Vd:n om Northmills resultat: ”Vi har varit väldigt disciplinerade”

Ingen nyemission – men kärnkapitalet krymper

Någon nyemission är inte aktuell, enligt Julie Chatterjee. Hon pekar på att banken i år har gett ut två kapitalobligationer: en Additional Tier 1-obligation på 275 miljoner kronor i april och en Tier 2-obligation på 150 miljoner kronor i september.

”Utifrån det ser vi att vi har en väldigt robust kapitalposition för att finansiera fortsatt stark tillväxt”, säger hon.

På Realtids fråga om banken är fullt finansierad som det är svarar hon: ”Precis så.”

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Den totala kapitalrelationen har stigit till 23,3 procent. Men obligationerna räknas inte in i kärnprimärkapitalet, bankernas viktigaste kapitalmått. Kärnprimärkapitalrelationen har sjunkit från 20,9 procent vid årsskiftet till 15,8 procent, eftersom de riskvägda tillgångarna har ökat från 4,9 till 7,0 miljarder kronor på nio månader.

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Kärnkapitalet som återstår när Finansinspektionens krav är uppfyllda motsvarar 2,1 procent av de riskvägda tillgångarna, enligt rapporten. Vid årsskiftet var siffran 7,2 procent.

Tier 2-obligationen togs enligt pressmeddelandet upp till avsevärt bättre villkor än den obligation banken gav ut i november 2025.

Företagssidan driver fortfarande tillväxten. Företagsportföljen uppgick till 2 773 miljoner kronor vid kvartalets slut, mot 802 miljoner för ett år sedan. Segmentet står nu för omkring en tredjedel av den totala utlåningen. Rörelseresultatet i B2B steg till 23 miljoner kronor från 1 miljon.

Jämfört med andra kvartalet ökade företagsportföljen med omkring tolv procent. Räntemarginalen i segmentet sjönk till 6,8 procent från 7,1. Julie Chatterjee förklarar nedgången med att portföljen ser annorlunda ut.

”Varför räntemarginalen sjunker lite är för att vi har en annan portföljsammansättning”, säger hon.

Northmill fick svensk banklicens i september 2019 och lanserade sin företagsbank för ungefär två år sedan, enligt Julie Chatterjee. Hon säger att hon själv träffar många av företagskunderna.

”Det vi har fått höra återkommande är att företagskunderna främst har valt Northmill för att vi är väldigt tillgängliga, vi är snabba och vi har ett otroligt kompetent team när det gäller kreditbedömningar av mer komplexa företagsstrukturer, i kombination med en innovativ låneprodukt”, säger hon.

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Kreditförlusterna stiger på konsumentsidan

Konsumentportföljen växte 34 procent till 5 736 miljoner kronor och rörelseresultatet i segmentet ökade 35 procent till 109 miljoner kronor. Samlingslånen, där flera dyrare krediter slås ihop till ett lån, växte 29 procent.

Koncernens kreditförlustnivå sjönk till 4,5 procent från 5,1. På konsumentsidan steg den däremot till 6,0 procent från 5,7. Nedgången för koncernen förklaras alltså av att den större andelen företagslån, som har betydligt lägre förluster, väger upp konsumentsidan. Lån med allvarliga betalningsproblem, så kallade steg 3-lån, har ökat från 353 till 423 miljoner kronor sedan årsskiftet.

Samtidigt kan räntorna vara på väg upp. SBAB:s chefsekonom räknar med att Riksbanken höjer räntan på tre möten i rad.

Julie Chatterjee lyfter samlingslånen som ett stöd för kunderna i ett tuffare ränteläge.

”Vi garanterar sänkt ränta, om man går igenom vår kreditbedömning. Vi ser därför vårt samlingslån som ett erbjudande som stöttar våra kunder, både i ett gynnsamt ränteläge och i ett lite svårare”, säger hon.

”Vi har varit verksamma under flera konjunkturcykler nu, och ränteläget har inte påverkat oss eller våra kunder speciellt mycket.”

Hur den nya konsumentkreditlagen påverkar banken kommenterade hon inte. Lagen genomför ett EU-direktiv om konsumentkrediter och börjar gälla den 20 november 2026. Bland annat skärps kraven på kreditprövning för att motverka överskuldsättning, skriver FAR.

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