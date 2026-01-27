Lunar fyller på kassan med nästan en halv miljard kronor – och siffrorna bakom affären visar hur snabbt banken växer i Norden.
490 miljoner kronor in – Lunar laddar för nordisk offensiv
Den nordiska digitalbanken Lunar tar in 490 miljoner kronor i nytt kapital. Pengarna ska användas till att växa snabbare inom företagsaffären, bygga ut låneverksamheten och fortsätta expansionen i Norden, med särskilt fokus på Norge och Finland.
Kapitaltillskottet kommer från en kombination av befintliga och nya ägare. Bland de nuvarande investerarna finns Heartland och Orbit Alliance, medan Londonbaserade fintechinvesteraren 100A kliver in som ny delägare.
Enligt bolaget signalerar rundan ett fortsatt starkt förtroende för strategin – och för siffrorna bakom utvecklingen.
40 000 småföretagare och över en miljon användare
Lunar redovisar nu över en miljon användare i Norden. En växande andel av dem betalar för bankens abonnemangstjänster, vilket är en viktig del i vägen mot lönsamhet.
På företagssidan passerade banken i januari 40 000 småföretagare, ett tydligt kvitto på att satsningen på företagskunder börjar få genomslag.
”Vi ser tydligt att vår strategi fungerar. Allt fler väljer betalda abonnemang och vi har en stark tillväxt bland småföretagare, där vi i januari nådde 40 000. Det nya kapitalet gör att vi kan fortsätta skala det som redan fungerar, både för konsumenter och företag, och samtidigt stärka vår närvaro i Norden”, säger Ken Villum Klausen, grundare och vd för Lunar och fortsätter:
”Vi har redan kommit en bra bit på vägen men fokus ligger nu på att ta vara på de möljligheter som ligger framför oss och samtidigt nå lönsamhet under 2026”.
Målet är alltså tydligt: lönsamhet under 2026, samtidigt som tillväxten fortsätter.
Lunar växer trots brakförlust: ”På rätt väg”
Neobanken Lunar gör brakförlust och Kinnevik lämnar med miljardförlust. Nu tar den okända fonden 100A över – med löfte om vinst 2025.
Expansion, teknik och 400 anställda
Lunar grundades i Århus och fick banklicens 2019. I dag har bolaget cirka 400 anställda runt om i Norden och driver en egen teknisk bankplattform. Den används inte bara för den egna banken utan även för Moonrise – en plattform för betal- och banktjänster till partners.
Tekniken gör det möjligt för Lunar att bygga tjänster som anpassas efter hur människor och företag faktiskt använder pengar, snarare än hur traditionella banksystem är uppbyggda.
”Banktjänster är på väg att bli något som är aktivt i bakgrunden. När vi tar bort friktion och bygger system som fungerar sömlöst mellan privatpersoner, företag och partners blir bankupplevelsen nästan osynlig. Det handlar om att anpassa sig till hur pengar faktiskt används, inte att tvinga användaren att anpassa sig till systemet”, säger Villum Klausen.
