Revolut försöker slå sig in i den tuffa bankbranschen. Det senaste steget är att erbjuda lån – till en potentiellt hög ränta.
Revolut utmanar storbankerna – erbjuder lån med 29 procents ränta
Den digitala banken Revolut lanserar privatlån i Storbritannien och tar därmed ett steg in på en lukrativ marknad som domineras av landets största banker.
Nästa steg blir kreditkort – och på sikt vill bolaget dessutom etablera sig på bolånemarknaden.
Lanseringen innebär att Revolut breddar verksamheten bortom betalningar och abonnemangstjänster.
Räntan varierar
Bolaget vill öka intäkterna per kund och bli kundernas huvudsakliga bank, ett område där det fortfarande ligger efter traditionella konkurrenter.
Privatlånen kommer inledningsvis att erbjudas till en utvald grupp kunder. Under de kommande månaderna planerar Revolut att successivt utöka erbjudandet till sina 14 miljoner kunder i Storbritannien, skriver Reuters.
Lånen kommer att ligga på mellan 2 000 och 25 000 pund, med räntor på mellan 6,9 och 29,3 procent, enligt bolaget.
Revolut har vuxit snabbt sedan grundandet 2015 och har nu över 80 miljoner kunder globalt. Bolaget värderas till 115 miljarder dollar, vilket gör det till Europas högst värderade onoterade bolag.
Läs mer: Revolut släpper in småsparare i onoterade techbolag från 2027. Dagens PS
Lägre intäkt per kund
Trots tillväxten återstår utmaningar. Intäkterna per kund är betydligt lägre än hos traditionella banker, och en mindre andel av kunderna använder Revolut som sin huvudsakliga bank och får sin lön insatt där.
Utlåningen innebär dessutom nya risker. Till skillnad från etablerade banker saknar Revolut flera decenniers historik över kundernas konsumtion och återbetalningar.
Därför kompletterar bolaget sina egna uppgifter med information från externa leverantörer för att bedöma kreditvärdigheten.
Revolut planerar att expandera försiktigt och har inget fastställt mål för den totala utlåningen på den brittiska marknaden.
Läs mer: Revolut: Då gör vi börsentré – svenskar vinnare. Dagens PS
Mindre utlåning än andra banker
På sikt vill bolaget också minska sin exponering mot kreditrisk genom värdepapperisering av lån, där lånen paketeras och säljs vidare till investerare.
Målet är att hålla utlåningen i förhållande till inlåningen kring sex procent, en betydligt lägre nivå än hos många traditionella banker.
Satsningen sker samtidigt som brittiska hushåll pressas av höga levnadskostnader, en svag arbetsmarknad och stigande inflation.
Utvecklingen kan försämra låntagarnas återbetalningsförmåga.
Revolut har även varit föremål för regulatorisk granskning. Litauens centralbank utfärdade 2025 en bot på 3,5 miljoner euro för brister i bolagets kontroller av transaktioner, skriver Financial Times.
Läs mer: Kone tvingas sälja av för 50 miljarder – EQT pekas ut som möjlig köpare. Realtid