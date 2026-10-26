Nordea stäms i Norge för att ha gett tusentals hyresgäster noll procent i ränta på deras depositionskonton. Nu ger sig branschorganisationen Finans Norge in i striden och kritiserar själva lagen.
Nordea stäms för nollränta – nu sluter bankerna upp
Grupptalan mot Nordea har skakat om den norska bankbranschen. Den 16 oktober meddelade Forbrukerrådet, Norges konsumentråd, tillsammans med hyresgästföreningen Leieboerforeningen att de stämmer banken. De kräver upp till 40 miljoner norska kronor i ersättning för förlorad ränta.
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Nu säger bankernas branschorganisation emot. Nils Henrik Heen, juridisk direktör på Finans Norge, försvarar Nordea i en intervju med Dagens Næringsliv. Han säger att han blev ”något” förvånad när han såg nyheten om stämningen.
”Vi är inte överens. Vi har argumenterat för det i vårt brev till Forbrukertilsynet, och huvudpoängen är att det här inte är en sparprodukt”, säger han till DN.
Noll procent i flera år
Den som hyr bostad i Norge måste i regel sätta in minst tre månadshyror på ett depositionskonto, som säkerhet under hela hyrestiden. Enligt den norska hyreslagen ska kontot ha ”vanliga räntevillkor”.
Enligt Forbrukerrådet låg Nordeas ränta på depositionskonton på noll procent fram till september 2024, samtidigt som räntan på vanliga sparkonton steg. Fram till hösten 2025 var skillnaden mer än tre procentenheter, skriver Dagens.no.
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Talan gäller alla som hade kontot Depositumskonto Privat mellan september 2021 och oktober 2025. Kunderna omfattas automatiskt. Forbrukerrådet står för alla kostnader, även om målet förloras.
”Hyresgäster ska inte förlora pengar för att banken har erbjudit räntor som bryter mot hyreslagens regler om deposition”, säger Forbrukerrådets direktör Mette Fossum i ett pressmeddelande.
”Skriven för en helt annan tid”
Heen menar att depositionskonton inte går att jämföra med sparkonton. De har särskilda funktioner för att skydda både hyresgäst och hyresvärd, och banken kan hamna mitt i en tvist mellan dem.
”Det är en tjänst som kan kräva manuell hantering för att avgöra vem som har rätt till pengarna på kontot”, säger han till DN.
Han kallar lagtexten ”skriven för och i en helt annan tid”.
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I februari slog Forbrukertilsynet fast att bankerna framöver måste ge hyresgäster minst samma ränta som på sitt vanligaste sparkonto. Flera banker vägrade. I ett brev till myndigheten den 20 mars skrev Finans Norge att tolkningen var ”helt ny” och att bankerna ”uppenbarligen inte kan klandras” för att inte ha följt den tidigare.
Heen tycker att stämningen kommer för tidigt. Finansklagenemnda, den norska motsvarigheten till Allmänna reklamationsnämnden för finansiella tjänster, har ännu inte avgjort de ärenden som ligger där. Dessutom pågår en översyn av hyreslagen.
Kan drabba fler banker
För Nordea är beloppet litet. 40 miljoner norska kronor är en bråkdel av bankens rörelseresultat på 1,54 miljarder euro under tredje kvartalet, enligt Placera. Banken har också andra saker att hantera: aktieåterköpen är pausade och omkring 1 500 tjänster ska bort.
Men målet är ett pilotfall, och det kan få följder långt utanför Nordea. En granskning som DN gjorde förra året visade att hälften av de norska bankerna gav noll eller 0,1 procent i ränta på depositionskonton. Forbrukerrådet uppmanar redan hyresgäster i andra banker att begära mellanskillnaden.
”Det är svårt att spekulera i, eftersom det här är ett pilotfall”, säger Heen om risken att fler banker dras in.
Finans Norge har hittills inte fått någon förfrågan från Nordea om stöd i rättsprocessen, enligt Heen. Nordea stämdes samma dag som banken presenterade sin kvartalsrapport.