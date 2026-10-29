Följetongen i den italienska banksektorn går vidare. Monte dei Paschi di Sienas vd hoppades på att köpa två banker, men fick inte gehör.
Aktieägarna kör över vd:n – världens äldsta bank på väg att slukas
Aktieägarna i italienska banken Monte dei Paschi di Siena har röstat ned vd Luigi Lovaglios plan att köpa Banca Generali och Banco BPM.
Beslutet banar väg för en affär där storbanken Intesa Sanpaolo försöker ta över Monte dei Paschi för 35 miljarder euro.
Omkring 91 procent av de avgivna rösterna på torsdagens stämma var emot Lovaglios förslag.
Turbulens i sektorn
Planen presenterades i augusti som ett sätt att möta Intesas fientliga uppköpsbud och bevara Monte dei Paschis självständighet, skriver Financial Times.
Lovaglio ville genomföra två förvärv: Banca Generali, försäkringskoncernen Generalis verksamhet inom förmögenhetsförvaltning, samt Banco BPM.
Ett tidigare försök att slå samman Monte dei Paschi och Banco BPM i en så kallad merger of equals föll i juli efter motstånd från Banco BPM största aktieägare, franska Crédit Agricole.
Omröstningen är det senaste steget i en omfattande omstöpning av den italienska banksektorn.
Under de senaste två åren har omkring ett dussin framgångsrika och misslyckade uppköpsförsök förändrat konkurrensläget och skapat konflikter mellan företagsledningar, storägare och regeringen.
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Kan behöva sälja fler bankkontor
Den italienska regeringen har velat skapa en bankgrupp som kan utmana dominansen hos Intesa Sanpaolo och UniCredit.
En sammanslagning av Monte dei Paschi och Banco BPM var en del av den strategin, men upprepade uppköpsstrider har grusat planerna, skriver Reuters.
Även Lovaglios förslag att skilja ut och avnotera Mediobanca avvisades av aktieägarna på torsdagen. Monte dei Paschi köpte Mediobanca förra året. Banken äger i sin tur 13 procent av försäkringsbolaget Generali.
Enligt personer med insyn i diskussionerna kan Intesa behöva sälja ytterligare bankkontor för att möta konkurrenskrav. Mer än hälften av Monte dei Paschis kontor skulle enligt Intesas plan överföras till försäkringsbolaget Unipol.
Ytterligare kontor kan komma att säljas till UniCredit.
Acceptperioden för Intesas uppköpserbjudande väntas inledas nästa månad och avslutas före årets slut.
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