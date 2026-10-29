Deutsche Banks fond stryper uttagen: “Otroligt smärtsamt”

Den tyska kapitalförvaltaren DWS ägs till omkring 80 procent av Deutsche Bank. Bolaget har infört så kallad gating i den öppna fastighetsfonden Grundbesitz Europa. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Sedan den 27 oktober betalas förfallna inlösenorder bara ut till tio procent. Resten av ordern förfaller, och andelsägare som fortfarande vill ut måste lämna en ny begäran, enligt DAS Investment. Fonden fortsätter samtidigt att ge ut nya andelar.

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Enligt tysk lag kan begränsningen gälla i högst tolv månader. DWS kan dock höja utbetalningsandelen eller häva åtgärden tidigare. Under tiden fortsätter fonden att sälja fastigheter för att stärka likviditeten.

”Vi är medvetna om att beslutet att aktivera inlösenbegränsningen kan innebära personliga påfrestningar för investerare. Det beklagar vi”, säger Christian Bäcker, vd för DWS Grundbesitz, i pressmeddelandet.

Krympande kassa

Bakgrunden är ett långvarigt utflöde. Under de senaste tolv månaderna har nästan 1,1 miljarder euro lämnat fonden, enligt fonddataleverantören FWW. Andelskursen föll med mer än elva procent mellan juli och september, rapporterar DAS Investment.

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Fastighetssajten REFIRE skriver att fondens tillgångar har krympt från omkring tio miljarder euro för fem år sedan till drygt fyra miljarder. Den kortfristiga upplåningen motsvarade 8,7 procent av fonden, nära lagens tak på tio procent.

Vid utgången av september hade fonden 342,8 miljoner euro i likvida medel. Det kan jämföras med ett substansvärde på 4,3 miljarder och en fastighetsportfölj värd 6,3 miljarder euro. Siffrorna kommer från fondens senaste faktablad, som återges av Yahoo Finance. Kassan räcker alltså till ungefär åtta procent av fondens värde.

DWS får enligt Bloomberg införa begränsningen när uttagsbegäranden under upp till 20 värderingsdagar når minst tio procent av fondens likvida tillgångar.