En våg av tekniska störningar i USA har fått konsumenter att bunkra mat, generatorer och andra förnödenheter.

Utvecklingen gynnar detaljhandelskedjan Costco, vars försäljning av beredskapsprodukter har ökat kraftigt.

Det framgår av en analys från investmentbanken Mizuho som CNBC refererar till.

Rejäl ökning av försäljningen

De uppskattar att Costcos jämförbara försäljning i USA, exklusive bensin, steg med 11–12 procent under den sista veckan i oktober. Det kan jämföras med en ökning på 6–7 procent under de tre första veckorna i månaden.

För hela oktober redovisade Costco en försäljningsökning på 8,1 procent. Enligt Mizuho har försäljningstakten fortsatt att vara hög under november.

Ett tydligt tecken är efterfrågan på reservgeneratorer. Av 26 större modeller som investmentbanken följt på Costcos webbplats var 21 slutsålda på söndagskvällen.

Bakom utvecklingen ligger flera uppmärksammade driftstörningar. Under den senaste veckan drabbades Microsofts Outlook och Teams av avbrott. På fredagen stoppade den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA alla avgångar i landet.

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