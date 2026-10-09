Amex bötfälls – missade penningtvätt för 13 miljarder

Den amerikanska banktillsynsmyndigheten Office of the Comptroller of the Currency, OCC, meddelade på torsdagen att American Express National Bank ska betala en sanktionsavgift på 350 miljoner dollar, motsvarande cirka 3,5 miljarder kronor. Banken får samtidigt ett föreläggande att rätta till bristerna.

Enligt OCC:s pressmeddelande har banken inte haft ett fungerande program för att följa Bank Secrecy Act, den amerikanska lagen mot penningtvätt. Myndigheten pekar på för små resurser, en riskbedömning som inte var anpassad till verksamheten och systematiska brister i övervakningen och rapporteringen av misstänkta transaktioner.

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”Vi förväntar oss att banker av American Express storlek och komplexitet avsätter tillräckliga resurser för att följa de regler som ska upptäcka och förhindra penningtvätt, regler som är avgörande för både ekonomisk och nationell säkerhet”, säger Jonathan Gould, chef för OCC, i en kommentar

Konton kopplade till insiders

Enligt Financial Times misslyckades Amex mellan 2014 och 2025 med att i tid identifiera och rapportera misstänkt handelsbaserad penningtvätt för omkring 13 miljarder dollar. I vissa fall skedde det via konton med koppling till personer inom banken.

Handelsbaserad penningtvätt innebär att pengar från brott döljs genom att varor prissätts fel eller att fakturor blåses upp.

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Även Federal Reserve har utfärdat ett föreläggande, riktat mot moderbolaget American Express Company och dotterbolaget American Express Travel Related Services, där en stor del av kort- och betalverksamheten ligger. Fed utdömer dock ingen egen bot.

Banken måste inom 15 dagar tillsätta en kommitté som övervakar att föreläggandet följs. Inom 90 dagar ska den lämna in en åtgärdsplan, och en oberoende konsult ska gå igenom historiska misstänkta transaktioner, skriver FT.