Kritikstorm mot AP-fonderna efter Northvolt-haveriet

Flera granskningar pekar på intressekonflikter, bristande oberoende och en rättslig konstruktion som i praktiken kringgick lagstiftningen.

I en krönika Affärsvärlden listar Christian Sandström fyra potentiella intressekonflikter bakom investeringen.

Enligt Sandström spelade investmentbanken Goldman Sachs en trippelroll: banken genomförde den formella genomlysningen åt AP-fonderna, uttalade sig om värderingen, och var samtidigt själv aktieägare i Northvolt samt delaktig i bolagets kapitalrundor.

Även Morgan Stanley hade en dubbelroll, genom att både genomföra den värdering AP-fonderna förlitade sig på och samtidigt arbeta åt Northvolt med att ta in nytt kapital.

Harald Mix rådgivare gav AP-fonderna underlag

Sandström lyfter också konsultföretaget McKinseys roll.

Bolaget hade nära band till finansmannen Harald Mix och Vargas-sfären, samtidigt som AP-fonderna tog del av McKinseys underlag inför investeringsbeslutet.

Finansmannen Harald Mix, en av männen bakom nu kollapsade Northvolt. (Foto: Claudio Bresciani/TT)

Fjärde AP-fondens vd Niklas Ekvall bekräftade under förhör i Konstitutionsutskottet att McKinseys material användes, skriver Finanswatch.

Konsultföretaget en central roll i Northvolts utveckling, där debitering knöts till bolagets resultat, vilket kan ha skapat incitament att driva upp värderingen.

Materialet gick dock inte att begära ut som allmän handling, eftersom det tillhandahölls via ett virtuellt datarum och aldrig formellt inkom till AP-fonderna.