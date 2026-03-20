Saudiarabien varnar: Då når oljepriset 180 dollar

​Saudiarabien befarar att världsmarknadspriset på olja kan rusa till över 180 dollar per fat om störningarna i det strategiskt viktiga Hormuzsundet kvarstår till slutet av april.

Uppgifterna, som först rapporterades av The Wall Street Journal, bygger på källor med insyn i landets officiella bedömningar.

Oljepriset externt volatilt

​Sedan krigsutbrottet den 28 februari har oljemarknaden präglats av extrem volatilitet. Brentoljan handlades så sent som i torsdags nära 119 dollar innan en viss rekyl skedde.

Enligt Umer Karim, expert vid King Faisal Centre i Riyadh, är nivåer på minst 150 dollar per fat sannolika beroende på krigets utveckling.

​Fokus ligger nu på infrastrukturen i Röda havet. Om terminalerna där blockeras eller attackeras hotas den sista livskraftiga förbindelsen för energiflöden mellan Europa och Asien.

Saudiarabien har hittills säkrat sin export via hamnen i Yanbu, men analytiker varnar nu för att även dessa anläggningar löper risk att bli måltavlor i konflikten mellan Iran och Israel.