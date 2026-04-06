AP-fondernas investering i batteritillverkaren Northvolt, som totalt uppgick till närmare sex miljarder kronor, fortsätter att väcka skarp kritik.
Kritikstorm mot AP-fonderna efter Northvolt-haveriet
Flera granskningar pekar på intressekonflikter, bristande oberoende och en rättslig konstruktion som i praktiken kringgick lagstiftningen.
Missa inte: AP4 riskerar miljonböter efter upphandlingsbrott. Realtid
I en krönika Affärsvärlden listar Christian Sandström fyra potentiella intressekonflikter bakom investeringen.
Enligt Sandström spelade investmentbanken Goldman Sachs en trippelroll: banken genomförde den formella genomlysningen åt AP-fonderna, uttalade sig om värderingen, och var samtidigt själv aktieägare i Northvolt samt delaktig i bolagets kapitalrundor.
Även Morgan Stanley hade en dubbelroll, genom att både genomföra den värdering AP-fonderna förlitade sig på och samtidigt arbeta åt Northvolt med att ta in nytt kapital.
Harald Mix rådgivare gav AP-fonderna underlag
Sandström lyfter också konsultföretaget McKinseys roll.
Bolaget hade nära band till finansmannen Harald Mix och Vargas-sfären, samtidigt som AP-fonderna tog del av McKinseys underlag inför investeringsbeslutet.
Fjärde AP-fondens vd Niklas Ekvall bekräftade under förhör i Konstitutionsutskottet att McKinseys material användes, skriver Finanswatch.
Konsultföretaget en central roll i Northvolts utveckling, där debitering knöts till bolagets resultat, vilket kan ha skapat incitament att driva upp värderingen.
Läs även: AP-fondernas vd:ar får skampris för tystnadskultur. Dagens PS
Materialet gick dock inte att begära ut som allmän handling, eftersom det tillhandahölls via ett virtuellt datarum och aldrig formellt inkom till AP-fonderna.
Dubbla roller
Den oberoende granskning som konsultfirman Arkwright genomförde på uppdrag av finansmarknadsminister Niklas Wykman konstaterade att delar av beslutsunderlaget kom från aktörer med egna intressen, däribland ”investmentbanker med dubbelroll”.
Rapporten slog också fast att AP-fondernas gemensamma investeringsbolag 4 to 1 Investments saknade egen substans, bolaget hade inga anställda och styrelsen bestod av medarbetare från fonderna själva.
I Svenska Dagbladet skriver Peter Wennblad i en ledare att det enda syftet med 4 to 1 Investments var att maskera att AP-fonderna rundade lagen för att direktinvestera i Northvolt.
Missa inte: Affären klar: Northvolt har ny ägare. Realtid
Konstruktionen stred mot reglerna som kräver att investeringar i onoterade bolag sker via en självständig tredje part med egen organisation och egna beslutsprocesser. Wennblad konstaterar att investeringsbeslutet i hög grad byggde på flockbeteende och det som Arkwright-rapporten kallar ”narrativ ekonomi”. den symboliska roll Northvolt fått för den gröna omställningen.
Wennblad drar en parallell till Alecta, som nyligen fick en bot på 50 miljoner kronor av Finansinspektionen för bristande riskkontroll i samband med investeringar i Heimstaden. Där har vd, styrelseordförande och en rad chefer tvingats lämna sina poster.
För AP-fonderna har inga motsvarande konsekvenser följt, både AP2 och AP4 har kvar samma vd:ar som godkände investeringen, och inga böter utfärdas eftersom fonderna lyder under en mildare lagstiftning.
Väcker frågor om ansvarsutkrävning
Kritiken aktualiserar frågan om ansvarsutkrävande i det statliga pensionssystemet.
Läs även: Svenska pensionsfonder investerar i grymma djurfabriker. E55
Sandström konstaterar att AP-fondernas vd:ar inte ens i efterhand verkar inse att delar av underlaget utgjorde säljmaterial snarare än oberoende granskning.
Wennblad frågar sig om den uteblivna ansvarsutkrävningen beror på att den också skulle leda till obekväma frågor om det politiska narrativ som gjorde pensionsspararnas kapital till, som han uttrycker det, politiska lekpengar.