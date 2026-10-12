Om bara några veckor ska Saudiarabien anordna ett stort möte för företagsledare och investerare från hela världen. Men många av dem är rädda för att dyka upp när attackerna mot landet intensifieras.
Attackerna hotar Saudiarabiens ekonomi – investerare är rädda
Saudiarabien utsätts för allt fler attacker från de Iranstödda Houthirebellerna i Jemen.
Riyadhs flygplats har angripits minst fyra gånger på en vecka.
Den senaste attacken blev den dödligaste mot kungariket på mer än ett decennium.
Kriget trappas upp igen
Den 10 oktober träffades terminal 3 av robotar, vilket fick delar av taket att rasa. Minst 13 personer dödades och 309 skadades.
Dagen därpå utsattes terminal 4 för en ny attack som orsakade en brand och dödade en anställd. Flygplatsen har samtidigt hållits stängd i nästan två dygn.
Attackerna sker samtidigt som kriget i Jemen åter trappats upp efter en vapenvila som i praktiken frös frontlinjerna sedan 2022.
Houthierna kontrollerar fortfarande stora delar av landet och inledde förra månaden en offensiv som gav dem kontroll över betydande områden längs Jemens sydvästra kust, däribland hamnstaden Mokha, skriver The Economist.
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Har avancerat försvar
Saudiarabien och dess allierade i Jemen har svarat med en motoffensiv och återtagit delar av kusten, men framryckningen har stannat upp söder om Mokha.
Samtidigt fortsätter Houthierna att försöka omringa Taiz och har återupptagit robot- och drönarattacker mot saudiska mål.
Flygplatser har blivit ett särskilt mål. En attack den 8 oktober dödade tre personer och förstörde ett flygplan tillhörande ett saudiskt statsägt flygbolag. Utländska flygbolag har ställt in hundratals avgångar.
Saudiarabien har avancerade luftförsvarssystem, bland annat amerikanska Patriot- och THAAD-system.
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Påverkar ekonomin
Samtidigt har landet, liksom flera andra länder i regionen, problem med begränsade lager av luftvärnsrobotar efter månader av intensiv krigföring.
Attackerna skapar också problem för Saudiarabiens ekonomiska planer.
Den 26 oktober ska landet arrangera Future Investment Initiative, ett stort investerarmöte som brukar samla ledande personer från den globala finanssektorn, skriver Financial Times.
Det är oklart hur många internationella företagsledare som kommer att vara beredda att resa till landet när flygplatser utsätts för återkommande attacker.
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Får stöd av allierade
Saudiarabien har försökt stärka sitt militära stöd.
Pakistan har skickat flera tusen soldater, medan Storbritannien bidrar med lufttankningskapacitet och Frankrike har lovat trupper för att skydda en viktig oljehamn vid Röda havet.
USA har hittills avstått från att genomföra flyganfall mot Houthierna.
Ett annat alternativ är förhandlingar. Houthierna väntas i så fall kräva ekonomiska eftergifter, lättnader i den saudiska blockaden och andra politiska vinster.
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