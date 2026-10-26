Storbanken kopplas till ännu ett misstänkt pyramidspel

Det är The Times som rapporterar att NatWest hanterat tiotals miljoner pund åt en redovisningskonsult med enskild firma. Enligt den brittiska finansinspektionen FCA ska personen ha spelat en nyckelroll i ett upplägg som myndigheten beskriver som ett pyramidspel.

Missa inte: Klarnakonkurrent halverades på börsen efter bedrägeriattack. Realtid

Totalt har 73,3 miljoner pund passerat de konton som nu granskas.

Influencer i centrum

FCA inledde i september en process i High Court mot Osborne Baldwin Limited, som är verksamt under namnen Hunter Jones och Hunter Jones Group.

Enligt myndighetens pressmeddelande säljer bolaget så kallade loan notes – skuldebrev kopplade till fastighetsprojekt – utan att ha tillstånd för det. FCA vill att domstolen stoppar verksamheten och tvingar bolaget att betala tillbaka pengar till investerarna.

Läs även: Rekord i brott – FI varnar för 197 bedragare. Dagens PS

Bolaget leds av grundaren Reece Mennie, som enligt nyhetsbyrån PA har över 76 000 följare på Instagram och en egen podd. Hunter Jones uppger själv att bolaget hjälpt till att ta in mer än 300 miljoner pund till fastighetsinvesteringar.

ANNONS

I oktober skärptes anklagelserna. Enligt juridiksajten Law360 hävdar FCA nu att bolaget marknadsfört ett fastighetsupplägg som i praktiken fungerade som ett pyramidspel.

Mennie har tidigare sagt till City AM att han och bolaget förhandlat med tillsynsmyndigheten och inte fått någon förvarning om att ärendet skulle tas till domstol.