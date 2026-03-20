Attacker mot energianläggningar och blockaden av Hormuzsundet riskerar att driva oljepriset till 180 dollar fatet, varnar världens näst största tillverkare av olja.
Saudiarabien varnar: Då når oljepriset 180 dollar
Saudiarabien befarar att världsmarknadspriset på olja kan rusa till över 180 dollar per fat om störningarna i det strategiskt viktiga Hormuzsundet kvarstår till slutet av april.
Uppgifterna, som först rapporterades av The Wall Street Journal, bygger på källor med insyn i landets officiella bedömningar.
Oljepriset externt volatilt
Sedan krigsutbrottet den 28 februari har oljemarknaden präglats av extrem volatilitet. Brentoljan handlades så sent som i torsdags nära 119 dollar innan en viss rekyl skedde.
Enligt Umer Karim, expert vid King Faisal Centre i Riyadh, är nivåer på minst 150 dollar per fat sannolika beroende på krigets utveckling.
Fokus ligger nu på infrastrukturen i Röda havet. Om terminalerna där blockeras eller attackeras hotas den sista livskraftiga förbindelsen för energiflöden mellan Europa och Asien.
Saudiarabien har hittills säkrat sin export via hamnen i Yanbu, men analytiker varnar nu för att även dessa anläggningar löper risk att bli måltavlor i konflikten mellan Iran och Israel.