490 miljoner kronor in – Lunar laddar för nordisk offensiv

Den nordiska digitalbanken Lunar tar in 490 miljoner kronor i nytt kapital. Pengarna ska användas till att växa snabbare inom företagsaffären, bygga ut låneverksamheten och fortsätta expansionen i Norden, med särskilt fokus på Norge och Finland.

Kapitaltillskottet kommer från en kombination av befintliga och nya ägare. Bland de nuvarande investerarna finns Heartland och Orbit Alliance, medan Londonbaserade fintechinvesteraren 100A kliver in som ny delägare.

Enligt bolaget signalerar rundan ett fortsatt starkt förtroende för strategin – och för siffrorna bakom utvecklingen.

40 000 småföretagare och över en miljon användare

Lunar redovisar nu över en miljon användare i Norden. En växande andel av dem betalar för bankens abonnemangstjänster, vilket är en viktig del i vägen mot lönsamhet.

På företagssidan passerade banken i januari 40 000 småföretagare, ett tydligt kvitto på att satsningen på företagskunder börjar få genomslag.

”Vi ser tydligt att vår strategi fungerar. Allt fler väljer betalda abonnemang och vi har en stark tillväxt bland småföretagare, där vi i januari nådde 40 000. Det nya kapitalet gör att vi kan fortsätta skala det som redan fungerar, både för konsumenter och företag, och samtidigt stärka vår närvaro i Norden”, säger Ken Villum Klausen, grundare och vd för Lunar och fortsätter:

”Vi har redan kommit en bra bit på vägen men fokus ligger nu på att ta vara på de möljligheter som ligger framför oss och samtidigt nå lönsamhet under 2026”.

Målet är alltså tydligt: lönsamhet under 2026, samtidigt som tillväxten fortsätter.