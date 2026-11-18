EU-kommissionen anser preliminärt att Temu inte gör tillräckligt för att stoppa olagliga och osäkra produkter. Enligt utredningen kan en handlare som får en butik avstängd fortsätta sälja via andra butiker på plattformen. Om slutsatserna står sig kan Temu få sina andra stora EU-böter på ett halvår.
Avstängda handlare säljer vidare på Temu – EU slår larm
På tisdagen presenterade EU-kommissionen sina preliminära slutsatser mot den kinesiska e-handelsplattformen Temu. Enligt kommissionen bryter Temu mot EU:s lag om digitala tjänster, DSA. Bolaget anses inte ha infört rimliga, proportionerliga och effektiva åtgärder mot risken att olagliga produkter säljs på plattformen. Det kravet gäller de allra största plattformarna.
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”Att handla på nätet ska inte innebära att man riskerar att köpa olagliga och osäkra produkter”, säger Henna Virkkunen, EU-kommissionens verkställande vice ordförande med ansvar för teknisk suveränitet, säkerhet och demokrati, i ett pressmeddelande.
Beskedet är preliminärt. Något slutligt beslut har ännu inte fattats.
Straffar butiken – inte handlaren
Kommissionen pekar ut tre svagheter i Temus arbete. Främst bland dessa återfinns sanktionerna mot säljarna.
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Temus straff riktas mot enskilda butiker i stället för mot handlaren som står bakom dem. Därför kan en handlare som får en butik stängd fortsätta sälja via sina andra butiker på plattformen.
Handlarna kan dessutom begå många allvarliga överträdelser innan Temu stänger någon butik alls. Det gäller även försäljning av produkter som har underkänts i säkerhetskontroller. Enligt Euronews anser kommissionen också att Temu är för långsam med att ingripa mot säljare som bryter mot reglerna gång på gång.
Brister i kontrollerna
Kommissionen kritiserar även Temus produktkontroller. Plattformen kräver testrapporter för bara en liten del av produkterna, och ofta kontrolleras inte heller de rapporter som faktiskt krävs in.
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Temu klassar leksaker, elektronik och kosmetika som högriskkategorier, men prioriterar dem inte i de fysiska kontrollerna. Bolaget har dessutom ofta låtit bli att agera på resultaten från stickprov, och kontrollerna har inte ökat i takt med att antalet annonser har vuxit.
Den tredje bristen gäller modereringen. Enligt kommissionen granskar systemet främst annonstexterna och om säljarna följer Temus egna villkor, inte om själva produkten är säker. Antalet mänskliga moderatorer har inte heller hängt med i tillväxten.
Andra smällen i år
Temu har redan fått böter en gång. I maj bötfällde kommissionen bolaget med 200 miljoner euro, drygt 2,2 miljarder kronor. Det beslutet gällde att Temu inte hade gjort en ordentlig riskbedömning.
Det nya ärendet handlar i stället om vilka skyddsåtgärder Temu faktiskt har infört, enligt en högt uppsatt EU-tjänsteman som Fashion Network citerar.
Temus moderbolag PDD Holdings och det europeiska dotterbolaget Whaleco Technology har överklagat majböterna till EU:s tribunal, rapporterar MLex. I oktober godkände kommissionen ändå Temus åtgärdsplan för att rätta till bristerna i riskbedömningen.
Temu har länge kritiserats i Sverige. Som Realtid tidigare rapporterat ingår Konsumentverket i en samordnad europeisk granskning av plattformen. Svensk Handel har länge hävdat att de kinesiska e-handelsjättarna inte följer EU:s regler.
Temu säger emot
Temu tillbakavisar kommissionens slutsatser. Bolaget säger att det inte delar kommissionens preliminära bedömning.
”Vi kommer att granska och besvara de preliminära slutsatserna noggrant och fortsätta att föra en konstruktiv dialog med kommissionen”, skriver Temu i ett uttalande.
Kan kosta sex procent av omsättningen
Nu får Temu ta del av kommissionens utredningsmaterial och svara skriftligt. Samtidigt ska den europeiska nämnden för digitala tjänster yttra sig.
Om kommissionen står fast vid sin bedömning kan den fatta ett formellt beslut om att Temu bryter mot reglerna. Då kan bolaget få böter på upp till sex procent av sin globala årsomsättning och föreläggas att rätta till bristerna.
Beskedet kommer en knapp vecka innan PDD Holdings väntas presentera sin rapport för tredje kvartalet, runt den 24 november.