Aktieägarna kör över vd:n – världens äldsta bank på väg att slukas

Aktieägarna i italienska banken Monte dei Paschi di Siena har röstat ned vd Luigi Lovaglios plan att köpa Banca Generali och Banco BPM.

Beslutet banar väg för en affär där storbanken Intesa Sanpaolo försöker ta över Monte dei Paschi för 35 miljarder euro.

Omkring 91 procent av de avgivna rösterna på torsdagens stämma var emot Lovaglios förslag.

Turbulens i sektorn

Planen presenterades i augusti som ett sätt att möta Intesas fientliga uppköpsbud och bevara Monte dei Paschis självständighet, skriver Financial Times.

Lovaglio ville genomföra två förvärv: Banca Generali, försäkringskoncernen Generalis verksamhet inom förmögenhetsförvaltning, samt Banco BPM.

Ett tidigare försök att slå samman Monte dei Paschi och Banco BPM i en så kallad merger of equals föll i juli efter motstånd från Banco BPM största aktieägare, franska Crédit Agricole.

Omröstningen är det senaste steget i en omfattande omstöpning av den italienska banksektorn.

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Under de senaste två åren har omkring ett dussin framgångsrika och misslyckade uppköpsförsök förändrat konkurrensläget och skapat konflikter mellan företagsledningar, storägare och regeringen.

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