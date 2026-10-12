Under pandemin gick lyxbolag som LVMH som tåget. Men nu har det varit tuffare i några år, och den senaste rapporten gör inget för att ändra på det intrycket.
Jobbigt för LVMH – Kina sänker rapporten i osäker bransch
Lyxjätten LVMH:s försäljning inom mode och lädervaror föll med fem procent under det tredje kvartalet.
Nedgången visar att återhämtningen för den globala lyxmarknaden fortfarande är osäker.
Att efterfrågan i Kina bromsar ses som den största anledningen till det.
Försvagad marknad
Divisionen, som bland annat omfattar Louis Vuitton och Dior, hade under föregående kvartal återgått till tillväxt för första gången på två år.
Den nya nedgången blev samtidigt större än väntat. Analytiker hade räknat med en minskning på omkring 1,8 procent.
LVMH uppger att verksamheten fortsatt gynnas av en stark amerikansk marknad, men att den svagare efterfrågan i Kina har fått större betydelse under kvartalet.
Förhoppningar om en tydlig återhämtning på den kinesiska lyxmarknaden har därmed återigen försvagats.
Lyxsektorn har varit pressad under flera år efter den kraftiga tillväxten under pandemin.
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Flera faktorer påverkar
Konsumenternas köpkraft har samtidigt påverkats av inflation, geopolitisk oro och konflikter, vilket särskilt har påverkat den så kallade aspirerande lyxkunden.
LVMH:s rapport inleder en rapportperiod som väntas bli utmanande för lyxindustrin. Även de mest exklusiva varumärkena möter en svagare efterfrågan.
På koncernnivå utvecklades LVMH bättre. Den organiska försäljningen ökade med 1 procent under tredje kvartalet till 18,5 miljarder euro.
Analytiker hade väntat sig en ökning på 1,3 procent.
Tillväxten drevs bland annat av stark efterfrågan på smycken samt koncernens selektiva detaljhandel. Även skönhetskedjan Sephora bidrog positivt.
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