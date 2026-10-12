Attackerna hotar Saudiarabiens ekonomi – investerare är rädda

Saudiarabien utsätts för allt fler attacker från de Iranstödda Houthirebellerna i Jemen.

Riyadhs flygplats har angripits minst fyra gånger på en vecka.

Den senaste attacken blev den dödligaste mot kungariket på mer än ett decennium.

Kriget trappas upp igen

Den 10 oktober träffades terminal 3 av robotar, vilket fick delar av taket att rasa. Minst 13 personer dödades och 309 skadades.

Dagen därpå utsattes terminal 4 för en ny attack som orsakade en brand och dödade en anställd. Flygplatsen har samtidigt hållits stängd i nästan två dygn.

Attackerna sker samtidigt som kriget i Jemen åter trappats upp efter en vapenvila som i praktiken frös frontlinjerna sedan 2022.

Houthierna kontrollerar fortfarande stora delar av landet och inledde förra månaden en offensiv som gav dem kontroll över betydande områden längs Jemens sydvästra kust, däribland hamnstaden Mokha, skriver The Economist.

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