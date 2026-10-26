Nordea stäms för nollränta – nu sluter bankerna upp

Grupptalan mot Nordea har skakat om den norska bankbranschen. Den 16 oktober meddelade Forbrukerrådet, Norges konsumentråd, tillsammans med hyresgästföreningen Leieboerforeningen att de stämmer banken. De kräver upp till 40 miljoner norska kronor i ersättning för förlorad ränta.

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Nu säger bankernas branschorganisation emot. Nils Henrik Heen, juridisk direktör på Finans Norge, försvarar Nordea i en intervju med Dagens Næringsliv. Han säger att han blev ”något” förvånad när han såg nyheten om stämningen.

”Vi är inte överens. Vi har argumenterat för det i vårt brev till Forbrukertilsynet, och huvudpoängen är att det här inte är en sparprodukt”, säger han till DN.

Noll procent i flera år

Den som hyr bostad i Norge måste i regel sätta in minst tre månadshyror på ett depositionskonto, som säkerhet under hela hyrestiden. Enligt den norska hyreslagen ska kontot ha ”vanliga räntevillkor”.

Enligt Forbrukerrådet låg Nordeas ränta på depositionskonton på noll procent fram till september 2024, samtidigt som räntan på vanliga sparkonton steg. Fram till hösten 2025 var skillnaden mer än tre procentenheter, skriver Dagens.no.

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Talan gäller alla som hade kontot Depositumskonto Privat mellan september 2021 och oktober 2025. Kunderna omfattas automatiskt. Forbrukerrådet står för alla kostnader, även om målet förloras.

”Hyresgäster ska inte förlora pengar för att banken har erbjudit räntor som bryter mot hyreslagens regler om deposition”, säger Forbrukerrådets direktör Mette Fossum i ett pressmeddelande.