevs som ett pyramidspel, och runt 3 700 investerare riskerar stora förluster, uppger advokatbyrån TLW Solicitors. City of London Police grep fyra personer i februari 2025.
Frågan om bankernas ansvar när kunders konton används för att slussa investerares pengar växer. Liknande krav riktas mot Barclays i ett mål om ett pyramidspel i Liverpool.
NatWest har tidigare fällts för brister i sina kontroller. 2021 fick banken böter på nästan 265 miljoner pund efter att ha tagit emot hundratals miljoner pund, till stor del i kontanter, från guldhandlaren Fowler Oldfield i Bradford. Det var första gången en brittisk bank åtalades enligt penningtvättsreglerna.