Klarnakonkurrent halverades på börsen efter bedrägeriattack

Zip Co, noterat på börsen i Sydney, meddelade i fredags att man har upptäckt och stoppat ett samordnat bedrägeri i den amerikanska verksamheten. Enligt kvartalsrapporten öppnade en grupp personer nya konton med legitima inloggningsuppgifter och genomförde sedan köp som aldrig betalades.

Investerarna reagerade kraftigt. Aktien föll som mest 50,5 procent till 1,025 australiska dollar. Det är bolagets sämsta handelsdag någonsin och den lägsta kursen på över två år, rapporterar Reuters. Under förmiddagen raderades omkring 1,3 miljarder australiska dollar av börsvärdet, motsvarande drygt 900 miljoner amerikanska dollar.

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Aktien återhämtade sig en del och stängde 29,5 procent lägre på 1,46 australiska dollar, enligt nyhetsbyrån AAP. Därmed har kursen mer än halverats sedan årsskiftet.

Kostade 70 miljoner kronor

Bedrägeriet pågick under juli och augusti. Det dämpade både transaktionsvolymen och tillväxten i antalet nya kunder, eftersom Zip stramade åt för att stoppa attacken. Bolaget redovisar 7,2 miljoner dollar, eller 10,1 miljoner australiska dollar, i extra rörelsekostnader. Zip har anmält händelsen till myndigheterna och gjort en försäkringsanspråk.

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Det var dock inte kostnaden i sig som skrämde marknaden mest. Analytiker på Citi skriver att händelsen väcker frågor om Zips kontroller när nya kunder tas in, enligt Reuters. Jefferies efterlyser besked om huruvida de högre kostnaderna består och hur bolaget tänker förhindra liknande attacker.