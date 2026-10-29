Deutsche Banks fond stryper uttagen: “Otroligt smärtsamt”

DWS betalar bara ut en tiondel av begärda uttag ur sin fastighetsfond på 4,3 miljarder euro. Vd Stefan Hoops försöker nu lugna oron för att fler fonder ska drabbas, men han vill inte lova något.
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Den tyska kapitalförvaltaren DWS ägs till omkring 80 procent av Deutsche Bank. Bolaget har infört så kallad gating i den öppna fastighetsfonden Grundbesitz Europa. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.
Sedan den 27 oktober betalas förfallna inlösenorder bara ut till tio procent. Resten av ordern förfaller, och andelsägare som fortfarande vill ut måste lämna en ny begäran, enligt DAS Investment. Fonden fortsätter samtidigt att ge ut nya andelar.
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Enligt tysk lag kan begränsningen gälla i högst tolv månader. DWS kan dock höja utbetalningsandelen eller häva åtgärden tidigare. Under tiden fortsätter fonden att sälja fastigheter för att stärka likviditeten.
”Vi är medvetna om att beslutet att aktivera inlösenbegränsningen kan innebära personliga påfrestningar för investerare. Det beklagar vi”, säger Christian Bäcker, vd för DWS Grundbesitz, i pressmeddelandet.
Krympande kassa
Bakgrunden är ett långvarigt utflöde. Under de senaste tolv månaderna har nästan 1,1 miljarder euro lämnat fonden, enligt fonddataleverantören FWW. Andelskursen föll med mer än elva procent mellan juli och september, rapporterar DAS Investment.
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Fastighetssajten REFIRE skriver att fondens tillgångar har krympt från omkring tio miljarder euro för fem år sedan till drygt fyra miljarder. Den kortfristiga upplåningen motsvarade 8,7 procent av fonden, nära lagens tak på tio procent.
Vid utgången av september hade fonden 342,8 miljoner euro i likvida medel. Det kan jämföras med ett substansvärde på 4,3 miljarder och en fastighetsportfölj värd 6,3 miljarder euro. Siffrorna kommer från fondens senaste faktablad, som återges av Yahoo Finance. Kassan räcker alltså till ungefär åtta procent av fondens värde.
DWS får enligt Bloomberg införa begränsningen när uttagsbegäranden under upp till 20 värderingsdagar når minst tio procent av fondens likvida tillgångar.
Vd:n kan inte utesluta fler
DWS har ytterligare två öppna fastighetsfonder för privatsparare, Grundbesitz Global och Grundbesitz Fokus Deutschland. VD Stefan Hoops sa på onsdagens analytikersamtal i samband med kvartalsrapporten att de tre fonderna tillsammans förvaltar omkring tio miljarder euro.
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Om det hade funnits skäl att begränsa uttagen även i de två andra fonderna hade DWS redan gjort det, enligt Hoops. Han ville dock inte lova att det inte blir aktuellt framöver, och sa att bolaget bevakar läget aktivt.
”Det är otroligt smärtsamt att göra. Det utsätter en del privatkunder för ett likviditetstryck som de inte väntat sig”, sade han.
Hoops menade ändå att det ligger i alla investerares intresse att inte sälja bra fastigheter i det han beskrev som en utpräglad köparens marknad. Han framhöll också att fastighetsutflödena under tredje kvartalet helt kom från de öppna fonderna för privatpersoner. Samtidigt drog flera institutionella mandat in nya pengar.
DWS-aktien föll drygt en procent efter rapporten, trots rekordinflöden på 30,9 miljarder euro under kvartalet, enligt Investing.com.
En bredare kris
DWS är långt ifrån ensamt. Swiss Life har tidigare infört liknande åtgärder och Catella vill avveckla sin fond Catella Max. UBS (D) Euroinvest Immobilien är under likvidation, enligt DAS Investment. Grundbesitz Europa är dock den första miljardfonden i Tyskland som begränsar uttagen.
Trycket syns även i Norden. Finska United Bankers sköt i början av oktober för första gången upp inlösen i två fastighetsfonder, enligt analyshuset Inderes.
Låsta uttag har blivit ett återkommande tema bland fonder med illikvida tillgångar. I somras begränsade Partners Group uttagen ur en av sina största private equity-fonder, rapporterade Realtid. Blackstones fastighetsfond Breit har tidigare slagit i taket för uttag, och amerikanska Starwood begränsade uttagen ur sin fastighetsfond till en bråkdel av substansvärdet.
Hoops drog själv en lärdom av krisen på samtalet: långsiktiga, illikvida tillgångar bör inte blandas med ett löfte om daglig likviditet.