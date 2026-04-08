AP-fondernas gröna miljardsmäll – nu blöder ännu ett bolag pengar

AP-fondernas gemensamma investmentbolag Polhem Infra, bildat av AP1, AP3 och AP4, äger 40 procent av Solör Bioenergi.

Bolaget, som äger små fjärrvärmenät i Sverige och Norge, var Polhems första infrastrukturaffär. Aktieandelen ökades från 20 till 40 procent mellan 2019 och 2021.

Men trots snabb expansion har resultaten uteblivit. Omsättningen fördubblades mellan 2020 och 2024 samtidigt som förlusterna nästan fyrfaldigades, det belyser Christian Sandström i en krönika i Affärsvärlden.

Skuldsättningen tredubblades under samma period och uppgår nu till 21 miljarder kronor.

Dödsspiral för fjärrvärmen

Enligt docent Mats Nilsson befinner sig fjärrvärmen i en ”dödsspiral” där volymerna stagnerar medan investeringsbehovet skenar i takt med att infrastrukturen åldras, skriver Affärsvärlden. Kostnaden för att underhålla och uppgradera de svenska näten beräknas till 70 miljarder kronor.

Solör har dessutom fått bakläxa av Energimarknadsinspektionen för sina prishöjningar och anmälts fyra gånger till Konkurrensverket för potentiellt missbruk av sin dominerande ställning.

Omfattande kritik mot AP-fondernas investeringar

Kritiken mot AP-fonderna har tilltagit efter Northvolt-kollapsen.

Flera granskningar pekat på intressekonflikter och bristande oberoende i samband med fondernas miljardinvestering i batteritillverkaren.

Trots detta har inga ansvariga tvingats lämna sina poster, till skillnad från exempelvis Alecta där vd och styrelseordförande fick gå efter Heimstaden-affären.