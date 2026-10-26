Revolut utmanar storbankerna – erbjuder lån med 29 procents ränta

Den digitala banken Revolut lanserar privatlån i Storbritannien och tar därmed ett steg in på en lukrativ marknad som domineras av landets största banker.

Nästa steg blir kreditkort – och på sikt vill bolaget dessutom etablera sig på bolånemarknaden.

Lanseringen innebär att Revolut breddar verksamheten bortom betalningar och abonnemangstjänster.

Räntan varierar

Bolaget vill öka intäkterna per kund och bli kundernas huvudsakliga bank, ett område där det fortfarande ligger efter traditionella konkurrenter.

Privatlånen kommer inledningsvis att erbjudas till en utvald grupp kunder. Under de kommande månaderna planerar Revolut att successivt utöka erbjudandet till sina 14 miljoner kunder i Storbritannien, skriver Reuters.

Lånen kommer att ligga på mellan 2 000 och 25 000 pund, med räntor på mellan 6,9 och 29,3 procent, enligt bolaget.

Revolut har vuxit snabbt sedan grundandet 2015 och har nu över 80 miljoner kunder globalt. Bolaget värderas till 115 miljarder dollar, vilket gör det till Europas högst värderade onoterade bolag.

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