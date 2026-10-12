Jobbigt för LVMH – Kina sänker rapporten i osäker bransch

Lyxjätten LVMH:s försäljning inom mode och lädervaror föll med fem procent under det tredje kvartalet.

Nedgången visar att återhämtningen för den globala lyxmarknaden fortfarande är osäker.

Att efterfrågan i Kina bromsar ses som den största anledningen till det.

Försvagad marknad

Divisionen, som bland annat omfattar Louis Vuitton och Dior, hade under föregående kvartal återgått till tillväxt för första gången på två år.

Den nya nedgången blev samtidigt större än väntat. Analytiker hade räknat med en minskning på omkring 1,8 procent.

LVMH uppger att verksamheten fortsatt gynnas av en stark amerikansk marknad, men att den svagare efterfrågan i Kina har fått större betydelse under kvartalet.

Förhoppningar om en tydlig återhämtning på den kinesiska lyxmarknaden har därmed återigen försvagats.

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Lyxsektorn har varit pressad under flera år efter den kraftiga tillväxten under pandemin.

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