Det har varit stora störningar i det amerikanska samhället på sistone. Det har amerikaner att rusa till butiker som Costco.
Amerikaner bunkrar förnödenheter efter avbrott – Costco är vinnaren
En våg av tekniska störningar i USA har fått konsumenter att bunkra mat, generatorer och andra förnödenheter.
Utvecklingen gynnar detaljhandelskedjan Costco, vars försäljning av beredskapsprodukter har ökat kraftigt.
Det framgår av en analys från investmentbanken Mizuho som CNBC refererar till.
Rejäl ökning av försäljningen
De uppskattar att Costcos jämförbara försäljning i USA, exklusive bensin, steg med 11–12 procent under den sista veckan i oktober. Det kan jämföras med en ökning på 6–7 procent under de tre första veckorna i månaden.
För hela oktober redovisade Costco en försäljningsökning på 8,1 procent. Enligt Mizuho har försäljningstakten fortsatt att vara hög under november.
Ett tydligt tecken är efterfrågan på reservgeneratorer. Av 26 större modeller som investmentbanken följt på Costcos webbplats var 21 slutsålda på söndagskvällen.
Bakom utvecklingen ligger flera uppmärksammade driftstörningar. Under den senaste veckan drabbades Microsofts Outlook och Teams av avbrott. På fredagen stoppade den amerikanska luftfartsmyndigheten FAA alla avgångar i landet.
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Oro bland konsumenter
Därefter följde problem hos JPMorgan Chase och United Airlines, medan USA:s säkerhetsmyndighet NSA på tisdagen rapporterade ett tillfälligt avbrott i sitt kommunikationsnätverk.
Händelserna har bidragit till en växande oro bland konsumenter.
På Tiktok och andra sociala plattformar sprids inlägg som uppmanar människor att bygga upp lager av mat och andra nödvändigheter inför eventuella samhällsstörningar.
Enligt Mizuho har oron efter teknikproblemen och spridningen av katastrofscenarier på nätet bidragit till den ökade försäljningen. Samtidigt har amerikanska myndigheter betonat att det inte finns anledning till panik.
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Har höjt riktkursen
Mizuho har höjt sin riktkurs för Costco-aktien från 1 100 till 1 150 dollar och upprepat sin positiva rekommendation. Banken bedömer att den jämförbara försäljningen i USA kan öka med mer än 10 procent i november.
Även Walmartägda Sam’s Club väntas gynnas av utvecklingen, liksom byggvarukedjorna Home Depot och Lowe’s.
Nästa viktiga hållpunkt blir den 10 december, då Costco redovisar resultatet för sitt första kvartal i räkenskapsåret 2027. Då blir det också möjligt att se om den ökade efterfrågan har lockat fler kunder att teckna medlemskap.
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