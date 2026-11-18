På tisdagen presenterade EU-kommissionen sina preliminära slutsatser mot den kinesiska e-handelsplattformen Temu. Enligt kommissionen bryter Temu mot EU:s lag om digitala tjänster, DSA. Bolaget anses inte ha infört rimliga, proportionerliga och effektiva åtgärder mot risken att olagliga produkter säljs på plattformen. Det kravet gäller de allra största plattformarna.

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”Att handla på nätet ska inte innebära att man riskerar att köpa olagliga och osäkra produkter”, säger Henna Virkkunen, EU-kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för teknisk suveränitet, säkerhet och demokrati, i ett pressmeddelande.

Beskedet är preliminärt. Något slutligt beslut har ännu inte fattats.

Straffar butiken – inte handlaren

Kommissionen pekar ut tre svagheter i Temus arbete. Främst bland dessa återfinns sanktionerna mot säljarna.

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Temus straff riktas mot enskilda butiker i stället för mot handlaren som står bakom dem. Därför kan en handlare som får en butik stängd fortsätta sälja via sina andra butiker på plattformen.

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Handlarna kan dessutom begå många allvarliga överträdelser innan Temu stänger någon butik alls. Det gäller även försäljning av produkter som har underkänts i säkerhetskontroller. Enligt Euronews anser kommissionen också att Temu är för långsam med att ingripa mot säljare som bryter mot reglerna gång på gång.