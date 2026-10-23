Det australiska fintechbolaget Zip, som konkurrerar med Klarna inom köp nu, betala senare, har drabbats av en omfattande bedrägeriattack i USA. Aktien rasade som mest 50 procent på fredagen.
Klarnakonkurrent halverades på börsen efter bedrägeriattack
Zip Co, noterat på börsen i Sydney, meddelade i fredags att man har upptäckt och stoppat ett samordnat bedrägeri i den amerikanska verksamheten. Enligt kvartalsrapporten öppnade en grupp personer nya konton med legitima inloggningsuppgifter och genomförde sedan köp som aldrig betalades.
Investerarna reagerade kraftigt. Aktien föll som mest 50,5 procent till 1,025 australiska dollar. Det är bolagets sämsta handelsdag någonsin och den lägsta kursen på över två år, rapporterar Reuters. Under förmiddagen raderades omkring 1,3 miljarder australiska dollar av börsvärdet, motsvarande drygt 900 miljoner amerikanska dollar.
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Aktien återhämtade sig en del och stängde 29,5 procent lägre på 1,46 australiska dollar, enligt nyhetsbyrån AAP. Därmed har kursen mer än halverats sedan årsskiftet.
Kostade 70 miljoner kronor
Bedrägeriet pågick under juli och augusti. Det dämpade både transaktionsvolymen och tillväxten i antalet nya kunder, eftersom Zip stramade åt för att stoppa attacken. Bolaget redovisar 7,2 miljoner dollar, eller 10,1 miljoner australiska dollar, i extra rörelsekostnader. Zip har anmält händelsen till myndigheterna och gjort en försäkringsanspråk.
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Det var dock inte kostnaden i sig som skrämde marknaden mest. Analytiker på Citi skriver att händelsen väcker frågor om Zips kontroller när nya kunder tas in, enligt Reuters. Jefferies efterlyser besked om huruvida de högre kostnaderna består och hur bolaget tänker förhindra liknande attacker.
Kreditförlusterna steg
UBS pekar på kreditförlusterna som den stora missen. För koncernen motsvarade de 1,97 procent av transaktionsvolymen, mot UBS prognos på 1,8 procent. Ett år tidigare låg siffran på 1,65 procent.
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I USA, där bedrägeriet skedde, skrev Zip av 49,5 miljoner dollar i dåliga fordringar under kvartalet. Det är 70 procent mer än samma period i fjol, då avskrivningarna låg på 29,0 miljoner dollar, enligt rapporten.
Samtidigt sticker oroligheterna i den amerikanska ledningen ut. Zips USA-chef Joe Heck lämnade sin post för en vecka sedan, rapporterar AAP. Han ersattes tillfälligt av Rory Herriman, som tidigare var teknik- och driftschef i USA. Bolaget har inte kopplat avgången till bedrägeriet.
Vd: ”Kunderna använder Zip oftare”
Bortom bedrägeriet ser siffrorna starkare ut. Transaktionsvolymen ökade med 18 procent till 4,6 miljarder australiska dollar. I USA, som står för nästan 80 procent av volymen, var tillväxten 34 procent räknat i dollar. I september, när attacken var stoppad, växte den amerikanska volymen med 41 procent jämfört med året innan.
Det justerade rörelseresultatet före avskrivningar, rensat för bedrägerikostnaderna, steg med nästan 20 procent till 75,1 miljoner australiska dollar.
”Kunderna väljer att använda Zip oftare”, skriver vd Cynthia Scott i rapporten. Hon bedömer att bolaget står väl rustat inför julhandeln.
Zip står fast vid sin prognos för helåret. Bolaget räknar med ett rörelseresultat före avskrivningar på 340 miljoner australiska dollar, en ökning med 26 procent. Kreditförlusterna i USA väntas minska under nästa kvartal, men hamna i den övre halvan av målintervallet på 1,5–2,0 procent.
Pressad bransch
Raset kommer i en tuff period för köp nu, betala senare-bolagen. I februari föll Zip-aktien med 37 procent efter en halvårsrapport som visade fallande marginaler, trots att resultatet nästan fördubblades.
Svenska Klarna har också haft en tung tid på börsen sedan noteringen i New York i september i fjol. Aktien har rasat efter flera rapporter och handlas långt under introduktionskursen på 40 dollar. Kreditförlusterna är en nyckelfråga även där, som Realtid tidigare har rapporterat.