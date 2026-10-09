Under mer än ett decennium missade kortjätten American Express misstänkt penningtvätt för omkring 13 miljarder dollar. Nu bötfälls bolagets bank av den amerikanska banktillsynen.
Amex bötfälls – missade penningtvätt för 13 miljarder
Den amerikanska banktillsynsmyndigheten Office of the Comptroller of the Currency, OCC, meddelade på torsdagen att American Express National Bank ska betala en sanktionsavgift på 350 miljoner dollar, motsvarande cirka 3,5 miljarder kronor. Banken får samtidigt ett föreläggande att rätta till bristerna.
Enligt OCC:s pressmeddelande har banken inte haft ett fungerande program för att följa Bank Secrecy Act, den amerikanska lagen mot penningtvätt. Myndigheten pekar på för små resurser, en riskbedömning som inte var anpassad till verksamheten och systematiska brister i övervakningen och rapporteringen av misstänkta transaktioner.
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”Vi förväntar oss att banker av American Express storlek och komplexitet avsätter tillräckliga resurser för att följa de regler som ska upptäcka och förhindra penningtvätt, regler som är avgörande för både ekonomisk och nationell säkerhet”, säger Jonathan Gould, chef för OCC, i en kommentar
Konton kopplade till insiders
Enligt Financial Times misslyckades Amex mellan 2014 och 2025 med att i tid identifiera och rapportera misstänkt handelsbaserad penningtvätt för omkring 13 miljarder dollar. I vissa fall skedde det via konton med koppling till personer inom banken.
Handelsbaserad penningtvätt innebär att pengar från brott döljs genom att varor prissätts fel eller att fakturor blåses upp.
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Även Federal Reserve har utfärdat ett föreläggande, riktat mot moderbolaget American Express Company och dotterbolaget American Express Travel Related Services, där en stor del av kort- och betalverksamheten ligger. Fed utdömer dock ingen egen bot.
Banken måste inom 15 dagar tillsätta en kommitté som övervakar att föreläggandet följs. Inom 90 dagar ska den lämna in en åtgärdsplan, och en oberoende konsult ska gå igenom historiska misstänkta transaktioner, skriver FT.
Inget tak för tillväxten
I en börsrapport till SEC skriver Amex att en del av boten redan har reserverats och att den inte påverkar prognosen för 2026. Föreläggandena innebär inte heller något tak för bankens tillgångar. Det är den typ av tillväxtbegränsning som drabbade TD Bank när den kanadensiska storbanken 2024 erkände penningtvättsbrott och fick betala 3 miljarder dollar. Enligt Amex väntas kostnaderna för att åtgärda bristerna inte heller påverka prognosen för 2027.
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Aktien föll ändå nästan 2 procent i efterhandeln, enligt FT.
Amex varken medger eller förnekar OCC:s slutsatser. Bolagets vd Stephen Squeri säger i ett uttalande att bolaget tar sitt ansvar att bekämpa ekonomisk brottslighet på allvar.
”Vi har gjort betydande framsteg, men vi vet att det finns mer att göra”, säger han.
Inte första gången
Boten kom inte som en överraskning. Redan i juli flaggade Amex i sina investerarrapporter för att bolaget kunde få böter kopplade till arbetet mot penningtvätt, rapporterade Law360.
Det är inte heller första gången bolaget får böta för brister på området. 2007 betalade dotterbolaget American Express Bank International 65 miljoner dollar efter att konton i Miami använts för att tvätta narkotikapengar, enligt CFO. Det var då den största boten mot en amerikansk bank för penningtvättsbrister.
I januari 2025 gick Amex dessutom med på att betala omkring 230 miljoner dollar för vilseledande försäljning mot småföretag, enligt Bloomberg.
Amex-boten är den senaste i en rad amerikanska ingripanden mot brister i arbetet mot penningtvätt. I augusti bötfälldes UBS med 125 miljoner dollar efter att ha missat att övervaka valutatransaktioner för över 10 miljarder dollar, enligt Finwire.
Även nordiska banker har fått betala till amerikanska myndigheter. Danske Bank betalade drygt 2 miljarder dollar efter skandalen i Estland, och Nordea gick med på en bot på 35 miljoner dollar till New Yorks finanstillsyn.